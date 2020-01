Jelentős visszaesés a hazai ingatlanpiacon - Ennyivel csökkent a lakáseladások száma

A Duna House közreadta havi Tranzakciószám Becslését (DH-TB) és jelzáloghitel előrejelzését, amely szerint 2019 decemberében, országosan 10 127 ingatlan adásvétel bonyolódott, valamint 73,5 milliárd forint szerződéses összegű lakáscélú jelzáloghitel realizálódott. Az év egészére becsült mintegy 150 ezer tranzakció jelentősen kevesebb, mint 2018-ban, ráadásul a cég szerint az idei évben további visszaesésre számíthatunk. A hitelezésben ugyanakkor töretlen a növekedés, tavaly decemberhez képest 30 százalékkal magasabbak a számok.

Az ingatlanpiaci tendenciáknak megfelelően tavaly is decemberben lett a legalacsonyabb az ingatlanpiaci forgalom. A december havi forgalom az előző évekhez képest így is 4%-kal erősebb év végét jelentett. A Duna House Tranzakciószám-becslés alapján így 2019-ben összesen megközelítőleg 150 ezer adásvétel zajlott a hazai lakóingatlanpiacon, amely a 2017-es szintnek felel meg. A KSH adatai szerint 2017-ben 153 770, míg 2018-ban 163 695 tranzakció volt éves szinten, a Duna House 2019-re 149 720 adásvételt becsül. Az ingatlanközvetítő hálózat várakozása szerint 2020-ban 130-150 ezer közötti tranzakció várható Magyarországon.

A KSH 2018-as számaihoz képest a Duna House 2019-re közel 10 százalékkal kevesebb tranzakciót becsült, ami egyértelműen új irányt jelent az azt megelőző 6 év folyamatos emelkedéséhez képest. Noha a KSH rendre magasabb számokat szokott mérni, feltételezhető, hogy az ő számításaik szerint is lesz valamekkora visszaesés a tavalyi számokban. Az idei évre vonatkozó Duna House becslés pedig további csökkenést vetít előre, az általuk mondott 130-150 ezer közti tranzakció jelentősen kevesebb, mint a korábban más elemzők által várt 160-170 ezres szám.

A csökkenés lehetséges okai

A csökkenés lehetséges okaival korábbi cikkeinkben részletesebben is foglalkoztunk. A Takarék Csoport elemzése szerint biztos, hogy a nyári piaci fejleményeket több tényező is befolyásolhatta. Egyrészt a MÁP+ piacra lépése a tavaly nyári időszakra volt tehető, másrészt a családvédelmi intézkedések is július elejétől bővültek, köztük például a szinte nulla kamatozású babaváró hitellel, ami indokolhatott bizonyos kivárást a vásárlók részéről a megelőző időszakban, vagyis pont a második negyedévben. A családvédelmi intézkedésekkel összefüggésben elhalasztott kereslet később azonban ismét a piacra léphetett, amit a tranzakciók szeptemberi és októberi élénkülése is alátámaszt.

A nagyobb kérdés, hogy a befektetők a jövőben mennyire érdeklődnek majd a lakáspiac iránt. Azt tudjuk, hogy a befektetők szerepe a lakáspiaci felívelésben jelentősnek számított, az alacsony kamatkörnyezetben sokan választották a lakást alternatív befektetési lehetőségként a megtakarításuk elhelyezésére, amely most kapott egy erős, kockázatmentesnek nevezhető versenytársat a szuperállampapírral. Az állampapír vásárlása és eladása lényegesen egyszerűbb egy ingatlanhoz képest, hiszen egy sokkal likvidebb eszközről van szó, míg az ingatlan esetében a kiadás is komoly kockázatokat hordoz magában. Az ingatlanok esetében azonban az eddigi éves - akár 20 százalék feletti - áremelkedés rendkívül vonzóvá tette ezt a befektetési formát, a mostani árszinteken viszont a legtöbb elemző már az áremelkedés lassulására számít, ami idővel más befektetési formákat is egyre vonzóbbá tehet.

Egyre aktívabb hitelpiac

A Duna House Hitelcentrumának adatai alapján idén decemberben 73,5 milliárd forint szerződéses összegű lakáscélú jelzáloghitel realizálódhatott Magyarországon, amely az előző év hasonló időszakához képest jelentősen aktívabb hitelpiacot jelent. 2018 decemberében az MNB adatai szerint ez az összeg csak 56,94 milliárd forint volt. A jelzáloghitelek éves adatainak vizsgálatánál is egyértelmű erősödés látszódik a hitelpiacon, 2018-ban összesen 850,35 milliárd forint lakáscélú hitelt vettek fel hazánkban, míg 2019-ben az MNB tényadatai (jan-okt) és a Duna House becslése szerint (nov-dec) 903,33 milliárd forintra nőtt ez az összeg.

Címlapkép forrása: Getty Images