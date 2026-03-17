Barátság vezeték helyreállítása: új részletek derültek ki, milyen paktumot kötött Ursula von der Leyen és Zelenszkij a magyar olajellátás újraindításáért

Az orosz légicsapások nyomán megszakadt Barátság vezeték ügyében hirtelen európai szintű előrelépés történt: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke bejelentette, hogy technikai és pénzügyi támogatást adnak Kijevet, amelyet az ukrán állam el is fogadott. A bejelentés után nem sokkal az uniós végrehajtó testület több részletet is közölt a megállapodásról, amely helyreállíthatja Magyarország és Szlovákia vezetékes kőolajellátását. Frissítés: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte a határidőt is, amíg meg tudják javítani az olajvezetéket. A magyar kormány annyit reagált csak, hogy elég a színjátékból.

Mint arról beszámoltunk, Ursula von der Leyen kedden azt közölte, hogy az Európai Unió technikai és pénzügyi segítséget ajánlott fel Ukrajnának a Barátság kőolajvezeték helyreállításához, ezt pedig Kijev elfogadta. Az Európai Bizottság elnöke az X-en megjelent, António Costával közös nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy a január 27-i újabb orosz csapások után megszakadt a kőolajszállítás Magyarország és Szlovákia felé, ezért az elmúlt időszakban minden szinten intenzív egyeztetések zajlottak a tagállamokkal és az ukrán vezetéssel a tranzit helyreállításáról.

Hozzátette, hogy az európai szakértők azonnal rendelkezésre állnak.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 03. 17. Ursula von der Leyen bejelentette, konkrét lépéseket tett az Európai Bizottság a Barátság kőolajvezeték javításánál

A bizottsági elnök szerint az unió elsődleges célja most az európai polgárok energiaellátásának biztonsága, ezért Brüsszel nemcsak a javítás támogatásán dolgozik, hanem azon is, hogy alternatív útvonalakon, nem orosz eredetű kőolaj is eljuthasson Közép- és Kelet-Európa érintett országaiba. Von der Leyen bejelentése azért számít fordulatnak, mert az EU korábban nyilvánosan még nem beszélt ilyen konkrétan arról, hogy kész technikai szakértőket és pénzügyi forrást is mozgósítani a vezeték ügyében.

A keddi bizottsági sajtótájékoztatón további részleteket is közöltek a magyar olajellátás biztosítását segítő brüsszeli támogatásról. Ismertették, hogy

a Barátság vezeték ügyében az elmúlt hetekben intenzív egyeztetések zajlottak Ursula von der Leyen, António Costa és az ukrán vezetés között, és ennek eredményeként Kijev most elfogadta az EU által felajánlott technikai és pénzügyi segítséget.

A szóvivő szerint európai szakértő már azonnal rendelkezésre áll, és a munkálatok előkészítése gyakorlatilag már folyamatban van annak érdekében, hogy el lehessen végezni a szükséges javításokat és helyre lehessen állítani az olajszállítást Magyarország és Szlovákia felé.

Hozzátette ugyanakkor, hogy a pénzügyi támogatás konkrét összegéről egyelőre nem közölhetnek részleteket, és arról sem adhatnak pontos tájékoztatást, mikor és milyen formában indulhat el az esetleges helyszíni, uniós szakemberekből álló tényfeltáró misszió.

Frissítés: Válaszolt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a vezeték állapotáról:



Volodimir Zelenszkij az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnökének írt levelében azt állítja, hogy alaptalanok azok a vádak, amelyek szerint Ukrajna szándékosan akadályozná a Barátság vezetéken zajló olajszállítást. Szerinte a fennakadást a közelmúltbeli orosz támadások okozták, amelyek nemcsak magát a vezetéket, hanem a környező infrastruktúrát is megrongálták – üzent egyértelműen a magyar és a szlovák kormányoknak.



Azt írta, hogy Ukrajna a folyamatos rakéta- és dróntámadások ellenére is minden lehetséges lépést megtesz a károk helyreállítására, figyelembe véve a vezeték, a kapcsolódó létesítmények és a környezet állapotát is. Zelenszkij szerint a mostani meghibásodás azért különösen súlyos, mert a fő olajvezeték egyetlen összefüggő rendszerként működik, és a kulcsfontosságú brodi szivattyúállomás teljes leállása megbontotta ezt a rendszert.



Úgy fogalmazott, hogy a brodi állomás működése nélkül technikailag lehetetlen fenntartani azt a nyomást, amely a biztonságos olajtranzithoz szükséges. Hozzátette, hogy a téli időszakban más szivattyúállomásokat is értek támadások, ezek ugyan átmenetileg nehezítették az üzemelést, de megfelelő koordinációval és operatív beavatkozásokkal addig fenn tudták tartani a szállítás folyamatosságát.



Az ukrán elnök azt írta, hogy a vezeték megkerülését szolgáló ideiglenes műszaki megoldás kiépítése már a végéhez közeledik. Várakozásai szerint körülbelül másfél hónapon belül helyreállhat a brodi szivattyúállomás technikai működőképessége, ami lehetővé tenné a teljes olajáramlás visszaállítását Magyarország és Szlovákia számára. Hangsúlyozta, hogy ez csak akkor lehetséges, ha addig nem érik újabb orosz támadások a rendszert.



Zelenszkij ugyanakkor arra is kitért, hogy az előzetes műszaki felmérések szerint a megsérült olajtartály már nem állítható helyre, ezért Ukrajna hosszabb távon föld alatti tárolóinfrastruktúra kialakítását mérlegeli tartósabb megoldásként. Emellett azt is jelezte, hogy az ország a csapások ellenére képes lehet alternatív útvonalakat biztosítani a nem orosz eredetű kőolaj Közép- és Kelet-Európába irányuló tranzitjához.

