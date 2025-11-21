  • Megjelenítés
Titokban Kínának játszották át Amerika csúcstechnológiáját, lebuktak
Üzlet

Titokban Kínának játszották át Amerika csúcstechnológiáját, lebuktak

MTI
Két amerikai és két kínai állampolgárt vettek őrizetbe az Egyesült Államokban, mert illegálisan exportálták Kínába az amerikai Nvidia óriáscég chipjeit, amelyek mesterséges intelligencia (AI) céljára szánt, érzékenynek minősülő berendezések - jelentette be csütörtökön az igazságügyi minisztérium.
Két embert szerdán Floridában, egyet Alabamában és egyet Kaliforniában vettek őrizetbe. Az amerikai érzékeny anyagok exportjáról szóló törvény (ECRA) megsértésével,

csempészéssel és pénzmosással vádolják őket

- közölte a tárca egy közleményben.

Az Egyesült Államok és Kína versengésbe kezdett a mesterséges intelligencia terén, ezért Washington 2022 októberében új exportellenőrzéseket rendelt el, hogy korlátozza Peking félvezetők vásárlását és gyártását - emlékeztetett a minisztérium.

A négy vádlott fiktív szerződések és fedőcégek segítségével 2023 szeptembere óta négyszáz Nvidia grafikus processzort (GPU) exportált Malajzián és Thaiföldön keresztül, de két további szállítmány eljuttatását a hatóságok megakadályozták - derült ki a közleményből.

A négy férfi, akikre több tíz év börtönbüntetés vár, több mint 3,89 millió dollárt (1 milliárd 287 millió forint) kapott Kínától a csempészet finanszírozására - írta az amerikai igazságügyi tárca.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

