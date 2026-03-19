Csepreghy: közvetlen megrendelőként, beruházóként és jogalkotóként is támogathatja a kormány az építőipart

Csepreghy hangsúlyozta, hogy szerinte az elmúlt évtizedben jelentős előrelépés történt a magyar építőipar tulajdonviszonyaiban, hiszen a tíz legnagyobb hazai építőipari cégből hét magyar tulajdonban van.
Rámutatott a fennálló problémákra is:
Az építőipari alapanyagok tekintetében 50% az import aránya, és ez brutálisan magas arány.
Minden Magyarországon megkeresett forintból 50 fillér nem marad itthon, hanem ezekhez az alapvetően nyugat-európai szereplőkhöz kerül vissza."
A miniszterhelyettes európai összehasonlítást is adott az építőipari teljesítményről. Az Európai Unió építőiparában a német vállalatok 23-25%-kal, a franciák 17-18%-kal, az olaszok 12-14%-kal, a spanyolok 10-11%-kal vannak jelen, míg a holland és lengyel építőipar 4-6% közötti volumennel rendelkezik. Ezzel szemben „a magyar építőipar hozzájárulása az Európai Unió egészének termelékenységéhez csupán 1%".
Hangsúlyozta, hogy 2022-ben emberöltőnyi szünet után önálló minisztériumot kapott itthon az építésügy. Csepreghy szerint ez
a szimbolikusnál sokkal fontosabb lépés
amely új jogi kódexek megalkotásához és új működési rend bevezetéséhez vezetett.
A miniszterhelyettes négy eszközrendszert azonosított, amellyel a kormány támogathatja a hazai építőipart:
- Közvetlen megrendelőként és beruházóként való fellépés
- Közvetett keresletélénkítés tőkevonzással
- Lakossági szegmens támogatása
- Szabályozói környezet alakítása
A 2010-2026 közötti időszakban a teljes magyar építőipari megrendelési volumen mintegy 80 ezer milliárd forintot tett ki, ebből 60%-ot, azaz 45-48 ezer milliárd forint megrendelésállományt a magyar állam juttatott a piacra.
A tavaly szempember óta futó Otthon Start programmal kapcsolatban elmondta, hogy a legfrissebb adatok szerint eddig 14 973 lakás építésére adtak ki projekttámogatói engedélyt, 9365 lakásra vonatkozóan folyamatban van az engedély kiadása, és 9600 lakás esetében pedig új kérelem áll elbírálás alatt.
Csepreghy kiemelte, hogy a kormány tudatosan fejleszti a stratégiai iparágakat: az autóipart – különösen az elektromos autógyártást – a hadiipari, az élelmiszeripart, és további potenciált lát az energiaipar, az építésgazdaság és a mobilitás fejlesztésében.
A világgazdasági változásokról szólva rámutatott: az 1990-es években az Európai Unió a világ GDP-jének 29%-át adta, az Egyesült Államok 26%-át, Kína pedig csak 2%-át. Mára ez a helyzet megfordult: az EU részesedése 18%-ra csökkent, az USA 25-26%-on maradt, Kína pedig 18%-ra emelkedett.
Címlapkép forrása: Portfolio
Csepreghy: közvetlen megrendelőként, beruházóként és jogalkotóként is támogathatja a kormány az építőipart
Az Építési és Közlekedési Minisztérium miniszterhelyettese adott elő a Portfolio Építőipar 2026 konferencián.
