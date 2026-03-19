Kiderült, ki kapta 2026-ban "Az Év Építőipari Személyisége" díjat

Nyolcadik alkalommal rendezzük meg az Építőipar 2026 konferenciát, ahol az iparágat érintő legaktuálisabb kérdéseket, problémákat és megoldásokat feszegető előadások és panelbeszélgetések mellett, idén is kihirdettük az "Év Építőipari Személyisége" díj nyertesét. A díjat 2026-ban Németh László, az ENSI Kft. alapítója, ügyvezető igazgatója kapta.

A Portfolio nyolcadik építőiparral foglalkozó konferenciáján hirdettük ki a Market Építő Zrt. és a Portfolio Csoport által közösen alapított "Év Építőipari Személyisége" díj nyertesét. A szakma jelentős képviselőinek az elismerése, a munkájuk díjazása, az iparág egyik elmaradhatatlan feladata évről évre. Különösen igaz ez akkor, amikor nehezebb időszakot él meg az építőipar, amikor bizonytalanság és egyben változás övezi az ágazatot.

A díjátadó előtt egy hattagú szakmai zsűri döntött a díjazott személyéről:

  • Kreinbacher József, a Metál Hungária Holding Zrt. alapítója (2019-es "Év Építőipari Személyisége" díj nyertese)
  • Scheer Sándor, Market Építő Zrt. vezérigazgató
  • dr. habil. Stocker György egyetemi docens, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar
  • Bán Zoltán, Portfolio vezérigazgató
  • Ditróy Gergely, Portfolio üzletfejlesztési igazgató

A zsűri döntése alapján, "Az Év Építőipari Személyisége" díjat Németh László, az ENSI Kft. alapítója, ügyvezető igazgatója kapja 2026-ban.

Ez a díj egy egész csapatnak szól, akik mögöttünk vannak. Büszke vagyok arra, hogy egy építőipari rendezvényen vehetem át a díjat gépészként. Ez a gépész szakma elismerése is egyben.

Most kell építőanyagot venni, mielőtt elérhetetlenné válik – a magyar építőipart a közel-keleti válság is sújtja

A választások után is tettrekész lesz a magyar építőipar krémje

Sokk az építőanyagpiacon: energia, kőolaj és árfolyam egyszerre robbantotta fel az árakat

- mondta el Németh László a díjátadón.

A 2026-os év "Építőipari Személyisége"

Németh László a több mint 30 éves ENSI Kft. alapítója. A mérnöki és kivitelező vállalkozás magyar székhellyel, skandináv gyökerekkel rendelkezik Európa épületgépészeti szektorában. Az alapító és ügyvezető igazgató büszke arra, hogy a cég a hazai épületgépészeti kivitelezési piac egyik legnagyobb szereplőjévé vált, egyszerre reprezentálva a mérnöki minőséget, a hosszú távú iparági értékteremtést és a nagy beruházások gépészeti hátországát. Németh László elkötelezett az épületgépész szakma népszerűsítése, fejlődése és a jövője iránt, fontos számára a fiatalok képzése, a szakma fő jellemzőinek és részleteinek bemutatása, és a szakma szeretetének átadása, hiszen a magyar mérnöki tudás nemcsak versenyképes, hanem nemzetközi szinten is díjazott minőséget képes produkálni. Az ENSI Kft. 2025-ben olyan projektekben vett részt, olyan szereplőkkel dolgozott együtt mint a Panattoni, BAMO, CATL, CJ FOODS, Nestlé, Hungerit, Pick, WLP, BudaPart, Dürer.

Németh László
ENSI Kft., alapító, ügyvezető igazgató
A konferencián készült beszámolók:

Most kell építőanyagot venni, mielőtt elérhetetlenné válik – a magyar építőipart a közel-keleti válság is sújtja

Sokk az építőanyagpiacon: energia, kőolaj és árfolyam egyszerre robbantotta fel az árakat

Megfizethető lakhatás 2026-ban: ez az az építőipari technológia, amivel a felére csökkenthető a többszáz lakásos beruházások ideje

A kockázatok hibája, hogy drága az építőipar

Több százezer forintot hagynak a magyarok az államnál: pedig csak ennyit kell tenni érte

Csepreghy: közvetlen megrendelőként, beruházóként és jogalkotóként is támogathatja a kormány az építőipart

Gratulálunk a győztesnek! Jövőre folytatjuk.

Megvan, ki kapta 2025-ben "Az Év Építőipari Személyisége" díjat

Kiderült, ki kapta 2024-ben "Az Év Építőipari Személyisége" díjat

Megvan, ki kapta 2023-ban "Az Év Építőipari Személyisége" díjat

Kiderült, ki kapta 2022-ben "Az Év Építőipari Személyisége" díjat

Kiderült, ki kapta 2021-ben "Az Év Építőipari Személyisége" díjat

Átadtuk "Az Év Építőipari Személyisége" díjat

Kiderült ki kapta "Az Év Építőipari Személyisége" díjat

Építőipar 2026

Építőipar 2026

2026. március 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

2026. március 22.

Járműipar 2026

2026. március 26.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Magyarország kilenc másik tagállammal együtt dobott bombát az uniós csúcstalálkozóra
Égeti a pénzt az iráni háború, Trump szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön
Most kell építőanyagot venni, mielőtt elérhetetlenné válik – a magyar építőipart a közel-keleti válság is sújtja
