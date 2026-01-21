Ilyen hatása lehet a magyar agráriumra, élelmiszeriparra a Mercosur-megállapodásnak

Magyarország szempontjából a kérdés nem a mezőgazdaság GDP-arányánál kezdődik. A tét az agrár–élelmiszerláncban van: a vidéki jövedelmekben, a foglalkoztatásban, az élelmiszerárak társadalmi érzékenységében és abban, hogy a termelő–feldolgozó–kereskedő láncban ki mennyit tud áthárítani, és kire szakad rá a kockázat. Egy megállapodás hatása nálunk gyakran nem ott jelentkezik, ahol a külkereskedelmi statisztika keresné, hanem ott, ahol egy kisebb szereplő egyszer csak azt tapasztalja: ugyanazt a munkát végzi, ugyanazokat a szabályokat teljesíti, mégis romlik az alkuhelyzete.
Nem „szabad”, hanem szűrt liberalizáció
A vita egyik makacs félreértése, hogy „szabad” liberalizációként képzeli el a folyamatot. Mintha eltűnnének az akadályok, és kész. A valóság ennél sokkal inkább szűrt liberalizációként írható le. A piacnyitás szándéka megjelenik, de a tényleges hatást szűrők rétegei alakítják: vámkontingensek, SPS- és megfelelőségi rendszerek, nyomonkövetés, fenntarthatósági vállalások, jogi architektúra. A szűrő egyszerre véd és elbizonytalanít. Véd, mert tompítja a közvetlen sokkot. Elbizonytalanít, mert a kérdést nem zárja le, csak átalakítja: nem azt kérdezzük, lesz-e verseny, hanem azt, hogy mekkora, mikor és kinek a kárára.
A szűrt liberalizáció logikája különösen kellemetlen ott, ahol a rendszer eleve a „tűzoltás” reflexe szerint működik. A kontingens nem egyetlen nagy ütés, hanem hosszabb ideig tartó nyomás. Egy szabályozott lejtőn lefelé nem elég egyszer kapaszkodót keresni: pályát kell tervezni. Magyar agrárpolitikai környezetben ez sokszor hiányzik: a sokk után jön a beavatkozás, holott itt inkább az kellene, hogy a szereplők előre lássák, milyen alkalmazkodási útvonalak lesznek támogatottak és végrehajthatók.
Kicsi összhatás, nagy szórás: a veszteségek hangosabbak
A gazdasági hatásokról szóló nemzetközi irodalom józan üzenete – bármennyire nem szereti a közvélemény – az, hogy
az EU egészére vetítve a hatás többnyire szerény, miközben az elosztásban nagy a szórás.
Vannak érzékeny termékpályák (klasszikusan a marhahús és a baromfi, több elemzésben a cukor és részben a rizs is), és vannak olyan szegmensek, ahol exportcsatornák nyílhatnak. Ez azonban nem „jó hír” és „rossz hír” egyszerű párosa. Inkább azt jelenti:
a rendszerben lesznek, akik nyernek, és lesznek, akiknek nő a kockázata – és a veszteség sokszor koncentrált, könnyen azonosítható, míg a nyereség diffúz és feltételes.
Politikai értelemben ebből szinte törvényszerűen feszültség lesz.
Magyarországon ez ráadásul ráül a térszerkezeti valóságra: ahol a mezőgazdaság helyi foglalkoztatási és jövedelmi tartópillér, ott egy kisebb ármozgás is nagyobb társadalmi hullámot ver. Vagyis a vita nem a „Brüsszel kontra vidék” egyszerű képletéről szól, hanem arról, hogy a kockázatot a rendszer mely pontján viselik el.
Az értéklánc a rejtett erősítő
A sokk ritkán ott csapódik le, ahol a tankönyv gondolja. A termelés és a fogyasztás között ott van a lánc: a feldolgozás, a nagy- és kiskereskedelem. Ha a feldolgozás és a kereskedelem koncentrált, az importfenyegetés nem feltétlenül fogyasztói árverseny lesz, hanem alkuverseny: a termelői áralku kerül nyomás alá. És ehhez nem kell nagy importáradat; elég, ha az import, mint „alternatíva” hiteles fenyegetésként jelenik meg.
