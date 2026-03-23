Újabb szektort fenyeget az AI, Brüsszeltől várják a vasszigor bevezetését

Az európai műsorszolgáltatók egyre erőteljesebben sürgetik, hogy az Európai Unió terjessze ki a legszigorúbb technológiai szabályokat az okostévék operációs rendszereire és a virtuális asszisztensekre is - írja a Reuters.
Teresa Ribera versenyjogi biztosnak címzett levelükben az iparági szereplőket tömörítő szervezet (ACT) azt állítja, hogy
a nagy technológiai cégek növekvő piaci ereje már most is határozottan torzítja a médiapiacot.
Bár a megállapítás nem újkeletű, a kezdeményezés komoly összerendeződést jelent a hagyományos médiák közt, hiszen az ACT tagjai között olyan nagy szereplők találhatók, mint a Paramount, a Walt Disney, a Warner, Canal+, Mediaset, és az RTL is.
A műsorszolgáltatók többek között azzal támasztják alá aggályaikat, hogy
- az Android TV piaci részesedése 2019 és 2024 között 16 százalékról 23 százalékra nőtt,
- az Amazon Fire OS részesedése 5 százalékról 12 százalékra emelkedett,
- míg a Samsung Tizen rendszere jelenleg 24 százalékos részesedéssel bír.
A szervezet szerint ezek a platformok már most olyan domináns szerepet töltenek be, amely
indokolttá tenné, hogy az EU a Digitális Piacokról szóló jogszabály (DMA) alapján „gatekeeperként” jelölje ki őket.
A 2023 óta alkalmazandó DMA célja éppen az, hogy korlátozza a nagy technológiai cégek piaci dominanciáját, erősítse a versenyt és bővítse a fogyasztói választási lehetőségeket, az ACT szerint ehhez azonban az okostévék rendszereire is ki kéne terjeszteni, mivel ezek a szereplők arra specializálódnak, hogy saját ökoszisztémájukban tartsák a felhasználókat akár technikai, akár szerződéses korlátozások révén.
Emellett külön aggodalomra ad okot a virtuális asszisztensek térnyerése is, mint az Amazon Alexája vagy az Apple Siri-je, de persze az újonnan megjelenő mesterségesintelligencia-alapú megoldások is. Mivel az Európai Bizottság eddig egyetlen virtuális asszisztenst sem sorolt a DMA hatálya alá tartozó gatekeeperek közé, a szervezet szerint szabályozási rés keletkezett.
A műsorszolgáltatók ezért arra kérik a Bizottságot, hogy
ne csak a szigorú, számszerű küszöbértékek – például a 45 millió havi aktív felhasználó vagy a 75 milliárd eurós piaci érték – alapján döntsön, hanem minőségi szempontokat is vegyen figyelembe.
Címlapkép forrása: EU
