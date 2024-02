Continental: nagy nyomás alatt az autóipari beszállítók, csak így maradhat fent a magyar húzóágazat

Gergely András 2024. február 15. 09:00

A globális autóipari trendek egyre erősebb nyomás alatt tartják a beszállítókat, az elektrifikáció, az autonóm közlekedés és a szoftver által meghatározott autók térnyerése miatt lépéskényszerbe került a szektor, a belsőégésű motorokhoz gyártott alkatrészek iránti kereslet csökkenőben van, a fejlesztési ciklusok tempója is jelentősen felgyorsult. A kínai márkák erősödésével ráadásul új versenytársak is megjelentek: a távol-keleti gyártók elsősorban saját beszállítóikkal dolgoznak, ezért külön kihívást, de egyben nagy lehetőségeket is hordoz a partnerségek kialakítása. A technológiai függetlenséget és a globális ellátási láncok rövidítését célzó európai törekvésekből a kelet-közép európai régió országai, így Magyarország is profitálhat, azonban a munkaerőhiány rontja a térség versenyképességét. A külföldi vendégmunkások foglalkoztatása egyre hangosabb társadalmi vitát szül, azonban úgy tűnik, hogy nélkülözhetetlen a szektor hosszútávú fennmaradása érdekében. A Portfolio Business Podcast legújabb adásában Keszte Róberttel, a Continental országigazgatójával a drasztikusan megváltozott autóipari trendekről, a beszállítói szektor előtt álló kihívásokról, és vállalat magyarországi terveiről beszéltünk.