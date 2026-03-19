Kiderült, ki kapta 2026-ban "Az Év Építőipari Személyisége" díjat

A Portfolio nyolcadik építőiparral foglalkozó konferenciáján hirdettük ki a Market Építő Zrt. és a Portfolio Csoport által közösen alapított "Év Építőipari Személyisége" díj nyertesét. A szakma jelentős képviselőinek az elismerése, a munkájuk díjazása, az iparág egyik elmaradhatatlan feladata évről évre. Különösen igaz ez akkor, amikor nehezebb időszakot él meg az építőipar, amikor bizonytalanság és egyben változás övezi az ágazatot.

A díjátadó előtt egy hattagú szakmai zsűri döntött a díjazott személyéről:

Koji László, az ÉVOSZ elnöke (2025-ös "Év Építőipari Személyisége" díj nyertese)

Kreinbacher József, a Metál Hungária Holding Zrt. alapítója (2019-es "Év Építőipari Személyisége" díj nyertese)

Scheer Sándor, Market Építő Zrt. vezérigazgató

dr. habil. Stocker György egyetemi docens, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar

Bán Zoltán, Portfolio vezérigazgató

Ditróy Gergely, Portfolio üzletfejlesztési igazgató

A zsűri döntése alapján, "Az Év Építőipari Személyisége" díjat Németh László, az ENSI Kft. alapítója, ügyvezető igazgatója kapja 2026-ban.

Ez a díj egy egész csapatnak szól, akik mögöttünk vannak. Büszke vagyok arra, hogy egy építőipari rendezvényen vehetem át a díjat gépészként. Ez a gépész szakma elismerése is egyben.

- mondta el Németh László a díjátadón.

A 2026-os év "Építőipari Személyisége"

Németh László a több mint 30 éves ENSI Kft. alapítója. A mérnöki és kivitelező vállalkozás magyar székhellyel, skandináv gyökerekkel rendelkezik Európa épületgépészeti szektorában. Az alapító és ügyvezető igazgató büszke arra, hogy a cég a hazai épületgépészeti kivitelezési piac egyik legnagyobb szereplőjévé vált, egyszerre reprezentálva a mérnöki minőséget, a hosszú távú iparági értékteremtést és a nagy beruházások gépészeti hátországát. Németh László elkötelezett az épületgépész szakma népszerűsítése, fejlődése és a jövője iránt, fontos számára a fiatalok képzése, a szakma fő jellemzőinek és részleteinek bemutatása, és a szakma szeretetének átadása, hiszen a magyar mérnöki tudás nemcsak versenyképes, hanem nemzetközi szinten is díjazott minőséget képes produkálni. Az ENSI Kft. 2025-ben olyan projektekben vett részt, olyan szereplőkkel dolgozott együtt mint a Panattoni, BAMO, CATL, CJ FOODS, Nestlé, Hungerit, Pick, WLP, BudaPart, Dürer.