Magyar következmény: akiknek gyengébb a szerződéses pozíciójuk, kisebb a tőketartalékuk és szűkebb a finanszírozási mozgásterük, azok sérülnek a leggyorsabban.
A lánc menti erőviszonyok ezért nem mellékesek, hanem a kereskedelempolitikai sokk „fordítógépei”.
A kettős mérce nem jelszó, hanem intézményi próba
A vita legélesebb pontja nem is az ár, hanem a hitelesség. A belső szabályozási szigor Európában évek óta erősödik: környezet, állatjólét, nyomonkövetés, adminisztráció. Ezek mind költségek is, nem csak értékek. Ha közben piacot nyitunk, akkor a kérdés nem az, hogy „tartjuk-e a normákat”, hanem az, hogy a normákhoz kötött költségek és a versenyfeltételek összehangolhatók-e. Innen nézve a „kettős mérce” nem pusztán politikai jelszó. Az a helyzet, amikor a belső szabályok szigorúak, a külső megfelelés ellenőrzése pedig – akár csak a percepcióban – porózus, gyorsan aláássa a szabálykövetés legitimitását.
Magyarországon, ahol sok ágazatban eleve erős az adminisztratív teherélmény, ez különösen veszélyes: a szabályok elfogadása nem a paragrafusoktól, hanem a tisztesség érzetétől függ. A gyanú pedig mindig gyorsabb, mint a bizonyítás.
A papíron erős szabály nem ugyanaz, mint a működő intézmény
Élelmiszer-biztonság, fenntarthatóság, állatjólét: mindegyiknél létezhetnek papíron erős elvek, de a rendszer ott bukik el, ahol nincs elég ellenőrzés, adat, audit, nyomonkövetés, szankció. A közvélemény számára mindez láthatatlan – de a kontroll hiányának belátható következménye a bizalomvesztés.
Az állatjólét ráadásul egy különleges csapdát is megnyit: ha egy külkereskedelmi alku miatt a belső reformok halasztódnak, akkor a rendszer saját normatív pályája lassul. Rövid távon ez kompromisszum, hosszú távon viszont romboló, mert a halasztás nem oldja fel a konfliktust, csak eltolja.
Miért polarizált? Mert a felek mást látnak
Az egyik oldal kereskedelmet lát: piacnyitást, exportlehetőséget, geopolitikai pozíciót. A másik oldal pedig rendszert lát: normákat, végrehajtást, vidéki megélhetést, tisztességes versenyfeltételeket. És van még egy magyar sajátosság: a közelmúlt inflációs tapasztalata miatt a fogyasztói oldal gyorsan árkérdéssé olvassa a vitát, a termelői oldal pedig túlélési kérdéssé. A kettő között kevés a közös nyelv, ezért könnyen lesz belőle bizalomvita.
Védekezés helyett eszközcsomag és pályamódosítás
A tanulság nem az, hogy „védekezni kell”, hanem az, hogy a védekezés önmagában kevés. A szűrt liberalizáció világában a jó szakpolitika nem egyetlen intézkedés, hanem eszközcsomag:
- célzott kockázatkezelés az érzékeny termékpályákon;
- értékláncszintű beavatkozás ott, ahol az alkuerő torzul;
- végrehajtási kapacitás a szabályozási szűrők mögé;
- és pályamódosítás minőség, tanúsítás, innováció felé.
A pályamódosításnak magyarul van egy kemény feltétele: finanszírozás és kiszámíthatóság. Ha a beruházás nem fér hozzá stabil forráshoz, akkor a „versenyképesség” jelszó marad, nem stratégia.
Fő kérdés: működik-e a rendszer?