A Bizottság azt is jelezte, hogy a támogatási ajánlat nem most született meg először, hanem korábban is napirenden volt, például von der Leyen kijevi látogatásakor, mostanra viszont sikerült minden érintett féllel megállapodni a segítségnyújtás konkrét feltételeiről. A szóvivő ezt nevezte a nap legfontosabb fejleményének, mondván, hogy ezzel sikerült előrelépni a január végi orosz csapások nyomán keletkezett károk kezelésében.

A sajtótájékoztatón külön rákérdeztek arra is, miért vállalna az EU anyagi szerepet egy olyan vezeték helyreállításában, amelyen továbbra is orosz olaj érkezik, miközben Brüsszel hosszabb távon éppen az orosz fosszilis energiahordozók teljes kivezetésére készül. Erre válaszul a Bizottság azt hangsúlyozta, hogy a végső cél valóban az orosz energiaimport teljes megszüntetése, de az átmeneti időszakban továbbra is figyelembe kell venni az ellátásbiztonsági szempontokat. Emlékeztettek arra, hogy

Magyarország és Szlovákia ma is derogációval élhet az orosz olajimport ügyében, éppen azért, mert tengeri kijárattal nem rendelkező országokról van szó, így a mostani támogatási készséget is ebben az összefüggésben kell értelmezni.

Reagált a magyar kormány is: elég a színjátékból!

Szijjártó Péter úgy reagált Budapestről a bejelentésre, hogy a magyar kormány szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek és Ursula von der Leyennek

azonnali hatállyal újra kellene indítania a kőolajszállítást a Barátság vezetéken.

A külügyminiszter Ursula von der Leyen friss X-bejegyzésére reagálva azt mondta, hogy a Bizottság túl későn ismerte fel a helyzet súlyát, miközben Magyarország és Szlovákia szerinte már csaknem ötven napja olajblokád alatt áll.

A miniszter kitart amellett, hogy nem műszaki problémáról, hanem politikai ügyről van szó, és szerinte Kijev, Brüsszel és Berlin egyeztetett a kialakult helyzetről. Úgy fogalmazott, hogy az Európai Bizottság elnöke nem most szembesült a problémával, hanem eleve tudott róla, ezért szerinte félrevezető úgy beállítani a helyzetet, mintha Brüsszel most megoldást keresne.

Szijjártó emellett arról is beszélt, hogy a magyar kormány felkészült az ellátási zavarok kezelésére, ezért más útvonalakon is próbálja biztosítani az ország olajellátását, feltöltötte a tartalékokat, és új összeköttetéseken is dolgozik a térségben. A külügyminiszter végül azt állította, hogy szerinte a Barátság vezeték műszaki állapota jelenleg is lehetővé tenné a szállítást, ezért szerinte nincs technikai akadálya annak, hogy az olajszállítás akár azonnal újrainduljon.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Facebookon egy videóban úgy reagált az Európai Bizottság és az ukrán állam megállapodására, hogy a hazai kormány egészen addig nem oldja fel a vétóit, amíg nem indul újra az olajellátás.

Nem hosszú távú szabadkártyát kap Magyarország

A Bizottság sajtótájékoztatóján a Barátság vezeték kapcsán más témák is szóba került, amelyeknél a testület szóvivői igyekeztek elválasztani az olajellátási témát az Ukrajnának szánt hitel és a huszadik szankciós csomag körüli vitáktól.

Noha az Orbán Viktor vezette magyar, valamint Robert Fico szlovák kormányai amiatt vétózták meg a háború sújtotta országot támogató 90 milliárd eurós hitelt, hogy azt addig nem engedélyezik – noha annak finanszírozásában a két tagállam és Csehország maga nem vesznek részt –, amíg az olajáramlás helyre nem áll.

A szóvivő azt mondta, hogy ezek formálisan külön ügyek, és az uniós vezetők korábban már vállalást tettek az Ukrajnának szánt hitelre, amelyet Brüsszel szerint minden tagállamnak további feltételek nélkül tiszteletben kell tartania.

A szóvivő végül arról is beszélt, hogy Oroszország következetesen támadja Ukrajna energetikai infrastruktúráját,

ezért a hosszabb távú válasz nem lehet az, hogy az EU újra és újra ugyanennek a rendszernek a javítását finanszírozza, hanem az, hogy végleg megszüntesse az orosz fosszilis energiahordozóktól való függést.

Mint ismert, az Európai Unió tagállamai minősített többségi szavazással január 26-án döntötték el, hogy 2027 teljes tilalmat vezetnek be az orosz fosszilis energiahordozók importjára. A vezetékes földgáz és kőolaj behozatalának leállítása az év végén lesz lehetséges, ehhez pedig várják Magyarország és Szlovákia leválási terveit. A lépést a magyar és a szlovák kormányok az Európai Unió Bíróságán támadták meg.

A Barátság kőolajvezeték helyreállításáról az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij a hétvégén azt mondta, hogy másfél-két hónapot is igénybe vehet. Szintén a hétvégén Kijevben közel 40 ország diplomáciai képviseletének mutattak be videofelvételeket, fotókat a tranzitvonal, valamint a kompresszorállomás állapotáról, itt is ugyanekkora időintervallumot neveztek meg a javításhoz szükséges időtartamként. A magyar és a szlovák fél viszont azóta sem változtatott álláspontján, hogy a Druzsba vezetékként is emlegetett ellátási útvonalat nem műszaki, csak politikai okokból nem indította újra Zelenszkij.

Címlapkép forrása: EU