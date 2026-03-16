Rossz hírek érkeztek a távol-keleti óriás felől: olyat zuhant az ingatlanpiac, ami a teljes gazdaságra rányomja a bélyegét

Az éves áresés a januárban mért 3,1 százalékról tovább mélyült – mutatják a Reuters számításai a Kínai Nemzeti Statisztikai Hivatal hétfőn közzétett adatai alapján. Havi összevetésben ugyanakkor némi javulás látszik: a 0,4 százalékos januári csökkenés után februárban 0,3 százalékkal mérséklődtek az árak. A felmért 70 városból 53-ban estek vissza a havi árak, szemben a januári 62-vel.
Peking és Sanghaj a kevés kivétel közé tartozik,
mindkét városban 0,2 százalékkal emelkedtek az árak havi szinten, ami azt mutatja, hogy a legnagyobb városok ingatlanpiacai valamivel ellenállóbbak. Ezzel szemben az alacsonyabb besorolású településeken továbbra is gyenge a kereslet, és jelentős a túlkínálat. A használt lakások piaca minden városkategóriában gyengélkedik, az árak havi és éves alapon egyaránt csökkennek.
Az ingatlanpiaci válság továbbra is komoly fékezőerőt jelent a gazdaság számára. A krízist a kormány 2020 óta bevezetett hitelfelvételi szigorításai váltották ki:
a csökkenő árak visszafogják a háztartások kiadásait és rontják a fogyasztói bizalmat.
Eközben a gazdaságpolitikának különböző külső sokkokkal is meg kell küzdenie, a kereskedelmi partnerek protekcionista lépéseitől kezdve egészen a közel-keleti háború következményeiig.
A korábbi évek többkörös ösztönző intézkedései ellenére Peking az utóbbi hónapokban nem indított újabb, országos szintű mentőakciót. A márciusban közzétett 15. ötéves terv, amely a 2026–2030-as időszak fejlesztési iránytűje, az ingatlanfejlesztési, finanszírozási és értékesítési rendszer javítását tűzte ki célul. A dokumentum a befejezett projektek eladásának rendezett előmozdítását ígéri. Emellett célként fogalmazza meg a telekkínálat összehangolását a meglévő ingatlanállománnyal és a demográfiai változásokkal. A döntéshozók ugyanakkor láthatóan el akarják kerülni, hogy az ágazat visszatérjen a korábbi, adósságalapú növekedési modellhez.
A hétfőn közzétett további adatok sem festenek kedvezőbb képet. Az ingatlanberuházások az év első két hónapjában 11,1 százalékkal zuhantak éves alapon, az értékesített alapterület pedig 13,5 százalékkal esett vissza. Egy pénteken megjelent Reuters-felmérés szerint az ingatlanárak idén a korábban vártnál gyorsabban csökkenhetnek:
a prognózis alapján az ingatlanberuházások 10,3 százalékkal, az eladások pedig 6,5 százalékkal eshetnek 2026 egészében.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció.
Lekörözte Magyarországot Horvátország is
Ilyen besorolásnak itthon is örülnének.
Erős fenyegetés jött Trumptól, ugrik az olajár
2022 júliusa óta nem látott szinten a jegyzés.
Hatalmas izgalmak várhatók! - Érkezik a magyar választás, ami megmozgatja a forint árfolyamát is
Forgatókönyvek, elemzések, árfolyamhatások és a parlamenti választás.
Katonai koalíció Irán ellen: Amerika szövetségese azonnal visszadobta Trump ötletét
Nehezen indul az együttműködés.
Háborús hírek mellett jegybanki sortűzben a piacok – Ez minden befektetésre hatással lehet
A kamatdöntések határozzák meg a hét hangulatát.
Megtámadta Irán a régió egyik legerősebb országát – Veszélyes ellenséget szerezhet magának Teherán
Ha ez így megy tovább, nehéz lesz válasz nélkül hagyni a folyamatos támadásokat.
Szintet léphet az iráni háború: Trump inváziót fontolgat, katonai megszállással vágnák el Teherán gazdasági ütőerét
A héten elkezdődhet a tervezés.
Sorra kapja a komoly fenyegetéseket Magyarország – Tényleg hamarosan bóvliba vághatnak?
Még van két hónap, de már mozgolódnak a hitelminősítők.
Követett részvények - 2026. március
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Fejlődni nem kell félnetek jó lesz
Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé
Zsiday: Trump kalandja hatalmas veszélybe sodorta a világgazdaságot
Irán hónapokra blokkolhatja az olaj és gáz kiáramlását a Hormuzi-szorosból, amiből akár globális recesszió és komoly infláció is lehet. Pénz és tőkepiaci befektetőként megtanultam, hogy
Jöhet a lakásárak drasztikus esése? Egyáltalán beszélhetünk ingatlanlufiról?
Az MNB értékelése szerint már 18,8 százalékos volt a hazai lakások túlárazottsága, amelyre még rátehetett az Otthon Start program indulása is. Komoly, 21,29 százalékos éves áremelkedést l
Top 10 osztalék részvény - 2026. március
Március másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Transzferár 2025-2026: mit jelez a NAV ellenőrzési terve, és hogyan kezeljük a "hibrid évet"?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2026-os ellenőrzési terve egyértelmű üzenetet hordoz: a transzferár továbbra is kiemelt ellenőrzési terület. A transzferár vizsgálatok és ellenőrzések múltbe
LyondellBasell Industries - kereskedés
Két dolog történt mostanában a LYB-bel:Elfelezte az osztalékátAz iráni háború miatt az emelkedő olajárak meglódították az árfolyamátA LyondellBasell Industries egy vegyipari vállalat,
Litkai és Szabó Laci - azaz a bika, a medve és a hódok
A HOLD After Hours Extra részében Szabó Laci duplanyugdíjas HOLD-alapító vendége Litkai Gergely, a Dumaszínház alapítója. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD...
Most látszik, mekkorát tévedtek az autógyártók: ki fog milliárdokat bukni?
Az energiakrízis lökést adhat az elektromos autóknak?
Irán a kifárasztásra játszik: elszámította magát az USA
Ez a konfliktus aligha zárul egy kézfogással.
Rezsicsökkentés nullás hitellel − Ezen nincs nagyon mit gondolkodni
Kihagyhatatlan lehetőség a vállalatok és a lakosság számára.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!