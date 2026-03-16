  • Megjelenítés
Miközben Trump szétzúzza a világrendet, Ursula von der Leyen kiszervezi a hátországa újabb tagját
Uniós források

Portfolio
Az Európai Unió közel kerülhet egy szabadkereskedelmi megállapodás lezárásához Ausztráliával, miután évek óta tartó tárgyalások után a folyamat a végső szakaszba lépett – jelezte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egy uniós vezetőknek írt levélben.

Közel áll az EU, hogy új kereskedelmi egyezményt kössön Ausztráliával. A megállapodás újabb lépést jelentene az EU nemzetközi gazdasági partnerségeinek diverzifikálásában, valamint hozzájárulna az ellátási láncok ellenállóbbá tételéhez és az európai szabványok globális érvényesítéséhez.

A Bloomberg értesülései szerint von der Leyen akár már a hétvégén Ausztráliába utazhat a megállapodás aláírására, bár a tárgyalások még nem zárultak le véglegesen.

Maroš Šefčovič uniós kereskedelmi biztos hétfőn az ausztrál kereskedelmi miniszterrel, Don Farrell-lel egyeztetett, és közölte: a felek „jó irányba haladnak”.

A tárgyalások felgyorsulása részben a geopolitikai és kereskedelmi feszültségekhez kapcsolódik. Az EU és Ausztrália egyaránt igyekszik erősíteni gazdasági kapcsolatait a hozzá hasonló gondolkodású partnerekkel, miközben alkalmazkodni próbálnak Donald Trump amerikai elnök új vámintézkedéseihez és Kína kritikus ásványi anyagokra vonatkozó exportkorlátozásaihoz.

Még több Uniós források

Kimondta egy európai kormányfő, amit állítólag zárt ajtók mögött már sokan gondolnak Putyinról

Barátság vezeték leállása: váratlanul megszólalt von der Leyen embere, nem ezt akarta hallani a magyar kormány

Megvétózták az uniós fegyverhitelt - Polexitre figyelmeztet a lengyel miniszterelnök

Az EU az utóbbi időben Indiával és több dél-amerikai országgal is új lendületet adott korábban elakadt kereskedelmi tárgyalásoknak.

A megállapodás egyik legnehezebb pontja továbbra is az agrárkereskedelem, különösen a marhahús-import kérdése. Ausztrália nagyobb kedvezményes kvótát szeretne elérni az uniós piacon, miközben az EU igyekszik megvédeni saját mezőgazdasági termelőit, akik már más szabadkereskedelmi egyezmények – például a Mercosur-megállapodás – ellen is tiltakoztak. A két fél között 2023-ban már majdnem megszületett a megállapodás, de Ausztrália végül elállt tőle, mert az EU által felajánlott vámmentes marhahúskvótát túl alacsonynak tartotta.

Kapcsolódó cikkünk

Meglépték Brüsszelben, amitől a tagállamok tartanak: sosem látott hatalomátvétel indult meg az uniós központban

Lesz, aki ráfizet a szabadkereskedelmi egyezményekre

Akkora tornádót kavart Trump, hogy az EU kénytelen kifelé kacsintgatni

Meglépte Ursula von der Leyen – életbe lépteti a Magyarország által is hevesen támadott paktumot

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Miért szeretem nagyon az aranyat?

Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos

Holdblog

Fejlődni nem kell félnetek jó lesz

Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kimondták, amit senki sem akart hallani: egyre több ország látja úgy, hogy csak az atomfegyver védheti meg őket
Váratlan bejelentés: határozatlan időre leállította a kormány a jelentkezést a 100 milliárdos napelemes akkumulátoros programra
Von der Leyen kongatja a vészharangot: milliók hagyták el az otthonukat, meredeken nő a nyomás az EU-n
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility