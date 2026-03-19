Kiderült, ki kapta 2026-ban "Az Év Építőipari Személyisége" díjat

A Portfolio nyolcadik építőiparral foglalkozó konferenciáján hirdettük ki a Market Építő Zrt. és a Portfolio Csoport által közösen alapított "Év Építőipari Személyisége" díj nyertesét. A szakma jelentős képviselőinek az elismerése, a munkájuk díjazása, az iparág egyik elmaradhatatlan feladata évről évre. Különösen igaz ez akkor, amikor nehezebb időszakot él meg az építőipar, amikor bizonytalanság és egyben változás övezi az ágazatot.
A díjátadó előtt egy hattagú szakmai zsűri döntött a díjazott személyéről:
- Koji László, az ÉVOSZ elnöke (2025-ös "Év Építőipari Személyisége" díj nyertese)
- Kreinbacher József, a Metál Hungária Holding Zrt. alapítója (2019-es "Év Építőipari Személyisége" díj nyertese)
- Scheer Sándor, Market Építő Zrt. vezérigazgató
- dr. habil. Stocker György egyetemi docens, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar
- Bán Zoltán, Portfolio vezérigazgató
- Ditróy Gergely, Portfolio üzletfejlesztési igazgató
A zsűri döntése alapján, "Az Év Építőipari Személyisége" díjat Németh László, az ENSI Kft. alapítója, ügyvezető igazgatója kapja 2026-ban.
Ez a díj egy egész csapatnak szól, akik mögöttünk vannak. Büszke vagyok arra, hogy egy építőipari rendezvényen vehetem át a díjat gépészként. Ez a gépész szakma elismerése is egyben.
- mondta el Németh László a díjátadón.
A 2026-os év "Építőipari Személyisége"
Németh László a több mint 30 éves ENSI Kft. alapítója. A mérnöki és kivitelező vállalkozás magyar székhellyel, skandináv gyökerekkel rendelkezik Európa épületgépészeti szektorában. Az alapító és ügyvezető igazgató büszke arra, hogy a cég a hazai épületgépészeti kivitelezési piac egyik legnagyobb szereplőjévé vált, egyszerre reprezentálva a mérnöki minőséget, a hosszú távú iparági értékteremtést és a nagy beruházások gépészeti hátországát. Németh László elkötelezett az épületgépész szakma népszerűsítése, fejlődése és a jövője iránt, fontos számára a fiatalok képzése, a szakma fő jellemzőinek és részleteinek bemutatása, és a szakma szeretetének átadása, hiszen a magyar mérnöki tudás nemcsak versenyképes, hanem nemzetközi szinten is díjazott minőséget képes produkálni. Az ENSI Kft. 2025-ben olyan projektekben vett részt, olyan szereplőkkel dolgozott együtt mint a Panattoni, BAMO, CATL, CJ FOODS, Nestlé, Hungerit, Pick, WLP, BudaPart, Dürer.
A konferencián készült beszámolók:
Gratulálunk a győztesnek! Jövőre folytatjuk.