Az EU–Mercosur ügy végső kérdése nem az, hogy igent vagy nemet mondjunk-e a megállapodásra. Hanem az, hogy képesek vagyunk-e olyan intézményi választ adni, amely mellett a piacnyitás nem a normák feladását jelenti, hanem a normákhoz igazított alkalmazkodást. Ha erre nincs válasz, a vita krónikus bénultságot eredményez. Ha van, akkor a konfliktus ugyan nem tűnik el – de kezelhető átmenetté szelídül.
Fertő Imre, az ELTE Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (KRTK) főigazgatója és a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) egyetemi tanára.
A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kormányhatározat jelent meg arról, hogy Magyarország csatlakozik Trump béketanácsához
A globális béke elérése a cél.
Váratlan bejelentést tett Putyin: Oroszország hajlandó lenne egymilliárd dollárt befizetni Trump új klubjába
De van egy csavar a történetben.
Trump: jogot kapunk Grönland ásványkincseire, a fejemben már megvan az új Fed-elnök
A CNBC-nek nyilatkozott az amerikai elnök Davosban.
Bejelentette Donald Trump: sikerült megegyezni Grönlanddal kapcsolatban, visszavonják a vámokat
Egyeztetett a NATO-főtitkárral.
Még több pénzt tesz az állam a kaposvári Kometába
Tőkeemelés és más részvényügyletek a palettán.
Szép csendben tömeges leépítésre készül a nagybank
A jövő év végéig valósulna meg a terv.
Tömeges elbocsátásokat hoz az AI? - Nem ugyanazt mondja a JP Morgan és az Nvidia vezére
Másképp látják a mesterséges intelligencia várható társadalmi hatásait a cégvezetők.
Intrum Justitia és az elévült tartozások
Az Intrum Zrt. neve mára szinte egybeforrt a követeléskezelői piacon azzal a gyakorlattal, amelyben jelentős arányban szerepelnek elévült követelések, miközben ezek tömeges, sokszor vitatott
A fahulladék megőrzésével az éghajlatváltozás is mérsékelhető
A fahulladék mély talajrétegekbe temetése meglepően költséghatékony és hatásos fegyver lehet a klímaváltozás elleni harcban.
Elévülési idő számítása - elévülési idő kisokos
Ebben az elévülési kisokosban azok számára nyújtunk áttekinthető, közérthető tájékoztatást, akik régi banki követeléssel, végrehajtással vagy egyéb követeléskezelői megkereséssel
Elévülési idő számítása - elévülési idő kisokos
Ebben az elévülési kisokosban azok számára nyújtunk áttekinthető, közérthető tájékoztatást, akik régi banki követeléssel, végrehajtással vagy egyéb követeléskezelői megkereséssel
Fejlesztési adókedvezmény 2026
2026-tól több ponton változik a fejlesztési adókedvezmény rendszere: az év végi rendelet egyszerre hoz szigorításokat, új kizáró szabályokat és jelentősebb adminisztrációt. Megjelent a CI
Kedd (kiegészítés)
Beszereztem Paul Samuelson Közgazdaságtan című művének 1976-os, első magyar kiadását, amely a tizedik, bővített és átdolgozott angolnyelvű kiadás fordítása. Az 1988-as háromkötetes és a
Hogyan integrálja Kína az elosztott energiaforrásokat?
Fordulópont Kínában: a 40%-os elosztott napenergia-arány súlyos hálózati gondokat okozott.
Energiatároló pályázat: még van idő felkészülni
Sok cég azért legyint az energiatárolós felhívásra, mert azt gondolja: "nincs napelemünk, ez nem nekünk szól." Pedig ez most kifejezetten jó hír: a pályázat lényege az energiatároló, és
Trump vs. Grönland: így látja a konfliktust a szigeten élt elemző
Mi a valóság a sarkkörön túl?
Jöhet az e-rolleres száguldás: ismerteti az új szabályokat a KRESZ-professzor
Más is változik az új KRESZ szerint.
Törésponthoz ért a NATO jövője: Trump támadásba lendült – Most dől el, mi lesz Grönland sorsa
Első évfordulóját ünnepli Trump második elnöksége.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!