Elfoglalni vagy megvenni Grönlandot - ennyi a kérdés?
Podcast

Elfoglalni vagy megvenni Grönlandot - ennyi a kérdés?

Portfolio
Már hallgatható a Portfolio Checklist csütörtöki adása. A műsor első részében Grönland Amerikai Egyesült Államok általi elfoglalásának problematikáját vizsgáljuk meg. A témában itt volt velünk Huszák Dániel a Portfolio Globál rovatának vezető elemzője. A műsor második részében Süle-Szigeti Bulcsúval, a Portfolio Pénzügy rovatának elemzőjével a hazai abszolút hozamú befektetési alapok 2025-ös toplistáját néztük végig.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Grönland – (01:20)
  • Befektetési alapok – (14:00)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

