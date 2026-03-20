Trump nyíltan kimondta: esze ágában sincs tűzszünetet kötni Iránnal

Trump egy nemrég tett nyilatkozatában egyértelművé tette, hogy nem tervez tűzszünetet Iránnal.
Nem kötsz tűzszünetet, amikor éppen megsemmisíted a másik felet
– fogalmazott. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok katonailag "szabadon mozog" Iránban, az iráni fegyveres erők pedig "végeztek".
Arra a kérdésre, hogy van-e terve a Harg-szigettel kapcsolatban – amely Irán legfontosabb olajexportáló termináljaként működik –, kitérő választ adott.
Lehet, hogy van tervem, lehet, hogy nincs, de ezt miért mondanám el egy újságírónak?
– reagált a kérdésre az elnök.
A Hormuzi-szoros megnyitásáról szólva Trump megismételte a NATO-t érő kritikáját.
Úgy fogalmazott, a szövetségnek "nem volt bátorsága" cselekedni.
Kijelentette, hogy az Egyesült Államok nem használja a szorost,
és az egy bizonyos ponton magától megnyílik majd.
Ugyanakkor hozzáfűzte, hogy
"jó lenne", ha az átjárót ténylegesen használó országok – köztük Kína és Japán – bekapcsolódnának a tengeri útvonal biztosításába.
Az elnök nyíltan kritizálta az Egyesült Királyságot is, amiért csak megkésve engedélyezte a közel-keleti brit katonai támaszpontok használatát az amerikai hadműveletek számára.
Nagyon késői válasz volt
– mondta Trump. Hozzátette, hogy meglepte a britek hezitálása, tekintettel a hagyományosan szoros szövetségesi viszonyra.
Ők voltak gyakorlatilag az első szövetségesünk szerte a világon, és nem akarták, hogy használjuk a szigetet. Sokkal gyorsabban kellett volna cselekedniük
– hangsúlyozta.
Izraelről szólva Trump elmondta: úgy gondolja, Izrael készen áll majd a háború befejezésére, amikor az Egyesült Államok is úgy dönt. "A kapcsolat nagyon jó. Többé-kevésbé hasonló dolgokat akarunk. Mindketten győzelmet akarunk, és ezt meg is kaptuk" - fogalmazott az USA első embere.
Forrás: Reuters és The Guardian
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
