  • Megjelenítés
Uniós források

Újabb szektort fenyeget az AI, Brüsszeltől várják a vasszigor bevezetését

Portfolio
Nem csak európai, hanem amerikai médiacégek is a brüsseli vezetéshez fordultak, mivel meglátásukban a techóriások már nemcsak a digitális piacokat, hanem a tartalomelosztás teljes rendszerét is kezdik leuralni. Az okostévék és a mesterséges intelligenciára épülő asszisztensek térnyerése új frontot nyitott a versenyben, amelyben a hagyományos szereplők az Európai Bizottság versenyképességért felelős biztosától várják a meglévő szabályozások kiterjesztését és betartatását.

Az európai műsorszolgáltatók egyre erőteljesebben sürgetik, hogy az Európai Unió terjessze ki a legszigorúbb technológiai szabályokat az okostévék operációs rendszereire és a virtuális asszisztensekre is - írja a Reuters.

Teresa Ribera versenyjogi biztosnak címzett levelükben az iparági szereplőket tömörítő szervezet (ACT) azt állítja, hogy

a nagy technológiai cégek növekvő piaci ereje már most is határozottan torzítja a médiapiacot.

Bár a megállapítás nem újkeletű, a kezdeményezés komoly összerendeződést jelent a hagyományos médiák közt, hiszen az ACT tagjai között olyan nagy szereplők találhatók, mint a Paramount, a Walt Disney, a Warner, Canal+, Mediaset, és az RTL is.

Még több Uniós források

Európai bérrobbanás és háborús infláció szoríthatja sarokba az EKB-t

Leleplezte Brüsszel erős embere: Vlagyimir Putyin okozta az európai migrációs válságot

Magyarországot kizárják az uniós külügyi döntésekből a kormány Oroszországgal ápolt „túl közeli” kapcsolatai miatt

A műsorszolgáltatók többek között azzal támasztják alá aggályaikat, hogy

  • az Android TV piaci részesedése 2019 és 2024 között 16 százalékról 23 százalékra nőtt,
  • az Amazon Fire OS részesedése 5 százalékról 12 százalékra emelkedett,
  • míg a Samsung Tizen rendszere jelenleg 24 százalékos részesedéssel bír.

A szervezet szerint ezek a platformok már most olyan domináns szerepet töltenek be, amely

indokolttá tenné, hogy az EU a Digitális Piacokról szóló jogszabály (DMA) alapján „gatekeeperként” jelölje ki őket.

A 2023 óta alkalmazandó DMA célja éppen az, hogy korlátozza a nagy technológiai cégek piaci dominanciáját, erősítse a versenyt és bővítse a fogyasztói választási lehetőségeket, az ACT szerint ehhez azonban az okostévék rendszereire is ki kéne terjeszteni, mivel ezek a szereplők arra specializálódnak, hogy saját ökoszisztémájukban tartsák a felhasználókat akár technikai, akár szerződéses korlátozások révén.

Emellett külön aggodalomra ad okot a virtuális asszisztensek térnyerése is, mint az Amazon Alexája vagy az Apple Siri-je, de persze az újonnan megjelenő mesterségesintelligencia-alapú megoldások is. Mivel az Európai Bizottság eddig egyetlen virtuális asszisztenst sem sorolt a DMA hatálya alá tartozó gatekeeperek közé, a szervezet szerint szabályozási rés keletkezett.

A műsorszolgáltatók ezért arra kérik a Bizottságot, hogy

ne csak a szigorú, számszerű küszöbértékek – például a 45 millió havi aktív felhasználó vagy a 75 milliárd eurós piaci érték – alapján döntsön, hanem minőségi szempontokat is vegyen figyelembe.

Kapcsolódó cikkünk

Hatalmas fordulat készül Brüsszelben: lazítanák a fúziós szabályokat, hogy Amerika és Kína ellen fordítsák az erőt

Ursula von der Leyen jobbkeze keményen kiosztotta Friedrich Merzet

Brüsszel villámcsapása: belenyúlnak a WhatsApp működésébe

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Zsidayval a balettben ugrálunk

A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#1

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Járműipar 2026

Járműipar 2026

2026. március 26.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Európa veszélyben lehet, F-15-öst vett célba a rezsim - Híreink az iráni háborúról vasárnap
Barátság vezeték: már a héten helyreállhat Magyarország olajellátása, de van egy óriási csavar az ukrán bejelentésben
Magyarországot kizárják az uniós külügyi döntésekből a kormány Oroszországgal ápolt „túl közeli” kapcsolatai miatt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility