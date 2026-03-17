Nem húzgálják az oroszlán bajszát - Brüsszelben végrehajtják a kritikus Trump-paktumot

Az Európai Unió újraindítja az Egyesült Államokkal kötött kereskedelmi megállapodás ratifikációs folyamatát, ami közelebb viheti a régóta halogatott egyezményt a végleges jóváhagyáshoz – állítja a Bloomberg. A döntést az Európai Parlament illetékes képviselői hozták meg, annak ellenére, hogy
az USA kereskedelmi vezetője, Jamieson Greer nemrég új vizsgálatokat indított az uniós kereskedelmi gyakorlatokkal szemben, amelyek akár új vámokhoz is vezethetnek.
A képviselők végül azért döntöttek az előrelépés mellett, mert abból indultak ki, hogy – ahogy arról Scott Bessent pénzügyminiszter is igyekezett megnyugtatni az uniós politikusokat – az USA továbbra is tiszteletben szeretné tartani a tavaly nyáron kötött megállapodás feltételeit. Ennek legfontosabb kulcseleme, hogy az EU összes USA-ba érkező termékére legfeljebb 15 százalékos vámplafon vonatkozzon.
A lépés enyhítheti az utóbbi időszakban egyre növekvő feszültségeket a transzatlanti kapcsolatokban, ugyanis az Európai Parlament nemzetközi kereskedelmi bizottsága (INTA) hónapok óta halogatja a megállapodás jóváhagyását.
Erre elsősorban Trump Grönland elfoglalásáról szóló kommentjei és az ennek kapcsán újonnan belengetett büntetővámjai késztették őket, amíg az USA Legfelsőbb Bírósága néhány hete el nem kaszálta Trump képességét arra, hogy országonként sajátos vámokat vessen ki egyoldalúan.
Ennek eredményeképpen az USA egy 10 százalékos általános vámra váltott, amelynek köszönhetően egyes uniós termékek esetében a tarifa már átlépi a 15 százalékos plafont, de nem érdemben.
Az Egyesült Államok többször is elégedetlenségének adott hangot a késlekedés miatt, és bár Trump személyesen nem helyezte fókuszba ezt a problémát, szinte
kétségtelen, hogy egy újabb vámháborús fenyegetés esélye az idő teltével egyre csak növekszik.
Bár jelenleg a most indított vizsgálatoknak több hónap lesz a kifutási ideje, ha feltételezzük, hogy a végeredményük elsősorban Trump véleményével lesz egybecsengő, akkor érthető, hogy a Parlament nem akarta tovább húzni az ügyet, különösen az iráni konfliktus körüli feszültségek árnyékában.
Az ügyben leginkább az INTA szakbizottságot vezető Bernd Lange-t kellett meggyőzni, akire a Néppárt igyekezett hatni a napfelkelte-záradék szerződésbe építésével, amely csak akkor aktiválná az amerikai vámmentességeket, ha megbizonyosodtak a 15 százalékos tarifaplafon megtarthatóságáról.
Bár az Európai Bizottság álláspontja szerint fontos magunkat a megállapodáshoz tartani, korábban már jelezték, hogy
határozott és arányos választ adnak, amennyiben az Egyesült Államok megsérti a vámalku feltételeit.
A ratifikációs folyamat továbbengedéséről hivatalos keretek között csütörtökön dönthet az INTA, ezzel egyrészről csökkentve a két fél közti feszültségeket, másrészről átengedve a szélesebb EP-nek a döntéshozás jogát.
Címlapkép forrása: EU
