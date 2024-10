Orbán Viktor ébresztőt fújna Európának, von der Leyen kőkeményen kritizálta a magyar kormányt

Az Európai Bizottság elnöke szerint a magyar kormány egyre távolabb sodródik az egységes belsőpiactól, külföldi cégeket zaklatnak, exportkorlátozásokat vezetnek be. Bírálta Magyarországot, amiatt hogy egyre kevésbé megbízható partner, amit von der Leyen szerint az is mutat, hogy az ország gazdaságát már a régió többi országa is megelőzte a legtöbb mutatóban.