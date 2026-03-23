  • Megjelenítés
Itt az éles iráni cáfolat Donald Trump váratlan bejelentésére
Globál

Portfolio
Mohammad Báger Gálibáf, az iráni parlament elnöke cáfolta, hogy bármilyen tárgyalás zajlott volna az Egyesült Államokkal - írja a Times of Israel. Korábbi izraeli sajtóértesülések szerint ugyanis ő volt az a tisztségviselő, akivel Donald Trump küldöttei az elmúlt napokban egyeztettek.

Ahogy azt mi is megírtuk, Donald Trump nemrég bejelentette: az elmúlt két napban "nagyon jó, termékeny" párbeszéd zajlott Washington és Teherán között, ezért öt napra felfüggesztette a tervezett katonai csapásokat. 

Mohammad Báger Gálibáf, az iráni parlament elnöke most

határozottan visszautasította a tárgyalásokkal kapcsolatos friss híreket.

Kijelentette:

Még több Globál

Népünk a támadók teljes és megalázó megbüntetését követeli.

Hozzátette, hogy a cél eléréséig minden iráni vezető szilárdan kiáll az ország legfelsőbb vezetője és a nép mellett. Ezzel Modzstaba Hameneire, az új legfelsőbb vezetőre utalt.

A házelnök a tárgyalásokról szóló értesüléseket álhírnek minősítette. Úgy véli, ezek csupán a pénzügyi és az olajpiacok manipulálását szolgálják. Emellett szerinte az a céljuk, hogy az Egyesült Államok és Izrael elterelje a figyelmet a saját válságos helyzetéről.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Konferencia ajánló

Járműipar 2026

Járműipar 2026

2026. március 26.

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility