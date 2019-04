Hatalmas szakadék tátong közöttünk: térképen Ausztria lakásárai

Magyarország vs. Ausztria

A magyar és az osztrák lakáspiac egyik legfőbb különbségét az árak adják. Hiába emelkedtek pár év alatt akár 100 százaléknál is többet egyes városok lakásárai Magyarországon, még így is jócskán elmaradnak az osztrák városok árszintjeitől. Természetesen ez nem meglepő annak fényében, hogy a jövedelmek terén is jelentős a két ország közti különbség. Egy másik fontos eltérés viszont az, hogy míg Budapest lakásárai mostanra az összesen magyar városét megelőzték, addig Bécsnél - ha nem is régiós átlagban - vannak drágább helyek Ausztriában.A bemutatott, 2018 utolsó negyedévére vonatkozó adatok alapján Bécsben 4500 euróba kerül egy átlagos lakás négyzetmétere, vagyis egy 50 négyzetméteres lakást 72 millió forintnak megfelelő euróért vásárolhatunk meg. Budapesten a tavalyi évben érte el az 500 ezer forintot az átlagár, jelenleg az említett 50 négyzetméteres lakás ára 28 millió forint körül lehet, vagyis a magyar főváros lakásárai a bécsi 40 százaléka körül mozognak.

Területi különbségek

Elsőre azt gondolhatjuk, hogy Ausztria meglehetősen kiegyenlített a lakásárak szempontjából, de részletesebben megnézve ez egyáltalán nem igaz. A fővárost és a régiós lakásárakat összehasonlítva látható, hogy míg a legdrágább Bécsben 1,4 millió forintos átlag négyzetméterárakkal találkozunk, addig a legolcsóbb Burgenland tartományban 550 ezer forint az átlagár. Érdekesség, hogy az adatok szerint a burgenlandi árak egyeznek meg jelenleg a budapesti lakásárak szintjével. A régiók közti árkülönbség tehát Ausztriában közel háromszoros, a magyar megyék között viszont Budapesttel együtt közel hatszoros, így bár az ottani piac sem kiegyenlített, a magyarnál kisebbek a különbségek.A két fővároson belül viszont az adatok alapján Bécsben vannak a nagyobb különbségek. Ott a legdrágább kerületben 3,1 millió forint a lakások négyzetméterára, a legolcsóbban viszont csak 500 ezer, miközben Budapesten a legdrágább kerület átlagára tavaly 820 ezer, míg a legolcsóbb kerületben 300 ezer forint alatt volt az átlagár.

Ami az egyes városokat illeti, Magyarországon Budapestet messze lemaradva követi Győr, ami a fővárosi árszint mintegy 60 százalékán áll, de a szintén drága Balatonfüred vagy Budaörs árai is elmaradnak a budapestitől. Ezzel szemben Ausztriában a bécsi lakásárakat több városban is meghaladják az árak. A csúcstartó 2,3 milliós négyzetméterárakkal Kitzbühel, de Salzburg 1,7 vagy Innsbruck 1,5 milliós átlaga is magasabb Bécs 1,4 milliójánál. Olyan ez, mintha Magyarországon a balatonfüredi átlagár 900 ezer forint körül lenne és Győrben vagy Sopronban is 600-700 ezer forint lenne egy négyzetméternyi lakás.

A legdrágább városok vagy kerületek tekintetében tehát a két ország között mintegy 3-4-szeres árkülönbség látható, a legolcsóbb szegmensben viszont jelentősen nagyobb. Ausztriában Oberwart és Jennersdorf 400 ezer forint körüli árakkal áll a sor végén, Magyarországon viszont még most is több olyan járás van, ahol az átlagos négyzetméterár az 50 ezer forintot is alig éri el. Itt tehát legalább nyolcszoros az árkülönbség.Ami jól látszik az az, hogy bár mindkét országban vannak az átlagnál olcsóbb és drágább térségek, Ausztriában a lakásárakban sincsenek olyan mértékben leszakadó régiók vagy települések, mint Magyarországon.