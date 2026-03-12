  • Megjelenítés
Így ne vesszünk el a hatékonyság-megfizethetőség-finanszírozhatóság Bermuda-háromszögében – Túlélési stratégiák a Portfolio Építőipar 2026-on
Így ne vesszünk el a hatékonyság-megfizethetőség-finanszírozhatóság Bermuda-háromszögében – Túlélési stratégiák a Portfolio Építőipar 2026-on

A hazai építőipar 2026-ban is egyszerre néz szembe óvatosabb beruházói döntésekkel, feszesebb finanszírozással és azzal a nyomással, hogy a projekteknek gyorsabban, kiszámíthatóbban és lehetőleg kisebb kockázattal kell lefutniuk. A Portfolio Építőipar 2026 konferencia programja ezért végig gyakorlati kérdésekre koncentrál: állami irányok, piaci kilátások, hatékonyságnövelés, megfizethető lakásépítés és előregyártás, finanszírozhatóság – hogy csak a legfontosabbakat említsük. Az eseményen kiderül továbbá, hogy ki lesz idén az Év Építőipari Személyisége. Regisztráljon most az utolsó helyekért!
A geopolitikai feszültségek árnyákéban az idei év sem ígérkezik sétagaloppnak. A nap elején ezért a „nagy kép” kerül a középpontba: hogyan alakulhatnak az ágazat kilátásai, mik a legfontosabb bizonytalanságok és hol lehet mozgástér.

Az állami oldal nézőpontját Csepreghy Nándor, az Építési és Közlekedési Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettese hozza: a fókusz azon lesz, milyen állami prioritásokkal és milyen piaci következményekkel érdemes számolni a következő időszakban.

A szakmai szervezet várakozásait Koji László, az ÉVOSZ elnöke foglalja keretbe: élénkülés jöhet-e, vagy elhúzódó bizonytalanságra kell berendezkedni, és mindez mit jelent a kivitelezői piac mindennapi működésére.

A fejlesztői-beruházói oldal döntési logikájához Borbély Gábor, a CBRE kutatási igazgatója ad kapaszkodót: hol látszik potenciál új projektek indítására, és milyen feltételek szükségesek ahhoz, hogy a fejlesztési kedv érdemben visszatérjen.

„Minden levegővétel számít”: gyakorlati panel a túlélésről és alkalmazkodásról

A blokkot egy kifejezetten gyakorlatias beszélgetés zárja a piaci alkalmazkodásról, hatékonyságról és működési kihívásokról. A kerekasztalt Ditróy Gergely moderálja, a résztvevők pedig

A hatékonyság egyre inkább mérhető és automatizálható

A következő szekció a technológia felől közelít: hogyan lehet jobban tervezni, pontosabban irányítani és kiszámíthatóbban teljesíteni.

A fenntarthatóság mérhető oldalát Vigh Gellért, a Lindab kereskedelmi vezetője hozza: a karbonlábnyom-számítás, az anyagválasztási kényszerek és az ebből következő iparági alkalmazkodás kerül fókuszba.

A projekteredményesség tipikus „vesztőhelyeit” Molnár Tamás, a Pro-Solum Hungary Esztrich minőségbiztosítási vezetője járja körül: hol és miért csúszik el a nyereség a gyakorlatban.

A rendszerszintű, end-to-end megközelítésről Vatai Krisztián, az FDB-Projekt tulajdonosa és CEO-ja beszél: milyen megoldásokkal lehet összekötni a folyamatokat és csökkenteni a működési „vakfoltokat”.

Mi újság a legújabb gépészeti és technológiai trendekkel? Ezt járja körbe a kapcsolódó kerekasztal. Résztvevők:

A hatékonyság sorsa már az előkészítésnél eldőlhet

A blokk elején Taraczky Dániel, az art1st design studio Kft. vezető tervezője és ügyvezetője egy nagy volumenű, városi léptékű projekten keresztül mutat rá, hogy mit jelent ma a jó előkészítés, és milyen tervezői döntések tudnak a későbbi kivitelezésben időt, pénzt és kockázatot spórolni.

