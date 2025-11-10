Európai Bizottság: nincs hiteles információ Orbán Viktor és Donald Trump szankciós felmentéséről

Az Európai Bizottság szerint nincs hiteles információ az Orbán Viktor és Donald Trump között emlegetett, Magyarországnak szóló amerikai szankciós felmentés részleteiről. A szóvivő közölte, hogy a kérdés az Egyesült Államok hatáskörébe tartozik, ezért Brüsszel nem kívánja érdemben kommentálni. Hangsúlyozta, hogy a feltételezett mentességről szóló dokumentumot nem ismerik, így annak következményei sem értékelhetők. A Bizottság emlékeztetett arra is, hogy Magyarország uniós szinten már jelenleg is él az orosz olajra vonatkozó derogációval, amely az ellátásbiztonság miatt érvényben marad.

Az Európai Bizottság hétfői napi sajtótájékoztatóján is Orbán Viktor washingtoni látogatása volt az egyik központi téma, és itt is felmerült az a sokat tárgyalt kérdés, hogy Magyarország esetében Donald Trump amerikai elnök egyéves vagy határozatlan idejű felmentést adott az orosz energiavásárlásokat tiltó amerikai szankciók alól.

Az uniós testület szóvivője az ezzel kapcsolatos kérdésekre válaszul közölte:

nincs információjuk a megállapodás részleteiről.

A szóvivő közölte, hogy az ügy az amerikai szankciók végrehajtásának hatáskörébe tartozik, ezért nem kívánják érdemben kommentálni. Úgy fogalmazott, hogy nem áll rendelkezésükre értékelhető információ, ezért nem tudják megítélni, mi hangzott el pontosan.

A testület álláspontját kifejtve elmondta, hogy a sajtóban emlegetett amerikai felmentésre vonatkozó dokumentum szövege még nem ismert. Szerinte meg kell várni, hogy a tartalom nyilvánosságra kerüljön, mert

ennek hiányában az Európai Bizottság nem tudja értékelni, milyen jogi és gyakorlati következményei lennének Magyarországra nézve.

Hozzátette, hogy az Egyesült Államok szankciós rendszere független az unióstól, így az EU csak saját jogi kereteiért felel.

Emlékeztetettek arra, hogy Magyarország és Szlovákia már jelenleg is rendelkezik uniós szintű derogációval az orosz nyersolaj importjára, amely az uniós szankciós csomag része. Ez a mentesség lehetővé teszi, hogy a két ország továbbra is vásároljon orosz olajat, amit az ellátásbiztonság védelmével indokoltak. A szóvivő szerint a derogáció hátterében az áll, hogy Magyarország és Szlovákia tengerrel nem rendelkező országok, így alternatív szállítási útvonalak biztosítása időigényes.

A Bizottság szóvivője arról is beszélt, hogy a kedvezmények és a szankciók is ideiglenesek, és nem lehet előre megmondani, hogyan alakulnak egy év múlva.

Azt mondta, hogy egyelőre nem tudják megítélni, fennmaradnak-e az EU-s vagy amerikai szankciók, illetve változnak-e a feltételek. A szóvivő ezért nem vállalt előrejelzést a most emlegetett esetleges amerikai mentesség időtartamára vagy gyakorlati hatásaira.

A sajtótájékoztatón felmerült a magyar uniós források helyzete is. A szóvivő arról beszélt, hogy a Bizottság csak akkor tud pénzeket utalni, ha a tagállam teljesíti a feltételeket. Úgy fogalmazott, hogy a kifizetések világos szabályokon alapulnak, és a Bizottság a vállalások tényleges teljesítését vizsgálja. Hozzátette, hogy a folyamat technikai jellegű, és nem politikai alkuk eredménye.

Kitért arra is, hogy az Európai Bizottság elvárja: ha egy tagállam olyan diplomáciai lépést tesz, amely érinti az uniós politikákat, akkor annak következményeit egyeztetni kell uniós szinten.

A válaszok alapján nem áll rendelkezésre olyan információ, amely új, Magyarországnak adott egyedi szankciós könnyítésről szólna, és az uniós végrehajtó testület felé a kormány ennek kapcsán semmilyen változást nem jelzett az uniós keretrendszerben.

Egy másik kérdés kapcsán a sajtótájékoztatón az Európai Bizottság szóvivői közölték, hogy a Lukoil jelenleg nem szerepel az EU szankciós listáján. Hozzátette: a vállalathoz köthető minden ügyletnek összhangban kell állnia az érvényben lévő uniós szankciós előírásokkal, vagyis ha egy tranzakció olyan terméket vagy műveletet érint, amely korlátozás alá esik, akkor ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá, mint bármely más szereplőre.

