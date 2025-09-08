  • Megjelenítés
Kilőtt a magyar tőzsde új sztárja
Kilőtt a magyar tőzsde új sztárja

Izgalmas napokat élünk a tőzsdéken, elsősorban az amerikai kamatpálya várható alakulásával kapcsolatos friss fejlemények rángatják a piacokat. Ezzel kapcsolatban ma is jön fontos információ, amit közelről figyelnek majd a befektetők: délután az USA-ból a fogyasztók inflációs várakozásai jönnek. Ne felejtsük el, hogy a legutóbbi termelői infláció és a fogyasztói infláció a várakozásokhoz képest magasabb lett, és a gazdaság lassulása mellett az infláció miatt is aggódnak a befektetők.

Ami a részvénypiaci aktualitásokat illeti: a magyar tőztsdén emelkedést láthatunk, izgalmas sztoriból sincs hiány, hiszen friss értesülések szerint többségi tulajdont szerez a 4iG a Rábában. Mindkét vállalat árfolyama emelekdni kezdett a hírt követően, a Rába több, mint 10 százalékos pluszban van.
Jó a hangulat Európában

Emelkedéssel indul a nap az amerikai tőzsdéken, a CAC fél százalékos emelkedése mellett a DAX 0,6 százalékkal, a FTSE 0,3 százalékkal került feljebb, de a milánói és a spanyol börzék is emelkednek.

Kilőtt a Rába részvénye

Ahogy arról mi is beszámoltunk, a 4iG újabb stratégiai lépést tett védelmi ipari portfóliójának bővítése érdekében: leányvállalata projekttársaságán keresztül megszerzi a Rába többségi, 74 százalékos tulajdonrészét, és a tőkepiaci törvénynek megfelelően kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz a fennmaradó, közel 25 százaléknyi közkézhányadra.

A hírt követően a Rába árfolyama 12,1 százalékot ugrott,

a 4iG jegyzése pedig 4,2 százalékos pluszban van.

Emelkedik a magyar tőzsde

Erős nyitást láthattunk a magyar tőzsdén, a BUX fél százalékos pluszban indította a napot.

Mire számíthatunk makro fronton?

Ma kínai export- és importadataival indult a nap, ahol a legfontosabb kérdés az volt, hogy a kereskedelmi háború mekkora sebet ejtett a kínai gazdaság exportpotenciálján. Ezt követően német ipari termelési és külkereskedelmi adatok érkeznek, ahol Kínához hasonlóan a befektetőket a vámok növekedésre gyakorolt hatásai érdeklik majd.

Délután pedig az USA-ból a fogyasztók inflációs várakozásai jönnek. Ne felejtsük el, hogy a legutóbbi termelői infláció és a fogyasztói infláció a várakozásokhoz képest magasabb lett, és a gazdaság lassulása mellett az infláció miatt is aggódnak a befektetők. Magyarországról pedig a költségvetési egyenleg érkezik.

Beütöttek Trump vámjai Kínának, a világot viszont így is felfalja

A kínai export növekedése elmaradt a várakozásoktól, hat havi mélypontra lassult, miközben az Egyesült Államokba irányuló szállítmányok meredeken zuhantak – számolt be a Bloomberg.

Többségi tulajdont szerez a 4iG a Rábában

A 4iG újabb stratégiai lépést tett védelmi ipari portfóliójának bővítése érdekében. Leányvállalata, a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. projekttársaságán keresztül megszerzi a tőzsdén jegyzett Rába többségi, 74 százalékos tulajdonrészét, és a tőkepiaci törvénynek megfelelően kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz a fennmaradó, közel 25 százaléknyi közkézhányadra. Az ajánlati ár részvényenként 1789 forint, ami mintegy 13 százalékkal magasabb a Rába legutóbbi tőzsdei záróáránál. A közel 25 milliárd forintosra becsült tranzakció finanszírozása saját forrásból és külső hitelekből valósul meg.

