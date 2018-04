Mamahotel: kényszer vagy kényelem?

Lakást vennél vagy eladnál? Érdekel, hogy merre tart a lakáspiac?Látogass el a Portfolio Lakás Konferencia 2018-ra, ahol a piac elismert szakértői vitatják meg a témában felmerülő legfontosabb kérdéseket. ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Ciki, vagy nem?

Szerinted meddig jó, ha a szüleivel lakik valaki? 18 éves koráig, utána ideje elköltözni. Amíg még tanul és nincs önálló jövedelme. Pályakezdőként is rendben van, ha alacsony a jövedelme. Bármeddig, amíg jónak látja. Created with

A magyar társadalomban nagy elvárások fogalmazódnak meg a szülőkkel szemben, hiszen a többség (61 százalék) úgy gondolja, hogy a felnőtt gyermek lakhatásához a szülőknek is hozzá kell járulniuk. Az iskolák befejezése után ugyanakkor sokan élvezik a "mamahotel" szolgáltatásait. Jelenleg a magyar háztartások ötödében él felnőtt korú gyermek, ezek közül minden negyedik háztartásban él olyan, aki tanulmányait már befejezte, saját jövedelemmel rendelkezik, mégis a szülői ház előnyeit élvezi. Hogy a szülői ház elhagyása alapvetően pénz kérdése, azt jól jelzi, hogy a mamahotelesek aránya Észak-Magyarországon és a falvakban magasabb az átlagnál.A lakosság megosztott abban a kérdésben, hogy egy önálló jövedelemmel rendelkező fiatalnak a szüleivel kell-e laknia. A felmérés szerint az együttlakással kapcsolatban a 18-24 évesek a legkevésbé elutasítók, a 25 évnél idősebbek már másképp látják a helyzetet: a gyermek-szülő együttlakását jóval kevésbé fogadják el, és a családon belül egymásnak nyújtott segítség előnyeit is kevésbé értékelik. Beszédes eredmény az is, hogy bár a mamahotelesek a szülő és gyermek együttlakását jobban elfogadják, mint a többség, azért közülük is minden második fiatal tervez elköltözni otthonról.