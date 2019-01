Új globális portált indítottak az ingatlanpiac digitalizációjának úttörői

Kereshető globális adatbázis több mint 6000 PropTech céggel

A mai napon elérhetővé vált az Unissu.com oldala az ingatlanszakma számára. Az új vállalkozás, mely több mint 6000 PropTech céget gyűjtött össze szerte a világból, fő célja az, hogy segítse a piac szereplőit eligazodni a szakma jelenleg is zajló digitális átalakulásában.Más iparágakhoz hasonlóan az ingatlanpiac is elkezdte felismerni a technológia nyújtotta előnyöket, világszerte több ezer cég segíti intelligens megoldásokkal az ingatlanok hatékonyabb építését, fenntartását, használatát és értékesítését. A PropTech egyik lényege, hogy globális megoldásokat kínál helyi problémákra, a PropTech maga azonban nem a megoldás, hanem csak egy kis része az ingatlanpiac szélesebb digitális átalakulásának. James Dearsley, az Unissu társalapítója szerint ezt az átalakulást nem villámcsapásként kell elképzelnünk, hanem egy olyan folyamatként, ami fokozatosan szivárog be és alakítja át az egész iparágatAz Unissu.com látogatói ingyenesen regisztrálhatnak és az alábbi funkciókat élvezhetik:A fizetős felhasználok ezen felül a platform analitikai funkciók is használhatják, melyek a PropTech világát felfedező ingatlanos cégek okosabb és gyorsabb döntéshozatalát hívatottak segíteni, valamint megtekinthetik az összes PropTech-finanszírozási eseményt, a Crunchbase partnerségének köszönhetően.A világszerte jól ismert PropTech guruk, James Dearsley és Eddie Holmes,által alapított Unissu készen áll arra, hogy egy kihagyhatatlan állomás legyen minden PropTech-kel kapcsolatos keresés és döntéshozatal során.Eddie Holmes, az Unissu vezérigazgatója elmondta: “Nagyon örülünk, hogy végre elérhetővé tehetünk az ingatlanszakma számára egy olyan oldalt, amit nem csak meglátogathatnak azért, hogy PropTech adatokat, információt és erőforrásokat keressenek és találjanak, hanem ahol megoszthatják saját tudásukat és gondolataikat is. Több mint hat hónapot töltöttünk PropTech termékek kategorizálásával és elemzésével szerte a világból és eközben arra fókuszáltunk, hogy minél egyszerűbbé tegyük a piac szereplői számára a nekik és cégüknek leginkább megfelelő termékek megkeresését, megértését és kiválasztását. Szeretnénk arra bíztatni a PropTech cégeket, hogy csatlakozzanak és adják hozzá magukat a globális adatbázishoz, hogy ők is kereshetők legyenek a honlap látogatói által."Az Unissu közép-európai partnere a vezető közép-európai ingatlanmédia és rendezvény platform, a Property Forum. A budapesti székhelyű, a Portfolio Csoporthoz tartozó Property Forum alapító-vezérigazgatója, Csűrös Csanád elmondta: “A Property Forum kiemelt feladatának tartja, hogy közelebb hozza egymáshoz az innovációt és az ingatlanpiacot. A technológia már évek óta a konferenciáink központi témája és az Unissu-val kötött partnerségünk révén PropTech cégek még szélesebb körét köthetjük össze a résztvevőinkkel, segítve ezzel új kapcsolatok kialakulását két olyan világ között, amely túl sokáig teljesen elkülönült egymástól.""Már három éve dolgozunk együtt James Dearsley-vel és örömmel csatlakozunk a Unissu-hoz, mely biztos vagyok benne, hogy egy hiánypótló termék a globális PropTech közösségre és jelentős hatással lesz a gyorsan fejlődő magyarországi, illetve közép-európai PropTech piacra is. Meggyőződésem, hogy az ingatlanszektor óriási átalakulás előtt áll és a PropTech színtéren megjelent innovációk alapjaiban változtatják majd meg a szektor működését" - tette hozzá Csűrös Csanád.