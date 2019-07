Történelmi csúcsra ért Magyarország az egyik legfontosabb mutatóban

Ilyet még nem láttunk (a rendszerváltás óta)

valójában történelmi csúcsra ért Magyarországon a kutatás-fejlesztési ráfordítások aránya a GDP arányában, hiszen a 2017-es 1,35%-ról tavalyra 1,49%-ra ugrott ez az arány.

Ez azt jelenti, hogy gazdasági versenyképesség egyik kiemelten figyelt mutatójában, illetve a felzárkózásunk egyik zálogábanA siker mellett azért persze meg kell jegyezni, hogy az európai országok rangsorában ez még mindig csak a középmezőnyhöz elegendő teljesítmény, ésKözben az Innovációs és Technológiai Minisztérium az adat kapcsán már arról beszél, hogy, amihez érvelése szerint a kutatás-fejlesztési intézményrendszerben további átalakítások kellenek, és persze az, hogy elköltött milliárdoknak az eddigieknél jobban kell hasznosulnia a gazdaságban.A nyár közepén szokott megjelenni az előző év kutatás-fejlesztési ráfordításainak kiemelten figyelt statisztikája és a KSH csütörtökön frissítette is az adattábláit ( itt elérhető ), a közleménye/kiadványa pedig feltehetően a jövő héten jelenik majd meg. Közben az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) az adat kapcsán rögtön kiadott egy közleményt, amelyet saját ábrás kiegészítéseinkkel mutatunk be az alábbiakban.Bár a minisztérium nem hangsúlyozza, de ha a rendszerváltás speciális évének számító 1990-es adattól és az előző korszak más adottságaitól eltekintünk, akkorAz ITM értékelése szerintaz, hogy 2014-től átalakították a hazai KFI-stratégiát és intézményrendszert, illetve a felsőoktatásban is változások voltak, továbbá nagy volumenű állami és uniós támogatási programok indultak. A szaktárca a siker rögzítése mellett rögtön hozzáteszi: "A K+F ráfordítások hatékonyabb hasznosulásához ugyanakkor további lépések szükségesek."

Érdemes egyébként rögtön kitekinteni, hogyAmint látható: az Európában vezető innovátor államoknak tekinthető skandináv államok és Németország 3% körüli arányához képest ez jócskán elmarad, de például a 2018-as eredmény a csehek után bizonyára a második helyet jelentheti majd a lengyelek és a szlovákok előtt.

A legnagyobb súlyt kitevő vállalkozási (magán) szektorban 272-ről 323 milliárd forintra ugrott a ráfordítás (+19%)

A második legnagyobb súlyt képviselő állami szektorban 165-ről 209 milliárd forintra ugrott a ráfordítás (+26,5%)

A harmadik legnagyobb súlyt képviselő külföldi források pedig 77-ről 93 milliárd forintra emelkedtek (+21%).

A tárca a pénteki közleményében visszautal az Európai Bizottság minap közzétett európai innovációs rangsorára is, amely szerint Magyarország a K+F-ráfordítások jelentős növekedése ellenére stagnált az innovációs teljesítményben és ezzel 2 helyet visszacsúszva a 23. helyen szerepelt 2018-ban. "Vagyis, hiába nőnek az állami szereplők k+f ráfordításai is, ha azok nem hasznosulnak megfelelően a gazdaságban" - állapítja meg a szaktárca.A hasznosulás hatékonyságának vizsgálata összetettebb feladat, most viszont azt érdemes megnézni a KSH előzetes 2018-as KFI-ráfordítási statsztikáiból azt, hogy ezés így a GDP-arányos ráfordítás 1,35%-ról 1,49%-ra.

Az ugrás főbb összetevői

E nélkül nem várható, hogy érdemben hozzá tudnak járulni a hazai innovációs ökoszisztéma fejlesztéséhez saját, valamint a hazai vállalkozások versenyképességének erősítésén keresztül

A tárca értékelése szerint abban, hogy a két fő szektorban ekkora növekedés történt, illetve 1,49%-ra ugrott a GDP-arányos kiadás,, amelyek az egyetemek és kutatóintézetek mellett lehetővé tették számos vállalkozás számára is k+f tevékenységének erősítését. E programokba beletartoznak az uniós társfinanszírozással(Ginop) és a(Vekop) megvalósuló projektek, valamint- a hazai költségvetésből finanszírozott - támogatott projektek is, melyeken keresztül a KFI stratégia - az NKFI Hivatal hatékony közreműködésével - jelentős részben megvalósul.A szaktárca szerint ezek közül, amely az egyetemi szférában tapasztalható mintegy 15 milliárd forintos növekedés forrását adta. A felsőoktatás K+F ráfordítása ezzel csaknem a vállalkozási szektoréval azonos mértékben (20,78 százalék) nőtt, míg a kutatóintézeteknél a növekedés ennek kevesebb mint a fele (9,51 százalék).A részletes adatok alapján a tárca megjegyzi: a kutatóintézetek és a felsőoktatási intézmények vállalkozásoktól (5, illetve 6 százalék), valamint külföldi forrásból (például közvetlen uniós támogatásból) származó (10-11 százalék) k+f ráfordítása ugyanakkor kevéssé jelentős, amiEmiatt leszögezik: a felsőoktatási és akadémiai intézmények beágyazottságát tekintve mind a hazai vállalkozásokkal való kapcsolatuk, mind az uniós kutatási térben való megjelenésük terén- állapítja meg a minisztérium.Fent már említésre került a KFI-ráfordításokon belül a harmadik legfontosabb szektor, a külföld, és érdemes tovább bontani a fent látott kék oszlopot a KSH segítségével, ugyanis kiderül, hogy15-ről 17 milliárdra emelkedő, azaz összességében nem kiugró szerepű külföldi közvetlen brüsszeli forráselnyerés áll. Ez egyúttal arra is utal, hogy külföldi nagyvállalatok itthoni KFI-ráfordítása erősödhetett az utóbbi években érdemben.

A KSH részletes adataiból az is kiderül, hogy az utóbbi években, feltehetően szoros összefüggésben a 2014-2020-as uniós ciklus elinduló pályázataival, illetve az intézményrendszeri átalakításokkal,A kutatóhelyek száma a 2017-es 3109 darabról tavalyra új csúcsra, 3426 darabra ugrott, kizárólag a vállalkozói szféra lépései miatt, míg a foglalkoztatottak száma közel 61 ezerről csaknem 65 ezer főre, új csúcsra, nőtt, nagyrészt szintén a vállalkozói szféra lépései miatt.

Új csúcsra, 1%-ra, emelkedett a kutató-fejlesztő helyek K+F-létszáma az összes foglalkoztatott százalékában

1,1%-ról 1,04%-ra visszasüllyedt a kutató-fejlesztő helyek K+F-beruházásainak aránya a nemzetgazdasági beruházások százalékában.

Ezek a fő célok

a kormány célja a teljes kutatási és innovációs finanszírozási rendszer átalakítása, valamint az érintett szervezeti rendszer kiszámítható és stabil finanszírozásának a biztosítása. Mindez hatékony megoldást jelent az állami k+f ráfordítás egyenletesen növekvő és tartós emelésére, azon hosszú távú cél érdekében, hogy a GDP arányos k+f ráfordítás 2030-ra elérje a 3 százalékos szintet.

Így a vállalati szféra és a társadalom legkülönbözőbb szereplői is hozzá tudnak járulni az egyetemek és kutatóintézetek kutatási eredményeinek gyakorlati hasznosításához

Az ITM közleményében kifejti:A szakpolitikai intézkedések célja továbbra is az a tárca szerint, hogy, amely lehetővé teszi, hogy Magyarország magas hozzáadott értéket teremtő, tudásalapú, kiegyensúlyozott, fenntartható gazdasággá és társadalommá váljon.Fontos, hogy erősödjön az együttműködés a kutatás-fejlesztési és innovációs rendszer szereplői között, hogy a vállalatok kölcsönösen előnyös együttműködéseket alakítsanak ki az egyetemekkel és kutatóintézetekkel.- hangsúlyozza közleményében a tárca.