A mérnöki oldal hatékonysági szerepét Wagner Ernő, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke vezeti fel és moderálja kerekasztalban. A téma: milyen új kompetenciák és működési modellek kellenek ahhoz, hogy a mérnöki tudás valóban gyorsítsa és stabilizálja a projektmegvalósítást. Résztvevők:

Megfizethetőség, előregyártás, építőanyag: építés gyorsabban, okosabban

A délutáni blokk a költséghatékonyság legkézzelfoghatóbb kérdéseit hozza: hogyan lehet megfizethető lakást építeni, és hol ad valódi előnyt az előregyártás, illetve az anyaginnováció.

A megfizethető lakásépítésről szóló panelt Kiss Gábor, a Metrodom Kivitelező ügyvezető igazgatója, az IFK alelnöke moderálja. A résztvevők:

Az építőanyagok és előregyártás szintén napi szinten foglalkoztatja a szereplőket. A vonatkozó beszélgetést Kiss Gábor moderálja, a résztvevők pedig

  • Juhász Attila, az Újház Zrt. igazgatósági elnöke és az ÉVOSZ Magyar Építőanyag-kereskedelmi Tagozat elnöke;
  • Potos János, a Wienerberger kereskedelemért és marketingért felelős igazgatósági tagja;
  • Ritter Ádám, a PREbeton Zrt. / Market Csoport igazgatósági tagja és a Moratus Szerkezetépítő Kft. műszaki ügyvezető helyettese; valamint
  • Tibor Dávid, a Masterplast elnöke, az ÉVOSZ alelnöke.

Finanszírozhatóság és generációváltás: miből lesz projekt – és ki viszi végig?

A „jövőnek tervezve” fókuszú részben egymás mellé kerül a finanszírozói gondolkodás és a cégek belső működési és vezetési megújulása.

A legaktuálisabb finanszírozási kérdéseknek külön kerekasztalt szentelünk. Középpontban: milyen feltételek mellett érhető el forrás, és milyen kockázatokra érzékenyek most leginkább a finanszírozók. Résztvevők:

  • Dancs Péter, az MBH Bank ingatlanfinanszírozás osztályvezetője;
  • Merk Gábor, az Eurobond Kft. ügyvezető igazgatója; és
  • Nagy Gergely, az OTP Bank vállalati régióvezetője.

Vállalati átalakulási tapasztalatokat oszt meg Fehérvári Krisztina, a Poliext cégvezetője: milyen szervezeti és vezetői változtatások segíthetnek egy KKV-nak stabilabban működni és növekedni.

Az ugyancsak nagy érdeklődésre számot tartó generációváltásról szóló kerekasztalt Gegesi Kiss Tamás, a Gépész Centrál Kft. ügyvezető igazgatója moderálja. Résztvevők:

A téma: miért nem elég vezetőt cserélni, és milyen szemléletváltás nélkül csúszhat el a folytonosság.

Kockázatkezelés a perekben és a gazdasági ciklusban

A nap vége a jogi és gazdasági kockázatokkal foglalkozik – ezekkel akkor is találkozik a piac, amikor a megrendelésállomány épp erősebb, de különösen akkor, amikor a hibák és a viták „drágábbak”.

Az alternatív vitarendezés, a teljesítésigazolások és a bankgaranciák gyakorlatáról Koós Gábor, a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv vezetője ad áttekintést.

Egy nagy tétű építőipari per tanulságait dr. Lajos Levente, a Lajos Ügyvédi Iroda irodavezető ügyvédje mutatja be: mik azok a tipikus döntési pontok és hibák, amelyek végül sokmilliós (vagy akár több tízmillió eurós) veszteséghez vezethetnek.

A makrogazdasági összképet Madár István, a Portfolio Csoport vezető elemzője adja meg: milyen gazdasági pálya és kockázati környezet mellett tervezhet 2026-ban az ágazat.

Záró kerekasztal: „tiszta lappal” – mi a realitás 2026-ban?

A nap záró beszélgetésében a szakma jeles képviselői teljes őszinteséggel vallanak a realitásokról, és megosztják, hogy szerintük hol van tényleges mozgástér. Résztvevők: Balázs Attila, a Bayer Construct vezérigazgatója;

A nap fénypontja: díjátadó és networking

Az esemény prémium állófogadással zárul, előbb azonban átadjuk az Év Építőipari Személyisége 2026 díjat. Ne maradjon le a szakma kihagyhatatlan összejöveteléről! Regisztráljon az utolsó helyekért!

