Bíróságra citálják Ursula von der Leyent, besokalltak a legújabb húzása miatt

Az Európai Bizottság visszavont egy fontos tervezetet, amely a kisvállalkozásoknak segített volna a nagy technológiai cégekkel folytatott tárgyalásokban és esetleges jogvitákban. A döntést megtámadva az Európai Parlament a megfelelő jogi lépések megtételéről szavazott.

Kedden az EP plenáris ülésén 334 igen, 294 nem és 11 tartózkodás mellett megszavazta, hogy az Európai Unió Bíróságához forduljon az ügyben. A vita tárgya egy olyan javaslat visszavonása, amely a standard-alapvető szabadalmak (SEP) reformját célozta volna, és amelyet

a Bizottság 2023-ban terjesztett elő, majd két évvel később, nemrég visszavonta azt.

A SEP-eljárás olyan technológiákra vonatkozó szabadalmakat érint, mint az 5G, LTE (amely átmenetet képez a 3 és 4G között) és a Wi-Fi. Jelenleg e szabadalmak tulajdonosai kötelesek technológiáikat méltányos, észszerű és diszkriminációtól mentes úton elérhetővé tenni más vállalatoknak.

A Bizottság eredetileg azt javasolta, hogy az átláthatóság növelése és a tárgyalások megkönnyítése érdekében az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) felügyelje ezeket a folyamatokat, ami segítette volna a kis- és középvállalkozásokat a Nokiához vagy Ericssonhoz hasonló technológiai óriásokkal folytatott tárgyalásokban.

Azonban nemrég von der Leyen bizottsága végül az "előrelátható megállapodás hiányában" visszavonta a javaslatot, mivel annak "jelentős gazdasági következményei" lettek volna. Ezt annak ellenére tette, hogy elismerte: a jelenlegi rendszer továbbra is akadályozza az innovációt és csökkenti az elérhető interoperabilitásból fakadó előnyöket az európai fogyasztók számára.

A Parlament Jogi Bizottsága Marion Walsmann német EPP-képviselő által kidolgozott jogi lépéseket kezdeményezett.

Tekintettel a szabványos alapvető szabadalmak fontosságára az uniós vállalatok, különösen a kkv-k számára, ez a lépés döntő jelentőségű az európai gazdaság számára, ezért szükséges a jogi eljárás megindítása

– nyilatkozta Walsmann az Euronewsnak.

Az eljárás célja annak tisztázása is, hogy a Bizottság visszavonhat-e jogszabályokat, miközben azok még a Parlament és a tagállamok megvitatása alatt állnak. Walsmann szerint fontos a Parlament egyenrangú társjogalkotói státuszának védelme és a megbízható intézményközi kapcsolatok előmozdítása is.

Ez persze messze nem az első alkalom, hogy a Parlament beperli a Bizottságot. 2020-ban például az EP hasonló jogi lépéseket kezdeményezett, azt állítva, hogy a Bizottságnak a vízummentességgel kapcsolatos kölcsönösségi mechanizmust kellett volna alkalmaznia az amerikai állampolgárokkal szemben, ahogy Washington tette a bolgár, horvát, ciprusi és román állampolgárokkal. Az EU Bírósága azonban akkor elutasította a kérelmet.

Címlapkép forrása: EU