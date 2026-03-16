Felpöröghetnek tavasszal a gazdasági szereplők? - A Sunday Business Ride-on biztosan

Tekintettel az X-Cycling Day sikerére, fokozzuk a tempót, és idén először jön a tavasz kihagyhatatlan tekerős networking eseménye, a Portfolio Sunday Business Ride, amely igazi csemege, hiszen egyszerre kínál különleges lehetőséget az üzleti kapcsolatépítésre és a sportolásra.

A március 22-i esemény a Váci úti Giant Store-ból indul, ahol a résztvevők egy 4-5 órás délutáni programon vehetnek részt. Két táv várja az érdeklődőket: a SportX 80 km-es útvonala, amely a Megyeri hídon át Szentendrén, Tahitótfalun keresztül Kisoroszira vezet, valamint a TourX 30 km-es kört, amely a Lupa tóig tart és Budán tér vissza.

A program során lehetőség nyílik GIANT tesztbiciklik kipróbálására, mind e-bike, mind hagyományos változatokban, valamint csúcsmodellek görgőkön történő tesztelésére is.

Az előrejelzések szerint ideális biciklis időjárás várható, ami tökéletes körülményeket teremt a tavaszi szezonnyitóhoz.

A Portfolio Sunday Business Ride nem csupán egy sportesemény, hanem egy évindító üzleti találkozó is, amely a fenntarthatóság, sport, egészséges életmód és közösségépítés jegyében szerveződik.

Kinek ajánljuk:

Portfolio szakmai és üzleti körének tagjai

Hobbi és félprofi biciklisták

Üzleti kapcsolatépítésre vágyók

Fenntarthatóság iránt elkötelezettek

Sportos életmódot folytató szakemberek

Ne hagyd ki ezt a különleges lehetőséget! Csatlakozz a Portfolio Sunday Business Ride-hoz és építsd velünk együtt ezt a lelkes közösséget! A jelentkezési határidő március 20., ezért regisztrálj még ma és légy részese ennek az egyedülálló üzleti-sport eseménynek!

A cikk saját esemény népszerűsítését szolgálja