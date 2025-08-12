Ingatlanpiaci elemzőt keres a Portfolio, jelentkezz hozzánk!

  • Megjelenítés
Portfolio
Az ingatlanpiac olyan, mint a foci, mindenki ért hozzá – gondolják egyesek. Ha viszont szerinted ennél sokkal mélyebb és komolyabb a téma, ráadásul úgy érzed, profin és érthetően tudnád bemutatni a Portfolio olvasóinak az ingatlanpiac komplexebb híreit és folyamatait is, jelentkezz hozzánk!

Hogy mi is lesz a feladatod ebben a pozícíóban?

  • Hazai és külföldi ingatlanpiaci hírek írása, feldolgozása, megjelentetése
  • Elemzések készítése ingatlanpiaci témákban, különös tekintettel a hazai lakáspiacra.

Ez a pozíció Neked szól, ha...

  • szívesen írnál hosszabb és rövidebb cikkeket a Portfolio felületére
  • szeretsz szerepelni és kapcsolatokat építeni
  • felsőfokú gazdasági végzettséggel rendelkezel, vagy hamarosan megszerzed ezt
  • esetleg van már valamilyen ingatlanpiaci tapasztalatod (előny, de nem feltétel)
  • magabiztos az angolod, magyarul pedig kiválóan fogalmazol
  • szeretnél egy dinamikus és rugalmas csapat tagja lenni
  • kíváncsi és lelkes típus vagy
  • folyamatos fejlődésre és tanulásra vágysz anyagi megbecsülés mellett.

Ezek várnak rád a Portfolio-nál:

  • rengeteg tanulási és fejlődési lehetőség
  • folyamatos kapcsolatépítés
  • erős szakmai támogatás
  • anyagi megbecsülés
  • központi elhelyezkedésű, modern iroda
  • home office lehetőségek
  • jó munkahelyi légkör.

Jelentkezéshez kattints ide!

