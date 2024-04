Újra versenybe szállhatnak a női vállalkozók a 2 millió forintért

Szász Péter 2024. április 15. 09:00

A Visa ismét elindítja nemzetközi "She's Next" programját Magyarországon. Ennek célja, hogy támogassa a nők által vezetett kis- és középvállalkozások fejlődését. Az előző évben a pályázat sikerrel zárult és most újra 5 női vezető versenyezhet az egyenként 2 millió forintos támogatásért, ráadásul a nyertesek egy éven át vállalkozásfejlesztési mentorálást is kapnak. Erről és a Visa friss, női vállalkozókat vizsgáló kutatásáról beszélgettünk Juhász Katalinnal, a Visa regionális termékfejlesztésért felelős igazgatójával és Németh Nórával, a PregHello alapítójával, vezetőjével, a 2023-as Visa She’s Next program egyik győztesével.