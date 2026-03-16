Miközben Trump szétzúzza a világrendet, Ursula von der Leyen kiszervezi a hátországa újabb tagját

Az Európai Unió közel kerülhet egy szabadkereskedelmi megállapodás lezárásához Ausztráliával, miután évek óta tartó tárgyalások után a folyamat a végső szakaszba lépett – jelezte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egy uniós vezetőknek írt levélben.

Közel áll az EU, hogy új kereskedelmi egyezményt kössön Ausztráliával. A megállapodás újabb lépést jelentene az EU nemzetközi gazdasági partnerségeinek diverzifikálásában, valamint hozzájárulna az ellátási láncok ellenállóbbá tételéhez és az európai szabványok globális érvényesítéséhez.

A Bloomberg értesülései szerint von der Leyen akár már a hétvégén Ausztráliába utazhat a megállapodás aláírására, bár a tárgyalások még nem zárultak le véglegesen.

Maroš Šefčovič uniós kereskedelmi biztos hétfőn az ausztrál kereskedelmi miniszterrel, Don Farrell-lel egyeztetett, és közölte: a felek „jó irányba haladnak”.

A tárgyalások felgyorsulása részben a geopolitikai és kereskedelmi feszültségekhez kapcsolódik. Az EU és Ausztrália egyaránt igyekszik erősíteni gazdasági kapcsolatait a hozzá hasonló gondolkodású partnerekkel, miközben alkalmazkodni próbálnak Donald Trump amerikai elnök új vámintézkedéseihez és Kína kritikus ásványi anyagokra vonatkozó exportkorlátozásaihoz.

Az EU az utóbbi időben Indiával és több dél-amerikai országgal is új lendületet adott korábban elakadt kereskedelmi tárgyalásoknak.

A megállapodás egyik legnehezebb pontja továbbra is az agrárkereskedelem, különösen a marhahús-import kérdése. Ausztrália nagyobb kedvezményes kvótát szeretne elérni az uniós piacon, miközben az EU igyekszik megvédeni saját mezőgazdasági termelőit, akik már más szabadkereskedelmi egyezmények – például a Mercosur-megállapodás – ellen is tiltakoztak. A két fél között 2023-ban már majdnem megszületett a megállapodás, de Ausztrália végül elállt tőle, mert az EU által felajánlott vámmentes marhahúskvótát túl alacsonynak tartotta.

Címlapkép forrása: EU