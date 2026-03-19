Megfizethető lakhatás 2026-ban: ez az az építőipari technológia, amivel a felére csökkenthető a többszáz lakásos beruházások ideje

Kiss Gábor, a Metrodom Kivitelező ügyvezető igazgatója, az IFK alelnöke moderátorként rögtön a lényegre tért: reális cél-e ma Magyarországon a megfizethető lakhatás, és ha igen, milyen feltételek mellett.
A beszélgetésben a nagy képtől indulva, a lakásárat leginkább meghatározó tényezők azonosításán keresztül a konkrét, „kézzel fogható” technológiai és szervezési megoldásokig minden kiderült, hogy hogyan lehet(ne) alacsony tartani a kivitelezési költségeket. A beszélgetés egyik tanulsága éppen az lett, hogy a megfizethetőséghez nem elég jó szándék: mérhető idő- és munkafolyamat-csökkentés, valamint előkészített fejlesztési környezet kell.
Csikós Miklós, a Cordia műszaki igazgatója ingatlanfejlesztői szemmel azt emelte ki, hogy a lakások árát döntően az határozza meg, hogy mennyibe kerül felépíteni, kivitelezni egy projektet. A telekár a második legerősebb tényező, különösen Budapesten, ahol a jó telkek szűkülő kínálata önmagában felfelé tolja a végárat.
A műszaki tartalom sem egynemű: energetikai szint, belső kialakítás, szintterület, parkolás és tervezési döntések mind már korai fázisban „beárazzák” a lakást. A piac több szegmensre bomlott, ahol a prémium minőségű, korszerű új lakásokra van szükség, ezek mégsem adhatnak önmagukban választ a lakhatási válság tömeges kihívására.
Wolf András, a Market Építő Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese kivitelezői oldalról a telek szerepét még direktebben kötötte a megfizethetőséghez: szerinte tudatos önkormányzati és állami telekgazdálkodás nélkül nehéz érdemi fordulatot elérni, fontos lenne 100 ezer forint/nm ára alá csökkenteni a telekárakat. Nem csak az ár, hanem a közművek kiépítése és az önkormányzati elvárások is jelentős költségtömeget jelentenek, amit végül a vevő fizet meg.
Megfizethető lakásról szerinte akkor lehet beszélni, ha a telekár radikálisan lejjebb kerül, miközben a tervezésben kisebb, de jól szervezett alaprajzok és a standardizálás adhat volumenen keresztüli hatékonyságot. A minőséget ugyanakkor nem tekinti tárgyalási alapnak:
a kompromisszum inkább a szolgáltatásokban és a választási lehetőségek szűkülésében jelenhet meg, nem a kivitelezési színvonalban.
Iski Tamás, a Bayer Construct tervezési üzletágvezetője a tervezés és a fejlesztés összekapcsolásáról beszélt, és azt állította, a valódi hatékonysági ugrás akkor jön, ha a folyamatot nem egymás után következő lépések láncaként, hanem egymásra ható szereplők mátrixaként kezelik. Nála a kulcs az iteráció: a fejlesztői igény, a tervezői válasz, a szerkezeti következmény és a gyárthatóság szempontja már a legelején egyszerre van az asztalon. Konkrét példaként olyan előregyártott erkélymegoldást hozott, amelynél a felületi esztétika már a betonöntésnél „beépül”, így több utólagos rétegrend és munkafázis elhagyható.
Arra is rámutatott, hogy az előregyártás önmagában drágább lehet köbméteráron, mégis olcsóbb végösszeget adhat, ha az átfutási idő csökkenésével mérséklődik a finanszírozási teher és kevesebb kockázati elem marad a kivitelezésben. Extrém példát is hozott: saját építőipari technológiájukkal és munkaszervezésükkel megfelezik egy többszáz lakásos társasház építésének idejét.
Fehér Kálmán, a Pro-Solum Hungary Esztrich kereskedelmi vezetője az „idő pénz” állítást fordította le egy befejező technológiára, az önterülő cementesztrichre, amely kézzelfoghatóan gyorsítja a belső munkafolyamatokat. A gyorsabb kivitelezés nemcsak munkaidőben mérhető, hanem a csúszások finanszírozási költségében is, ahol már egy hónap késés is komoly 50-60 millió forint kamatterhet jelenthet.
