Orbán Viktor: közelebb a budapesti békecsúcs

Orbán az európaitól független magyar gazdaságpolitikáról elmondta, ennek a színfalak mögötti szkanderezések is részei, az érdekeket össze kell hangolni. A magyar külképviseletnek is olyannak kell lennie, hogy a végső megállapodásban ott legyenek a magyar érdekek.

A magyar gazdaság lényegi pontokon különbözik az összes többi nyugati gazdaságoktól: itt minden szabályozás a családokból indul ki, nyugat Európában egyéni alapú a gazdaság Orbán szerint. Hozzátette, hogy egy másik különbség, hogy a teljes foglalkoztatottság Magyarországon egy államcél.

Ha van munka, minden van, vagy minden lehet

- mondta.