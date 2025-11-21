  • Megjelenítés
Orbán Viktor: közelebb a budapesti békecsúcs
Orbán Viktor: közelebb a budapesti békecsúcs

Orbán Viktor kormányfő a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország c. műsorában többek között arról beszélt, a budapesti békecsúcshoz közelebb kerültünk azzal, hogy Amerika 28 pontos béketervet tett le az asztalra. A kormányfő Ukrajna EU-s finanszírozásáról és a magyar gazdasági modellről is beszélt.
"Ha van munka, minden van"

Orbán az európaitól független magyar gazdaságpolitikáról elmondta, ennek a színfalak mögötti szkanderezések is részei, az érdekeket össze kell hangolni. A magyar külképviseletnek is olyannak kell lennie, hogy a végső megállapodásban ott legyenek a magyar érdekek.

A magyar gazdaság lényegi pontokon különbözik az összes többi nyugati gazdaságoktól: itt minden szabályozás a családokból indul ki, nyugat Európában egyéni alapú a gazdaság Orbán szerint. Hozzátette, hogy egy másik különbség, hogy a teljes foglalkoztatottság Magyarországon egy államcél.

Ha van munka, minden van, vagy minden lehet

- mondta.

Közelebb a budapesti békecsúcs

A 28 pontos békejavaslat, amit Amerika letett az asztalra az orosz-ukrán háború befejezésére, és amelyről Zelenszkij is megszólalt, Orbán szerint ezt azt jelenti, hogy

közelebb a budapesti békecsúcs, ez már az efelé vezető következő lépés.

Ukrajna finanszírozása

A tagállamok vezetőitől Ursula von der Leyen pénzt kért a héten, Orbán Viktor rmegírta erre a válaszlevelet. A magyar kormányfő elmondta: az elnökasszony pénzkérő levelére nemcsak elutasítást fogalmazott meg, hanem javaslatokat is tett.

Bóka János még Amerikában volt a héten, addig nem küldi el a levelet, amíg nem csak telefonon, hanem élőben is szóról szóra nem egyeztetik le. Ukrajnának a jelenlegi számítások szerint hozzávetőlegesen 136 milliárd euróra lenne szükség az elkövetkező két évben.

Orbán javaslata az, hogy vissza kell fordulni a zsákutcából. Szerinte az "unokáink" is eladósodnának, ha az EU felveszi a hitelt, amelyet fel akarnak venni. A lefoglalt orosz valutatartalék felhasználása pedig szerinte abszurd, Orbán ezt sem tudja támogatni. Magyarország ki akar maradni Ukrajna finanszírozásából.

A kormányfő később kifejtette azt is, Ukrajna nincs és belátható időn belül nem is lesz abban az állapotban, hogy szóba jöhessen, mint EU-s tagállam. Ehhez teljesíteniük kellene a csatlakozási feltételeket is.

Hamarosan élőben szólal meg Orbán Viktor

