Hétfőn Ursula von der Leyenhez látogat Orbán Viktor

Előzetesen erről a találkozóról nem lehetett tudni, és

diplomáciai szempontból szokatlan, hogy egy ilyen fontos eseményt ennyire röviddel a találkozó előtt jelentenek be.

A Jean-Claude Juncker előző bizottsági elnökkel tervezett találkozó tervét ugyanis 2018 végén már hetekkel a tervezett esemény előtt bejelentették, igaz végül hivatalos formában nem is került rá sor tavaly.

A magyar kormányfő potenciális programjai közül csak arról lehetett tudni, hogy Orbán Viktor a Fidesz európai néppárti tagsága ügyében Sebastian Kurz osztrák államfővel találkozik (megtörtént már), aztán Angela Merkel német kancellárral és Annegret-Kramp Karrenbauer német CDU-elnökkel szeretne egyeztetni. Utóbbi kettő találkozóra február 10-én kerül sor Berlinben, és valamikor Orbán Viktor még a Néppárt elnökével, Donald Tuskkal is szeretne egyeztetni, igaz ennek a találkozónak a dátuma továbbra sem ismert.

A kiszivárgott információk szerint a Fidesz néppárti tagsága továbbra is felfüggesztve marad, mert nem történt előrelépés a magyar vitás kérdésekben, így a küldöttgyűlés napirendjén sem szerepel a tagság kérdése. Közben a Fidesz vezetői azt lebegtették az elmúlt hetekben, hogy egy centire vannak csak a kilépéstől.

Az is lényeges ügy a hétfői von der Leyen-Orbán találkozó kapcsán, hogy a brüsszeli értesülések szerint a február 20-án kezdődő, akár 4 napig is eltartó rendkívüli EU-csúcson jó eséllyel megszületik a 2021-2027-es uniós költségvetésről szóló nagy alku (számok, keretek), és ennek részleteiről, a mozgástérről is egyeztet majd a két néppárti politikus.

Ursula von der Leyen tegnap az Európai Tanács és az Európai Parlament elnökeivel közös "elvonuláson" vett részt, hogy az EU jövőbeli ügyeit, az integráció és a geopolitika sok kérdését egyeztessék. Aztán ma együtt álltak ki a kamerák elé, hogy a ma éjfélkor jogilag bekövetkező Brexitre időzítve közös nyilatkozatot tegyenek, amelyben hangsúlyosan szerepeltek az összefogással, az integráció mélyítésével és a jövőbeli ügyekre koncentrálással kapcsolatos üzenetek. Ezek is a von der Leyen-Orbán találkozó részét képezhetik.

Könnyen lehet, hogy ha már úgyis Brüsszelben jár jövő hétfőn Orbán Viktor, akkor ennek keretében találkozik Tuskkal is, aztán vagy onnan rögtön, vagy másnap Budapestről repül Rómába egy nemzeti konzervativizmusról szóló konferenciára, amelyen Matteo Salvini volt kormányfő-helyettes és Liga-vezér is részt vesz.