Az általa képviselt megoldás lényege, hogy egy „házasított” rétegrenddel a felület másnap járható, gyorsabban szárad, és előrébb hozza a további szakipari munkákat. Ez a termékfejlesztés is a panelbeszélgetés fő állítását erősítette meg: nem feltétlenül az a cél, hogy minden elem olcsóbb legyen, hanem hogy az innovációval a teljes rendszerben csökkenjen az idő- és hibakitettség. Az iparági kutatás-fejlesztés és a technológiai váltások akkor hoznak megfizethetőséget, ha a projekt egészének hatékonyságát javítják.
Égeti a pénzt az iráni háború: benyújtotta a számlát a Pentagon - Szinte felfoghatatlan összeget kérnek
Ez az összeg önmagában magasabb, mint a legtöbb ország védelmi költségvetése.
Kongatják a vészharangot: hamarosan komoly bajba kerülhet Ukrajna, Európa egyik legerősebb hatalma hibázott
Aránytalan eszközhasználat.
Kész, ennyi volt: nincs idén kamatcsökkentés
Az USA-ban.
Azonnali összedolgozásra fogják fegyvergyáraikat Európa legerősebb vezetői
Heteken belül áttörés jöhet az FCAS-ügyben.
Meghökkentő fordulat: Amerika belengette az iráni szankciók feloldását – Azt mondják, ezzel alaposan kicselezik Teheránt
"Van még pár kar, amit meg tudunk húzni."
Ez sima lett: évek óta tartó megosztottság után ezúttal egyhangú volt a Bank of England kamatdöntése
2021 óta nem történt ilyen.
Tovább nőtt az intenzív ellátásra szorulók száma, a betegek fele RSV miatt van kórházban
Még soha nem volt ennyire súlyos a légúti óriássejtes vírus hatása
Barátság kőolajvezeték: exkluzív részleteket tudtunk meg a tényfeltáró bizottság látogatásáról
Újabb fordulatot vett a magyar olajellátás ügye.
Helyi iparűzési adó: tipikus hibák a HIPA-alap számításánál
A helyi iparűzési adóalap (HIPA-alap) pontos meghatározása az év végi zárási feladatok egyik meghatározó lépése. Bár a helyi iparűzési adó mértéke jellemzően alacsony, a HIPA adóa
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Így kereskednek a hedge fundok - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Kovács Szilárd, a Palomar alap kezelője mondja el, hogyan kereskednek a hedge fundok, és ehhez képest mit csinál a... The post Így kereskednek a hedge fundok –
"3 hiba, amin majdnem elbukott az első lakásunk" - őszinte vallomás első hitelfelvevők tapasztalatairól
Életünk első lakását megvenni hatalmas mérföldkő - mégis, a boldog tervezgetés helyett sokszor a szorongás és a "mit rontok el?" érzése veszi át az uralmat. Íme három majdnem-katasztróf
Bőven lehetne már AI a városokban, csak még nem tudjuk használni
Az AI-t számtalan helyen lehetne használni, hogy olcsóbbá, egyszerűbbé, hatékonyabbá tegye a városok működését, mégsem látjuk a tömeges bevezetést. Pedig a szoftveres megoldások bevezeté
Végrehajtás indult ellened? Így állíthatod meg időben
Amikor végrehajtás indul, sokan érzik úgy, hogy nincs kiút, és már minden eldőlt. Pedig ez korántsem igaz. A folyamatnak több olyan pontja is van, ahol jogszerűen meg lehet állítani, időt l
Az arany drága, de a bányákban még van lehetőség
Az arany kínálata a korlátozott növekedés miatt szinte teljesen kiszámítható, ráadásul nyakunkon a "peak gold", azaz a kitermelés csúcspontja. Az árfolyam már így is mindenkori... The post
Tarozások elévülése 2014 előtt és után
Az elévülés megállapításának szempontjából nem mindegy, hogy egy tartozás 2014 előtt, vagy után keletkezett, mivel ekkor változott a Ptk. és vele a szabályozás. Akinek 2014. előtt keletk
A teljes hazai benzin- és dízelkészletet felszabadították – Megtudtuk, mekkora a baj
Három lábon áll a magyarországi ellátás.
Bod Péter Ákos: a hitelminősítők készen állnak – Mennyire aggódhat Magyarország?
Olajválságálló a magyar gazdaság?
Falba ütközött Trump mesterterve: itt van a fordulat – Ki nyeri meg a háborút?
Egyelőre süket fülekre talált az amerikai elnök követelése.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!