Itt az éles iráni cáfolat Donald Trump váratlan bejelentésére

Ahogy azt mi is megírtuk, Donald Trump nemrég bejelentette: az elmúlt két napban "nagyon jó, termékeny" párbeszéd zajlott Washington és Teherán között, ezért öt napra felfüggesztette a tervezett katonai csapásokat.

Mohammad Báger Gálibáf, az iráni parlament elnöke most

határozottan visszautasította a tárgyalásokkal kapcsolatos friss híreket.

Kijelentette:

Népünk a támadók teljes és megalázó megbüntetését követeli.

Hozzátette, hogy a cél eléréséig minden iráni vezető szilárdan kiáll az ország legfelsőbb vezetője és a nép mellett. Ezzel Modzstaba Hameneire, az új legfelsőbb vezetőre utalt.

A házelnök a tárgyalásokról szóló értesüléseket álhírnek minősítette. Úgy véli, ezek csupán a pénzügyi és az olajpiacok manipulálását szolgálják. Emellett szerinte az a céljuk, hogy az Egyesült Államok és Izrael elterelje a figyelmet a saját válságos helyzetéről.

