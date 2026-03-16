Rossz hírek érkeztek a távol-keleti óriás felől: olyat zuhant az ingatlanpiac, ami a teljes gazdaságra rányomja a bélyegét

Kína lakáspiaca az ötödik éve húzódó válság közepette továbbra sem talál magára: februárban az új építésű ingatlanok árai éves szinten 3,2 százalékkal estek, ami az elmúlt nyolc hónap legmeredekebb visszaesése. Bár a legnagyobb városokban már mutatkoznak a javulás jelei, az ágazat egésze még messze van a stabilizálódástól.

Építőipar 2026 Építőipar vezetői és döntéshozói egy helyen! Pörgessük fel együtt a piacot!

Az éves áresés a januárban mért 3,1 százalékról tovább mélyült – mutatják a Reuters számításai a Kínai Nemzeti Statisztikai Hivatal hétfőn közzétett adatai alapján. Havi összevetésben ugyanakkor némi javulás látszik: a 0,4 százalékos januári csökkenés után februárban 0,3 százalékkal mérséklődtek az árak. A felmért 70 városból 53-ban estek vissza a havi árak, szemben a januári 62-vel.

Peking és Sanghaj a kevés kivétel közé tartozik,

mindkét városban 0,2 százalékkal emelkedtek az árak havi szinten, ami azt mutatja, hogy a legnagyobb városok ingatlanpiacai valamivel ellenállóbbak. Ezzel szemben az alacsonyabb besorolású településeken továbbra is gyenge a kereslet, és jelentős a túlkínálat. A használt lakások piaca minden városkategóriában gyengélkedik, az árak havi és éves alapon egyaránt csökkennek.

Az ingatlanpiaci válság továbbra is komoly fékezőerőt jelent a gazdaság számára. A krízist a kormány 2020 óta bevezetett hitelfelvételi szigorításai váltották ki:

a csökkenő árak visszafogják a háztartások kiadásait és rontják a fogyasztói bizalmat.

Eközben a gazdaságpolitikának különböző külső sokkokkal is meg kell küzdenie, a kereskedelmi partnerek protekcionista lépéseitől kezdve egészen a közel-keleti háború következményeiig.

A korábbi évek többkörös ösztönző intézkedései ellenére Peking az utóbbi hónapokban nem indított újabb, országos szintű mentőakciót. A márciusban közzétett 15. ötéves terv, amely a 2026–2030-as időszak fejlesztési iránytűje, az ingatlanfejlesztési, finanszírozási és értékesítési rendszer javítását tűzte ki célul. A dokumentum a befejezett projektek eladásának rendezett előmozdítását ígéri. Emellett célként fogalmazza meg a telekkínálat összehangolását a meglévő ingatlanállománnyal és a demográfiai változásokkal. A döntéshozók ugyanakkor láthatóan el akarják kerülni, hogy az ágazat visszatérjen a korábbi, adósságalapú növekedési modellhez.

A hétfőn közzétett további adatok sem festenek kedvezőbb képet. Az ingatlanberuházások az év első két hónapjában 11,1 százalékkal zuhantak éves alapon, az értékesített alapterület pedig 13,5 százalékkal esett vissza. Egy pénteken megjelent Reuters-felmérés szerint az ingatlanárak idén a korábban vártnál gyorsabban csökkenhetnek:

a prognózis alapján az ingatlanberuházások 10,3 százalékkal, az eladások pedig 6,5 százalékkal eshetnek 2026 egészében.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció.