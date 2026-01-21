Ilyen hatása lehet a magyar agráriumra, élelmiszeriparra a Mercosur-megállapodásnak

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Magyarország szempontjából a kérdés nem a mezőgazdaság GDP-arányánál kezdődik. A tét az agrár–élelmiszerláncban van: a vidéki jövedelmekben, a foglalkoztatásban, az élelmiszerárak társadalmi érzékenységében és abban, hogy a termelő–feldolgozó–kereskedő láncban ki mennyit tud áthárítani, és kire szakad rá a kockázat. Egy megállapodás hatása nálunk gyakran nem ott jelentkezik, ahol a külkereskedelmi statisztika keresné, hanem ott, ahol egy kisebb szereplő egyszer csak azt tapasztalja: ugyanazt a munkát végzi, ugyanazokat a szabályokat teljesíti, mégis romlik az alkuhelyzete.

Nem „szabad”, hanem szűrt liberalizáció

A vita egyik makacs félreértése, hogy „szabad” liberalizációként képzeli el a folyamatot. Mintha eltűnnének az akadályok, és kész. A valóság ennél sokkal inkább szűrt liberalizációként írható le. A piacnyitás szándéka megjelenik, de a tényleges hatást szűrők rétegei alakítják: vámkontingensek, SPS- és megfelelőségi rendszerek, nyomonkövetés, fenntarthatósági vállalások, jogi architektúra. A szűrő egyszerre véd és elbizonytalanít. Véd, mert tompítja a közvetlen sokkot. Elbizonytalanít, mert a kérdést nem zárja le, csak átalakítja: nem azt kérdezzük, lesz-e verseny, hanem azt, hogy mekkora, mikor és kinek a kárára.

A szűrt liberalizáció logikája különösen kellemetlen ott, ahol a rendszer eleve a „tűzoltás” reflexe szerint működik. A kontingens nem egyetlen nagy ütés, hanem hosszabb ideig tartó nyomás. Egy szabályozott lejtőn lefelé nem elég egyszer kapaszkodót keresni: pályát kell tervezni. Magyar agrárpolitikai környezetben ez sokszor hiányzik: a sokk után jön a beavatkozás, holott itt inkább az kellene, hogy a szereplők előre lássák, milyen alkalmazkodási útvonalak lesznek támogatottak és végrehajthatók.

Kicsi összhatás, nagy szórás: a veszteségek hangosabbak

A gazdasági hatásokról szóló nemzetközi irodalom józan üzenete – bármennyire nem szereti a közvélemény – az, hogy

az EU egészére vetítve a hatás többnyire szerény, miközben az elosztásban nagy a szórás.

Vannak érzékeny termékpályák (klasszikusan a marhahús és a baromfi, több elemzésben a cukor és részben a rizs is), és vannak olyan szegmensek, ahol exportcsatornák nyílhatnak. Ez azonban nem „jó hír” és „rossz hír” egyszerű párosa. Inkább azt jelenti:

a rendszerben lesznek, akik nyernek, és lesznek, akiknek nő a kockázata – és a veszteség sokszor koncentrált, könnyen azonosítható, míg a nyereség diffúz és feltételes.

Politikai értelemben ebből szinte törvényszerűen feszültség lesz.

Magyarországon ez ráadásul ráül a térszerkezeti valóságra: ahol a mezőgazdaság helyi foglalkoztatási és jövedelmi tartópillér, ott egy kisebb ármozgás is nagyobb társadalmi hullámot ver. Vagyis a vita nem a „Brüsszel kontra vidék” egyszerű képletéről szól, hanem arról, hogy a kockázatot a rendszer mely pontján viselik el.

Az értéklánc a rejtett erősítő

A sokk ritkán ott csapódik le, ahol a tankönyv gondolja. A termelés és a fogyasztás között ott van a lánc: a feldolgozás, a nagy- és kiskereskedelem. Ha a feldolgozás és a kereskedelem koncentrált, az importfenyegetés nem feltétlenül fogyasztói árverseny lesz, hanem alkuverseny: a termelői áralku kerül nyomás alá. És ehhez nem kell nagy importáradat; elég, ha az import, mint „alternatíva” hiteles fenyegetésként jelenik meg.

Magyar következmény: akiknek gyengébb a szerződéses pozíciójuk, kisebb a tőketartalékuk és szűkebb a finanszírozási mozgásterük, azok sérülnek a leggyorsabban.

A lánc menti erőviszonyok ezért nem mellékesek, hanem a kereskedelempolitikai sokk „fordítógépei”.

A kettős mérce nem jelszó, hanem intézményi próba

A vita legélesebb pontja nem is az ár, hanem a hitelesség. A belső szabályozási szigor Európában évek óta erősödik: környezet, állatjólét, nyomonkövetés, adminisztráció. Ezek mind költségek is, nem csak értékek. Ha közben piacot nyitunk, akkor a kérdés nem az, hogy „tartjuk-e a normákat”, hanem az, hogy a normákhoz kötött költségek és a versenyfeltételek összehangolhatók-e. Innen nézve a „kettős mérce” nem pusztán politikai jelszó. Az a helyzet, amikor a belső szabályok szigorúak, a külső megfelelés ellenőrzése pedig – akár csak a percepcióban – porózus, gyorsan aláássa a szabálykövetés legitimitását.

Magyarországon, ahol sok ágazatban eleve erős az adminisztratív teherélmény, ez különösen veszélyes: a szabályok elfogadása nem a paragrafusoktól, hanem a tisztesség érzetétől függ. A gyanú pedig mindig gyorsabb, mint a bizonyítás.

A papíron erős szabály nem ugyanaz, mint a működő intézmény

Élelmiszer-biztonság, fenntarthatóság, állatjólét: mindegyiknél létezhetnek papíron erős elvek, de a rendszer ott bukik el, ahol nincs elég ellenőrzés, adat, audit, nyomonkövetés, szankció. A közvélemény számára mindez láthatatlan – de a kontroll hiányának belátható következménye a bizalomvesztés.

Az állatjólét ráadásul egy különleges csapdát is megnyit: ha egy külkereskedelmi alku miatt a belső reformok halasztódnak, akkor a rendszer saját normatív pályája lassul. Rövid távon ez kompromisszum, hosszú távon viszont romboló, mert a halasztás nem oldja fel a konfliktust, csak eltolja.

Miért polarizált? Mert a felek mást látnak

Az egyik oldal kereskedelmet lát: piacnyitást, exportlehetőséget, geopolitikai pozíciót. A másik oldal pedig rendszert lát: normákat, végrehajtást, vidéki megélhetést, tisztességes versenyfeltételeket. És van még egy magyar sajátosság: a közelmúlt inflációs tapasztalata miatt a fogyasztói oldal gyorsan árkérdéssé olvassa a vitát, a termelői oldal pedig túlélési kérdéssé. A kettő között kevés a közös nyelv, ezért könnyen lesz belőle bizalomvita.

Védekezés helyett eszközcsomag és pályamódosítás

A tanulság nem az, hogy „védekezni kell”, hanem az, hogy a védekezés önmagában kevés. A szűrt liberalizáció világában a jó szakpolitika nem egyetlen intézkedés, hanem eszközcsomag:

célzott kockázatkezelés az érzékeny termékpályákon;

értékláncszintű beavatkozás ott, ahol az alkuerő torzul;

végrehajtási kapacitás a szabályozási szűrők mögé;

és pályamódosítás minőség, tanúsítás, innováció felé.

A pályamódosításnak magyarul van egy kemény feltétele: finanszírozás és kiszámíthatóság. Ha a beruházás nem fér hozzá stabil forráshoz, akkor a „versenyképesség” jelszó marad, nem stratégia.

Fő kérdés: működik-e a rendszer?

Az EU–Mercosur ügy végső kérdése nem az, hogy igent vagy nemet mondjunk-e a megállapodásra. Hanem az, hogy képesek vagyunk-e olyan intézményi választ adni, amely mellett a piacnyitás nem a normák feladását jelenti, hanem a normákhoz igazított alkalmazkodást. Ha erre nincs válasz, a vita krónikus bénultságot eredményez. Ha van, akkor a konfliktus ugyan nem tűnik el – de kezelhető átmenetté szelídül.

Fertő Imre, az ELTE Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (KRTK) főigazgatója és a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) egyetemi tanára.

