Trump nyíltan kimondta: esze ágában sincs tűzszünetet kötni Iránnal
Trump nyíltan kimondta: esze ágában sincs tűzszünetet kötni Iránnal

Donald Trump amerikai elnök pénteken a Fehér Ház előtt nyilatkozott az újságíróknak, mielőtt floridai rezidenciájára indult. Kijelentette, hogy nem kíván tűzszünetet kötni Iránnal, emellett bírálta az Egyesült Királyságot a késlekedése miatt, a Hormuzi-szoros biztosításába pedig Kínát, illetve Japánt is bevonná.

Trump egy nemrég tett nyilatkozatában egyértelművé tette, hogy nem tervez tűzszünetet Iránnal.

Nem kötsz tűzszünetet, amikor éppen megsemmisíted a másik felet

– fogalmazott. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok katonailag "szabadon mozog" Iránban, az iráni fegyveres erők pedig "végeztek".

Arra a kérdésre, hogy van-e terve a Harg-szigettel kapcsolatban – amely Irán legfontosabb olajexportáló termináljaként működik –, kitérő választ adott.

Hallatott magáról az iráni legfőbb vezető, Teherán még csak tárgyalni sem hajlandó a Hormuzi-szoros újranyitásáról – Híreink az iráni háborúról pénteken

Külföldi hajókat ért dróntámadás, hullanak az orosz katonai vezetők - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Megszólalt a hírszerzés: hiába a pusztító csapások, esze ágában sincs összeomlani az iráni rezsimnek

Lehet, hogy van tervem, lehet, hogy nincs, de ezt miért mondanám el egy újságírónak?

– reagált a kérdésre az elnök.

Kiszivárogtak Trump háborús tervei: szintet léphet az Irán elleni offenzíva, hamarosan megindulhat az ország megszállása

Kiszivárgott az Egyesült Államok merész terve: hetekig tartó bombázás és szárazföldi invázió jöhet az olajválság közepén

Valami készülődik: Amerika katonák ezreit telepíti a rezsim közelébe

A Hormuzi-szoros megnyitásáról szólva Trump megismételte a NATO-t érő kritikáját.

Úgy fogalmazott, a szövetségnek "nem volt bátorsága" cselekedni.

"A NATO csak egy papírtigris!" – Keményen beszólt az európaiaknak Donald Trump

Kijelentette, hogy az Egyesült Államok nem használja a szorost,

és az egy bizonyos ponton magától megnyílik majd.

Ugyanakkor hozzáfűzte, hogy

"jó lenne", ha az átjárót ténylegesen használó országok – köztük Kína és Japán – bekapcsolódnának a tengeri útvonal biztosításába.

Súlyos fordulat a közel-keleti háborúban: Irán már tárgyalni sem hajlandó a Hormuzi-szoros újranyitásáról

Az elnök nyíltan kritizálta az Egyesült Királyságot is, amiért csak megkésve engedélyezte a közel-keleti brit katonai támaszpontok használatát az amerikai hadműveletek számára.

Trump kifakadása után beadta a derekát az európai nagyhatalom: megnyíltak a támaszpontok az amerikai erők előtt

Nagyon késői válasz volt

– mondta Trump. Hozzátette, hogy meglepte a britek hezitálása, tekintettel a hagyományosan szoros szövetségesi viszonyra.

Ők voltak gyakorlatilag az első szövetségesünk szerte a világon, és nem akarták, hogy használjuk a szigetet. Sokkal gyorsabban kellett volna cselekedniük

– hangsúlyozta.

Izraelről szólva Trump elmondta: úgy gondolja, Izrael készen áll majd a háború befejezésére, amikor az Egyesült Államok is úgy dönt. "A kapcsolat nagyon jó. Többé-kevésbé hasonló dolgokat akarunk. Mindketten győzelmet akarunk, és ezt meg is kaptuk" - fogalmazott az USA első embere.

Forrás: Reuters és The Guardian

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ez is érdekelhet
Bezár az ismert boltlánc webáruháza Magyarországon, lezárul egy korszak
Bejelentette Irán: elkezdik szétbombázni a világ üdülőhelyeit – Turistaközpontok és szórakozóhelyek kerülnek támadás alá
Hallatott magáról az iráni legfőbb vezető, Teherán még csak tárgyalni sem hajlandó a Hormuzi-szoros újranyitásáról – Híreink az iráni háborúról pénteken
