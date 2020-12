Milyen előnyei vannak az építőipar digitalizációjának?

Az építőipar digitalizációja nem most indult, de a Covid idén jelentősen felgyorsította azt. Főleg a felhőalapú tervezés használatában ugrottunk most nagyot, noha Magyarország a nyugat-európai országokhoz képest valamelyest le is volt maradva. A digitalizáció azonban egy versenyképességi kérdés. Hogy milyen előnyei vannak, arról Reicher Péter , a GRAPHISOFT SE régió igazgatója beszélt a Property Investment Forum 2020 konferencián. A cikk a szilveszteri, 18 részes ingatlan-kalendárium része, melynek eddig megjelent videói ide kattintva érhetők el.