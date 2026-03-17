Újabb pofon a Barátság kőolajvezetéknél: 25 tagállam intett be az uniós találkozón Magyarországnak és Szlovákiának

Az EU energiaügyi miniszterei március közepén Brüsszelben üléseztek. A találkozón az iráni válság miatti olajpiaci feszültségek és a Barátság kőolajvezeték leállása egyaránt napirendre került. Konkrét megoldásokról azonban a nyilvánosság előtt nem esett szó – kezdi cikkét a Deutsche Welle.
Az ülést levezető ciprusi energiaügyi miniszter és Dan Jørgensen energiaügyi biztos a záró sajtótájékoztatón egyaránt kitért a kérdés elől: nem adtak egyenes választ, amikor az emelkedő energiaárak elleni konkrét intézkedésekről, illetve a Barátság vezeték újraindítására irányuló nyomásgyakorlásról kérdezték őket. Jørgensen csupán annyit közölt, hogy az Európai Bizottság "azonnali intézkedéseken" dolgozik a vállalkozások és a legkiszolgáltatottabb társadalmi rétegek megsegítésére. Emellett készül egy B-terv is arra az esetre, ha az energiaárak tovább emelkednének, de a részleteket nem ismertette.
A biztos szerint az iráni események által kiváltott válság lehetőséget kínál arra, hogy az EU megerősítse energiaszuverenitását.
Az előző energiaválság lehetővé tette, hogy megszabaduljunk az orosz energiától való évtizedes függőségünktől. Most ismét létfontosságú választás előtt állunk: függők maradunk a ciklikus energiapiactól, vagy végre saját kezünkbe vesszük energiajövőnk irányítását
– fogalmazott Jørgensen. Hozzátette, hogy ehhez több az EU-ban termelt tiszta energiára, korszerűbb hálózatokra és a villamosítás felgyorsítására van szükség.
A Barátság vezeték leállása külön napirendi pontként szerepelt, amelyen Steiner Attila energiaügyi államtitkár arra szólította fel a Bizottságot, hogy kényszerítse Ukrajnát a vezeték azonnali újraindítására. Emellett az orosz gáz- és olajimportra vonatkozó szankciók feloldását is kérte. A szlovák álláspont hasonló volt. Denisa Saková gazdasági miniszter jelezte, hogy Pozsony többször felajánlotta szakemberek és technológia küldését a vezeték javítására, ám Kijev ezt minden alkalommal elutasította.
A többi tagállam azonban nem állt Budapest és Pozsony mellé a Barátság kőolajvezetékről szóló vitában.
Andres Sutt észt energiaügyi miniszter leszögezte, hogy a vezetéket Oroszország rongálta meg, nem pedig Ukrajna. Kiemelte, hogy az ukránok orosz támadások közepette, emberáldozatok árán is folyamatosan javítják az infrastruktúrát. Ante Šušnjar horvát gazdasági miniszter eközben arról biztosította Magyarországot és Szlovákiát, hogy Zágráb kész segíteni.
Mint mondta, az Adria-kőolajvezeték kapacitásának teljes kihasználásával tudják biztosítani a két ország ellátása érdekében.
Jørgensen a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a Barátság vezeték leállása nem okozott ellátásbiztonsági problémát, mivel rendelkezésre állnak alternatív beszerzési források.
Ugyanakkor jelezte, hogy a Bizottság szeretné megtudni Ukrajnától, mikor indulhat újra a tranzit. A biztos egyúttal egyértelművé tette:
Brüsszel nem változtat azon a szándékán, hogy teljes mértékben betiltsa az orosz olajimportot.
Minden tagállamnak azt tanácsolta, hogy készüljön fel erre az eshetőségre.
A miniszteri találkozó előtt Jørgensen arról beszélt, hogy a január 27-én egy orosz dróntámadásban súlyosan megsérült olajtranzit esetében tájékoztatást kért Ukrajnától arról, milyen sérüléseket szenvedett a vezeték és a hozzákapcsolódó kompresszorinfrastruktúra a Lviv mellett brodi állomáson. A kijevi hatóságok a hétvégén közel 40 ország diplomatáinak mutattak be videofelvételeket, fotókat és műszaki dokumentációkat arról, hogy a hálózat mely elemei sérültek meg.
Itt megismételték azt az álláspontjukat, hogy másfél-két hónapig is eltarthat a javítás.
