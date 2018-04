Új irodaház építésébe kezdtek a Váci úton

Kíváncsi vagy, merre tart a hazai irodapiac? Gyere el a Portfolio szervezésében megrendezésre kerülő FM & Office 2018 konferenciára, ahol a piac legelismertebb szereplői vitatják meg az aktuális legfontosabb kérdéseket! ÁTTEKINTÉS

Az összesen 68 millió euró (21 milliárd forint) értékű Advance Tower irodakomplexum a most megkezdett második ütem befejezésekor több mint 20 ezer négyzetméteresre bővül. Az épületet a WELL Building Standard (WELL) minősítésének megfelelően tervezték és üzemeltetik majd. A WELL-minősítés célja, hogy olyan irodaházak épüljenek, amelyek a környezetvédelem mellett az ott dolgozók egészségére, közérzetére és komfortérzetére is kedvező hatással vannak.A WELL és a Workplace Solutions megoldásai a jövőben egyre elterjedtebbé válhatnak, a munkavállalói egészség és jóllét a bérlők számára is egyre fontosabb, így a fejlesztők is egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek erre az épületek kialakítása során. A témával a Portfolio szervezésében megrendezésre kerülő FM & Office 2018 konferencia is foglalkozik, ahol színvonalas előadásokat és panelbeszélgetéseket hallgathatunk meg a legfontosabb kérdésekről.