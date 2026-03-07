  • Megjelenítés
FONTOS Siralmas négy évet zárt a magyar gazdaság régiós összevetésben
Szinte minden magyart érint az uniós agrárpolitika reformja – A lakosság 85%-a egy kilométerre él agrárterületektől
KRTK blog

Szinte minden magyart érint az uniós agrárpolitika reformja – A lakosság 85%-a egy kilométerre él agrárterületektől

Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Van egy állítás, ami elsőre banálisnak tűnik, mégis kellemetlenül nagy következményei vannak: Európában szinte mindenki a mezőgazdasági területek közelében él. Nem „valahol vidéken”, nem „a periférián”, hanem nagyon is a mindennapi élettér részeként. Egy friss kutatás ezt számszerűsíti – és közben új szögből nyitja meg a vitát arról, mi legyen az uniós Közös Agrárpolitika (KAP) 2028-tól induló következő hétéves időszakában.
Agrárium 2026
2026 legjelentősebb agrártámogatási, szabályozási, finanszírozási, piaci és jövedelmezőségi változásai - Minden fontos információ egy helyen a sikeres üzleti döntésekhez.
Információ és jelentkezés
krtk blog Az ELTE Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont blogja.

A kutatás azt vizsgálta meg, hogy a lakosság mekkora része él különböző távolságra a legközelebbi mezőgazdasági területtől Európában (2006, 2012, 2018). A kép nagyon erős:

2018-ban a népesség kb. 84%-a 1 km-en belül élt a mezőgazdasági földterülethez képest, kb. 90% 2 km-en belül, és gyakorlatilag mindenki 10 km-en belül.

Ráadásul mindez 2006 és 2018 között szinte alig változott; nincs látványos „eltávolodás” a mezőgazdasági tájtól – legfeljebb enyhe elmozdulások, amelyek inkább népességmozgásokkal (urbanizáció, elvándorlás) hozhatunk összefüggésbe, mint földhasználati sokkokkal.

Európában a mezőgazdaság nemcsak termelési ágazat, hanem térbeli közelség: lakókörnyezet, tájkép, konfliktus- és együttélési zóna. Nem mindegy, milyen földekről beszélünk. A kutatás továbblép a „van-e mezőgazdaság” kérdésén, és azt is megmutatja, milyen típusú mezőgazdasági terület van a lakosság közelében. Négy kategóriát különít el: szántók, állandó kultúrák/ültetvények, legelők, illetve heterogén – mozaikos – mezőgazdasági tájak. Európa térképe itt is beszédes: több közép- és kelet-közép-európai térségben a szántóközeli környezet dominál, a Mediterráneumban jobban megjelennek az ültetvényes mintázatok, míg például a Brit-szigeteken több helyen a legelők szerepe erős.

Még több KRTK blog

Mutatjuk, hol él a legtöbb külföldi Magyarországon

Egy tolnai szavazó voksa másfélszer többet ér, mint egy budapestié – Áprilisig épp alkalmas az idő a reformról vitázni

Miért halogatunk vagy értékeljük túl az azonnali nyereséget? – Ez fontos lehet a pénzügyi döntéseinknél is

A kérdés nem az, hogy „közel van-e” a mezőgazdaság, hanem hogy milyen tájban élünk együtt vele. A meglepetést az okozza, hogy a földek aránya csak félig magyarázza a közelséget. Logikusnak tűnne, hogy ahol sok a mezőgazdasági terület, ott többen élnek közel hozzá. A tanulmány szerint ez csak részben igaz: régiós szinten a mezőgazdasági területek aránya csak nagyjából a variancia felét magyarázza abban, hogy mennyien vannak 1 km-en belül.

Ez azért fontos, mert azt jelzi: a „közelség” nem pusztán természetföldrajzi adottság. Benne van a településhálózat története, a domborzat és klíma, a birtok- és tájszerkezet, az infrastruktúra, valamint a demográfiai mozgások lenyomata is. Vagyis a ruralitásról szóló vitákban a közigazgatási kategóriák mellett érdemes egy nagyon egyszerű, mégis erős mutatót is nézni: a lakosság tényleges térbeli kapcsolatát a mezőgazdasági tájhoz.

Magyarország: a közelség adottság, a minőség a tét

A tanulmány országos adatai alapján

Magyarországon 2018-ban különösen magas a közelség: a népesség kb. 85%-a 1 km-en belül él mezőgazdasági területhez képest, és ezen belül kiemelkedően erős a szántóközeli arány (1 km-en belül kb. 74%).

Ez egyszerre adottság és felelősség. Ha sok település szó szerint szántók szomszédságában él, akkor a KAP nemcsak „gazdák támogatásáról” szól, hanem a lakókörnyezet minőségéről is: por, zaj, vegyszerhasználat, vízminőség, tájkép, biodiverzitás – és persze a pozitív oldal: helyi termékek, táji identitás, rekreáció.

Miként hat ez a 2027 utáni KAP-ról szóló vitára?

A KAP következő (2028-2034 között) ciklusa körüli viták gyakran a versenyképesség kontra zöldítés tengelyre feszülnek fel. A tanulmány üzenete viszont az, hogy van egy harmadik dimenzió, amit alábecsülünk: a társadalmi közelség.

Ha Európában ennyien élnek a mezőgazdasági táj szomszédságában, akkor a táj állapota – talaj, víz, biodiverzitás, vizuális környezet – de facto közösségi ügy, és a KAP legitimitása egyre inkább azon múlhat, hogy ezt a közjót képes-e javítani.

Ebből következik, hogy a „zöld” feltételeknek és ösztönzőknek finomabb célzásra lesz szükségük. Nem ugyanaz a problémahalmaz egy szántódomináns térségben (talajvédelem, inputcsökkentés, pufferzónák, táblaméret), mint egy mozaikos tájban (élőhelyfolyosók, táji diverzitás, extenzív gyakorlatok). És van még egy, sokszor kimondatlan pont: ha ennyien élnek közel a mezőgazdasághoz, akkor a konfliktusok – permetezés, vízhasználat, közlekedés, állattartás, szaghatás – nem „marginális ügyek”, hanem mindennapi együttélési kérdések.

A 2027 utáni KAP vitájában érdemes kimondani:

Európában a mezőgazdaság nem „egy szektor”, hanem a legtöbb ember lakókörnyezete.

Innentől a kérdés nem az, hogy támogatjuk-e, hanem hogy milyen tájat, milyen együttélési szabályokkal finanszírozunk.

A cikkben hivatkozott tanulmány: Lillemets, J., Viira, A.-H., & Fertő, I. (2025). The intertwined geographies of agricultural land and human settlement in Europe. Land Use Policy, 153, 107527.

Fertő Imre az ELTE Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont (KRTK) főigazgatója és a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára.

A cikk a szerzők véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kemény csapással fenyegette meg Trump Teheránt, kezd kiéleződni az ellentét az iráni politikai és katonai vezetés között – Híreink az iráni háborúról szombaton
Váratlan fordulat Amerikából: olyan engedményt kaphat Oroszország, amitől Ukrajna egyből kongatni kezdte a vészharangot
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility