Húsz éve nem látott katasztrófa sújtja a világ egyik legkedveltebb üdülőhelyét

Két évtizede nem látott áradások sújtják Hawaii-t, amelyek több ezer ember kitelepítését követelték szombaton.

A szigetcsoport Oahu szigetén a hegyekből lezúduló saras áradat autókat és lakóépületeket sodort el, a térségben mintegy 5500 embernek kellett elhagynia lakóhelyét a hatóságok utasítására, akik attól is tartanak, hogy egy 120 éves gát átszakad. Maui szigeten egy kórházban okozott súlyos károkat az árvíz.

Az összesítések szerint Ohau egyes részein egyetlen éjszaka alatt mintegy 200-300 milliméter eső hullott,

amit a már vízzel telített talaj nem tudott elnyelni, de a sziget legmagasabb pontján 400 milliméter esett le. Szombaton a több szigetből álló, csendes-óceáni szövetségi állam teljes területén árvízi riasztás volt érvényben, miután az időjárási előrejelzések további nagy mennyiségű csapadékról szóltak.

Josh Green kormányzó közlése szerint az áradások teljes költsége a károkkal együtt meghaladhatja az egymilliárd dollárt, és azt hangoztatta, hogy a katasztrófa súlyos következményekkel jár az egész állam számára. Hasonló mértékű kiterjedt áradásokat legutóbb 2004-ben tapasztaltak Hawaii-on.