Magyarország és Szlovákia viszont ezt nem fogadja el, azt állítják, hogy Ukrajna politikai okokból nem indítja újra az olajáramlást. Emiatt a két ország jelezte, hogy addig blokkolják az Ukrajnának szánt, erősített együttműködéssel folyósítandó 90 milliárd eurós hitelt, amíg a vezetéken nem érkezik meg a két országba az orosz olaj. Az ügy ezzel bekerült a politikai térbe, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök zsarolásnak nevezte a két tagállam lépését, jelezve, hogy dolgoznak a vezeték helyreállításán, bár ő maga nem indítaná azt újra, mert ezzel csak Oroszország bevételeit növelik és ukrán szakemberek kerülhetnek veszélybe az energiainfrastruktúrát érő folyamatos orosz támadásokban.
Több tagállam azért bírálja Magyarországot és Szlovákiát, mert Csehországgal együtt a két tagállam egyáltalán nem vesz részt a 90 milliárd eurós közösen felvett hitel folyósításában. Prága egyébként felajánlotta, hogy szakértőket küldene a helyszínre, ugyanezt az Európai Bizottság is megtette, amely már egyeztet egy tényfeltáró delegáció helyszínre küldéséről az ukrán féllel. Ursula von der Leyen, az uniós végrehajtó testület elnöke emellett arra is javaslatot tett, hogy pénzügyi támogatást adna Kijevnek a Barátság vezeték megjavításához.
A címlapkép forrása: EU.
Újabb pofon a Barátság kőolajvezetéknél: 25 tagállam intett be az uniós találkozón Magyarországnak és Szlovákiának
Brüsszel ugyanakkor több javaslatot tett is, hogy segítse az olajtranzit újraindítására.
Súlyos szabálytalanságok a debreceni CATL-nél, vizsgálat indult a céggel szemben
Engedély nélkül raktároztak veszélyes anyagokat.
Túl a hozammaximalizáláson: mi mozgatja valójában a pénzügyi döntéseinket? – Jön a Women's Money & Mindset Day!
Április 23. - Vésd be a naptáradba.
Hiába a zúgó vészharangok, Európában nem félnek a tömeges hitelbedőléstől
A BNP Paribas az európai magánhitelpiac bővülésére fogad.
Megjött az ítélet: ez várhat most a forintra
Mi jön a választások után?
Megint ugrik az olajár, ideges a piac
Nagy a bizonytalanság.
Feljelentést tett a pénzszállítmány ügyében az ukrán bank
Terrorcselekmény és hivatali visszaélés gyanúja miatt.
Új részvények kerülnek a BUX-ba
A BUXIM összetétele is változik.
Behajthatják rajtad az elévült tartozást?
Ijesztően nagy nagy számot mutat az elévült tartozások végrehajtása napjainkban, illetve azok az esetek, amikor a végrehajtó látszólag minden előzmény nélkül letiltja a a jövedelmet és vis
Hitelt vettél fel? Mi lesz a családoddal, ha veled bármi történne?
A hitelfelvétel mindig nagy döntés a család életében. Szükséges forrást szerezned például egy lakásvásárláshoz, ugyanakkor a felvett kölcsön törlesztése jelentős anyagi terhet jelenthet
Miért szeretem nagyon az aranyat?
Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos
Követett részvények - 2026. március
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Fejlődni nem kell félnetek jó lesz
Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé
Zsiday: Trump kalandja hatalmas veszélybe sodorta a világgazdaságot
Irán hónapokra blokkolhatja az olaj és gáz kiáramlását a Hormuzi-szorosból, amiből akár globális recesszió és komoly infláció is lehet. Pénz és tőkepiaci befektetőként megtanultam, hogy
Az SZJA-bevallás tervezet vakfoltjai: mit nem tölt ki az adózók helyett a NAV?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a 2025. adóévre vonatkozó személyi jövedelemadó-bevallási tervezeteket 2026. március 15-től tette elérhetővé az eSZJA felületén. Bár sok adózó esetéb
Top 10 osztalék részvény - 2026. március
Március másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
A magyar boltok polcain is látni fogjuk, ha tovább tart az iráni háború
Komoly drágulás jöhet.
Most látszik, mekkorát tévedtek az autógyártók: ki fog milliárdokat bukni?
Az energiakrízis lökést adhat az elektromos autóknak?
Irán a kifárasztásra játszik: elszámította magát az USA
Ez a konfliktus aligha zárul egy kézfogással.