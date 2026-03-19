Most kell építőanyagot venni, mielőtt elérhetetlenné válik – a magyar építőipart a közel-keleti válság is sújtja

Az Építőipar 2026 konferencia „Mire van pénz?” című beszélgetésének központi kérdése az volt, hogy a jelenlegi piaci környezetben milyen feltételek mellett áll rendelkezésre finanszírozás az ingatlan- és építőipari fejlesztésekhez, illetve mely szegmensekben várható visszafogottabb aktivitás.

A szakértők egybehangzóan jelezték, hogy:

a finanszírozási források egyértelműen elérhetők, ugyanakkor a banki és befektetői döntések óvatosabbá váltak, és a projektek kiválasztásánál a kockázatok kezelhetősége, a hitelesség, a referencia és a piaci realitások váltak meghatározóvá.

Dancs Péter, az MBH Bank ingatlanfinanszírozás osztályvezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy a lakáspiac dinamikus növekedési szakaszon van túl, miközben a bérbeadási hozamok csökkenése miatt a befektetők egyre inkább kivárnak, és inkább „előadói”, mintsem aktív vásárlói szerepben vannak jelen. Megítélése szerint jó lakásfejlesztési projektekre továbbra is van forrás, azonban a következő időszakban stagnáló lakásárakra és gyengülő, akár eltűnő keresletre lehet számítani. A finanszírozási döntésekben ezért felértékelődik a szponzor, a fejlesztői referencia, valamint a lokáció: ezek együtt határozzák meg, hogy egy projekt mennyire tekinthető finanszírozhatónak. Kiemelte, hogy a referencia különösen fontos a finanszírozási feltételek közül. Általános építőipari kilátásként stagnálást, visszafogottabb beruházási időszakot valószínűsített.

Merk Gábor, az Eurobond Kft. ügyvezető igazgatója a biztosítói oldal lehetőségeit emelte be a beszélgetésbe, jelezve, hogy a biztosítók részéről sincs akadálya a garanciák kibocsátásának, a jelenlegi kockázatok kezelhetők biztosítási szereplőként is. Régiós összevetésben, - kitérve a lakáspiacra - arra mutatott rá, hogy Lengyelországban és Csehországban a bérlakáspiac felfutóban van, miközben a kínálati oldalt folyamatosan erősítik; ennek következtében az áremelkedés üteme nem olyan gyors, mint Magyarországon.

Új, a hitelezési piacot is érintő területként a védelmi ipart nevezte meg, amelynél kérdés, hogy építőipari szempontból mit lehet ebbe a logikába illeszteni; példaként Lengyelországot említette, ahol a vasútfejlesztés is kapcsolódik ide. Kitért arra is, hogy vannak olyan ügyfelek, akik külföldi tendereken indulnak és határon átnyúló projekteket vállalnak, ugyanakkor ezekhez is találhatók magyarországi finanszírozási megoldások.

Nagy Gergely, az OTP Bank vállalati régióvezetője banki szemszögből megerősítette, hogy a beruházások volumene ugyan alacsonyabb, de finanszírozási oldalról van forrás és lehetőség,

a bankok nem akadályai az iparágak előremenetelének.

A probléma szerinte inkább az, hogy a finanszírozható beruházásokat „nagyítóval kell keresni”. A lakáspiacot az építőipar szempontjából meghatározó szegmensnek nevezte, és úgy értékelte, hogy az OSP koncepciója önmagában kedvező, ugyanakkor a piacot szétszakította. Látszik az is, hogy a kedvező hitelekkel a vásárlók nagy arányban használt lakásokat vettek, előrehozott kereslet generálódott, ezt követően pedig kivárás jelent meg. Kínálati oldalról kulcskérdésnek nevezte, hogy reálisan fejleszthetők-e olyan projektek, amelyek megfelelnek a másfélmillió forint alatti négyzetméterárra vonatkozó elvárásoknak.

Kockázati tényezőként Nagy Gergely külön is felhívta a figyelmet arra, hogy a közel-keleti konfliktusok miatt az építőanyagárak és a kivitelezési költségek emelkedhetnek, miközben a lakásárak nem feltétlenül tudnak ezzel párhuzamosan nőni. Ez a költség-ár olló a fejlesztések megtérülését érdemben ronthatja, és a finanszírozhatóságot is gyengítheti. Jelezte, hogy a bank érdeke ilyenkor az, hogy a kisebb szereplőket nagyobb garanciák mellett finanszírozza, illetve ha az építőipar helyzete nehezebbé válik, kevesebb a megrendelés, és a szereplők jobban kitettek egy költségnövekedésnek, akkor a bank tipikusan vagy a fedezeti szintet erősíti, vagy inkább a közepes és nagyobb szereplők felé fordul.

A beszélgetésben egy erős figyelmeztetés is elhangzott: a jelenlegi környezetben egy építőipari cég számára kifejezetten kockázatos lehet most fejlesztőként a piacra lépni, mert nem valószínű, hogy egy ilyen projektet a bankok finanszíroznának.