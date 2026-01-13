  • Megjelenítés
Így drágult a heti nagybevásárlás: meglepő mellékhatása lett az árrésstopnak
Podcast

Így drágult a heti nagybevásárlás: meglepő mellékhatása lett az árrésstopnak

Portfolio
Az ónos eső és a csúszós utak sem terelhetik el figyelmünket a nap legfontosabb adatáról: adásunk első felében természetesen a KSH friss inflációs jelentéséről beszélgettünk. Magyarországon tovább csökkent az infláció: decemberben az éves drágulás 3,3% volt. Az elemzők előzetesen is ekkora áremelkedésre számítottak, így a friss adat nem okozott meglepetést. A vegyes 2025-ös év után az idei első hónapokban az árdinamika várhatóan tovább fékeződik, ugyanakkor az év második felének kilátásai jóval bizonytalanabbak, ráadásul az árréstopnak is lett egy érdekes mellékhatása. Madár Istvánnal, a Portfolio vezető makrogazdasági elemzőjével néztünk a számok mögé.

A folytatásban arról volt szó, hogy a Magyar Nemzeti Bank számításai szerint 24 ezer milliárd forint áll rendelkezésre a magyar háztartásoknál készpénzben vagy betétben: az MNB szerint ezzel az összeggel a lakosság akár tőzsdei papírok vásárlását is finanszírozhatná, azaz a jegybank a lakossági megtakarítások minél nagyobb részét a tőkepiacra terelné. Hogy ez jó ötlet-e, arról Bence Balázst, a Portfolio Csoport befektetési szolgáltatások kérdeztük.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Itt a friss inflációs jelentés – (02:13)
  • Magyar kisbefektetők tömegei tőzsdézhetnek? – (17:02)
Retail Day 2026
Az inflációról és az árréstop hatásairól bővebben is szó lesz a Portfolio Retail Day 2026 konferencián. Kattints a részletekért!
Információ és jelentkezés

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

További epizódok
További epizódok

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Sürgős figyelmeztetés érkezett: küszöbön a következő háború?
Súlyos csapás érte Ukrajnát, személycserék kezdődtek az ukrán elitben - Háborús híreink kedden
Az egészség az új GDP
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility