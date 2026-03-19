Elkezdődött egy nagy XIII. kerületi lakópark értékesítése

Összesen 299 db modern, energiahatékony otthont kínál a LIVING legújabb lakóparkjának első üteme - közölte a társaság.

A XIII. kerületben a Szekszárdi utcában megvalósuló Greenway Apartments projekt értékesítése elkezdődött.

A projekt két ütemben valósul meg: az első fázisban 299, a másodikban pedig 172 lakást értékesítenek. A lakások átadására tervezetten 2028 negyedik negyedévében kerül sor.

Az épületek hőszivattyús hűtés-fűtéssel A+-os energetikai besorolást érhetnek el. A hőszivattyúhoz kapcsolódó felületfűtési és -hűtési technológia a hagyományos radiátorok helyett a falakban és mennyezetben futó csőrendszeren keresztül biztosítja az egyenletes hőmérsékletet. A lakók rendelkezésére áll majd egy business cornerrel is ellátott közösségi nappali, egy barkácseszközökkel felszerelt fészer, valamint egy közösségi mobilalkalmazás, amellyel a szolgáltatások kezelhetők. Minden lakás alapfelszereltségének része az okosotthon-rendszer, amely az egyedi igények szerint bővíthető, alakítható.

A beruházás keretében megújul az útpálya és a járdaszakasz a Szekszárdi utcában (a Váci út és a Madarász Viktor utca között), valamint a Madarász Viktor utcában is. A projektet közvetlenül határoló utcákban a fasorokban kiszáradt fákat a LIVING pótolja és rendezett zöldsávokat alakít ki. A projekt révén megvalósul továbbá a Gyöngyösi sétány játszótérének teljes körű felújítása, valamint az önkormányzat óvodafelújítási programja is támogatásra került.