Meglepő fordulatok az ingatlanpiacon! - 60-70-es átlagot kalkuláltak a szakértők

Verőfényes napsütésben, óriási érdeklődés mellett zajlott a Portfolio X-Cycling Day , amelynek résztvevői nem kevesebbet vállaltak, mint hogy a fenntarthatóság, az ESG jegyében - és mindeközben egy adománygyűjtő kampány keretein belül egy jó ügyet szolgálva - kerékpárral teszik meg a Budapest-Balatonfüred közötti közel 150 kilométeres távot – vagy legalább annak egy részét − az ingatlanpiac aktualitásaira fókuszáló Portfolio Property X konferencia nulladik napján. A három év alatt mintegy tízszeresére bővülő esemény idén is beváltotta ígéretét: a szakma közel száz képviselője vett részt a különleges élményben, akik a sportteljesítmény mellett egyedülálló networking lehetőséggel is gazdagodtak, miközben idén már az adománygyűjtés és a jótékonyság is kulcsszerepet kapott az eseményen. Az átlagos percenkénti pedálfordulatot mintegy 60-70 körülire becsülték a szakértők a teljes mezőnyre, ami egyesek számára tűnhet akár meglepő fordulatnak is.