Trump nyíltan kimondta: esze ágában sincs tűzszünetet kötni Iránnal

Donald Trump amerikai elnök pénteken a Fehér Ház előtt nyilatkozott az újságíróknak, mielőtt floridai rezidenciájára indult. Kijelentette, hogy nem kíván tűzszünetet kötni Iránnal, emellett bírálta az Egyesült Királyságot a késlekedése miatt, a Hormuzi-szoros biztosításába pedig Kínát, illetve Japánt is bevonná.

Nem kötsz tűzszünetet, amikor éppen megsemmisíted a másik felet

– fogalmazott. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok katonailag "szabadon mozog" Iránban, az iráni fegyveres erők pedig "végeztek".

Arra a kérdésre, hogy van-e terve a Harg-szigettel kapcsolatban – amely Irán legfontosabb olajexportáló termináljaként működik –, kitérő választ adott.

Lehet, hogy van tervem, lehet, hogy nincs, de ezt miért mondanám el egy újságírónak?

– reagált a kérdésre az elnök.

A Hormuzi-szoros megnyitásáról szólva Trump megismételte a NATO-t érő kritikáját.

Úgy fogalmazott, a szövetségnek "nem volt bátorsága" cselekedni.

Kijelentette, hogy az Egyesült Államok nem használja a szorost,

és az egy bizonyos ponton magától megnyílik majd.

Ugyanakkor hozzáfűzte, hogy

"jó lenne", ha az átjárót ténylegesen használó országok – köztük Kína és Japán – bekapcsolódnának a tengeri útvonal biztosításába.

Az elnök nyíltan kritizálta az Egyesült Királyságot is, amiért csak megkésve engedélyezte a közel-keleti brit katonai támaszpontok használatát az amerikai hadműveletek számára.

Nagyon késői válasz volt

– mondta Trump. Hozzátette, hogy meglepte a britek hezitálása, tekintettel a hagyományosan szoros szövetségesi viszonyra.

Ők voltak gyakorlatilag az első szövetségesünk szerte a világon, és nem akarták, hogy használjuk a szigetet. Sokkal gyorsabban kellett volna cselekedniük

– hangsúlyozta.

Izraelről szólva Trump elmondta: úgy gondolja, Izrael készen áll majd a háború befejezésére, amikor az Egyesült Államok is úgy dönt. "A kapcsolat nagyon jó. Többé-kevésbé hasonló dolgokat akarunk. Mindketten győzelmet akarunk, és ezt meg is kaptuk" - fogalmazott az USA első embere.

Forrás: Reuters és The Guardian

A címlapkép illusztráció.