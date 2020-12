Aktív időszak jöhet a hazai lakáspiacon - A kereslet és a kínálat is erősödhet

Az elmúlt hónapokban bejelentett állami intézkedéscsomag a lejobbkor érkezett, ugyanis a pandémiától függetlenül is megindult egy leszálló ág a hazai lakáspiacon. A fejlesztők izgatottan várják az ismét bevezetésre kerülő 5 százalékos áfát, aminek hatására növekedhet az építési engedélyek száma. Várhatóan ez a növekedés a keresletben is meg fog jelenni, nemcsak a támogatások, hanem a kedvező hitelfelvételi lehetőségek miatt is. A lakáspiac legfontosabb kérdéseiről Banai Ádám , a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáért és devizatartalék-kezelésért felelős ügyvezetője beszélt a Property Investment Forum 2020 konferencián. A cikk a szilveszteri, 18 részes ingatlan-kalendárium része, melynek eddig megjelent videói ide kattintva érhetők el.