Kutyát vagy macskát tart? Jelentős szigorításokról döntött az Európai Bizottság

Az Európai Unió történetében először született átfogó állatjóléti szabályozás a kutyák és macskák védelmére: az Európai Parlament és a tagállamok előzetes politikai megállapodásra jutottak a háziállatok tenyésztésére, tartására és kereskedelmére vonatkozó új rendeletről – közölte az Európai Bizottság. A lépés számos változást jelent a háziállatok tartására vonatkozó szabályozásban.

A szabálycsomag célja, hogy egységes, szigorú követelményeket vezessen be minden olyan helyzetben, amikor az állatok tenyésztésre, értékesítésre vagy örökbefogadásra kerülnek, és ezzel egyidejűleg visszaszorítsa az EU-n belül és kívül zajló illegális kereskedelmet. Az Európai Bizottság szerint a kutya- és macskatartás mára hatalmas, határokon átívelő piac, ahol a gyenge vagy hiányzó ellenőrzés rendszeresen visszaélésekhez vezet.

Az új szabályok kötelező minimális jóléti normákat írnak elő a professzionális tenyésztők, eladók és menhelyek számára.

A jövőben minden ilyen létesítménynek biztosítania kell például a kutyák számára a szabad levegőn történő tartózkodást, és tilos lesz a kutyák és macskák konténerekben való elhelyezése.

Részletesen szabályozzák a minimális mozgásteret, a ketrecek kialakítását és az állatok gondozásához szükséges körülményeket.

A gondozóknak megfelelő képzettséggel kell rendelkezniük, és minden intézményben legalább egy, hatóságilag engedélyezett képzésben részesült személynek kell jelen lennie.

A rendelet arra is kiterjed, hogy az EU-ba kereskedelmi céllal érkező állatok esetében a küldő ország tenyésztőit hasonló, ellenőrizhető jóléti normák kössék.

A javaslat egyik legfontosabb újdonsága a visszakövethetőség: minden, az EU piacára kerülő kutyát és macskát mikrochipelni és egy más tagállami nyilvántartásokkal összekapcsolt adatbázisba regisztrálni kell. A szabályozás később a már meglévő házi kedvenceket is érinti majd, vagyis a tulajdonosoknak idővel minden állatot regisztrálniuk kell.

A cél az, hogy eltűnjenek azok a kiskapuk, amelyeket jelenleg az illegális tenyésztők használnak ki – például amikor kereskedőként fellépve magántulajdonosnak adják ki magukat.

Emellett egy ellenőrzőrendszert is létrehoznak, amely lehetővé teszi a vásárlók számára, hogy online hirdetések esetében hitelesítsék, valódi eladóval állnak-e szemben.

A szabályozás egyben megtiltja, hogy bizonyos, egészségügyi problémákat okozó extrém küllemi jegyekkel rendelkező kutyákat és macskákat továbbtenyésszenek vagy versenyeken, kiállításokon szerepeltessenek. Az Európai Bizottság indoklása szerint ezek a szélsőséges fajtajellegek – például a rendkívül rövid orr vagy a túlzottan lapos arc – súlyos légzési és mozgásszervi problémákhoz vezethetnek, ezért indokolt kizárásuk a tenyésztésből. A jogszabály egyúttal a felelős állattartást is ösztönzi:

figyelmeztetések kerülnek az online hirdetésekre, és egyértelmű kivételeket is meghatároznak, például a vidéki gazdák által etetett, szabadon mozgó – a köznyelvben Kijárós – macskák esetében.

Várhelyi Olivér, az egészségügyért és állatjólétért felelős biztos a szabályozáscsomagról úgy fogalmazott: „A mai megállapodás fordulópontot jelent a kutyák és macskák jólétében Európa-szerte. Most először lesznek egyértelműen betartható szabályok arra, hogyan lehet ezeket az állatokat tenyészteni, tartani és értékesíteni az EU-ban.” Hozzátette:

Az európai polgárok azt várják, hogy kedvenceik nagyobb védelemben részesüljenek, és hogy az EU határozottabban lépjen fel a felelőtlen tenyésztéssel és az illegális, szervezett bűnözéshez köthető kereskedelemmel szemben.

Címlapkép forrása: Portfolio