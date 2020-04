Az EU friss döntése magyar vállalatok ezreit mentheti meg

Essősy Zsombor, MAPI-csoport Cikk mentése Megosztás

Az Európai Bizottság jóváhagyta az 50 milliárd forint keretösszegű magyar támogatási programot. Óriási lehetőség ez olyan nagy vállalkozásoknak, akik mernek a nehéz időkben is fejleszteni úgy, hogy a létszámukat megtartják annak ellenére, hogy most hirtelen bezuhant az árbevételük – írja a Portfolio-nak küldött írásában Essősy Zsombor, a MAPI Csoport vezérigazgatója, valamint a program részleteit is bemutatja.