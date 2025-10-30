Orbán Viktor bejelentette: lesz 14. havi nyugdíj!

Egy hosszú vita volt a 14. havi nyugdíjról. Azt eldöntöttük, hogy lesz
- mondja Orbán Viktor kormányfő a hivatalos Facebook-oldalán közzétett videóban.
A 14. havi nyugdíj bevezetési rendjén még viszont dolgoznak.
Utóbbi valószínűleg majd évente, negyedhavi nyugdíjanként jöhet, ahogy azt korábban a 13. havi nyugdíjnál láthattuk. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter korábban úgy fogalmazott:
Két, három, négy éves időtávon, a gazdaság teljesítményétől függően fokozatosan, akár heti bontásban vezetné be a kormány a 14. havi nyugdíjat.
A kormányfő a tegnapi kormányülésre hivatkozva jelentette be a döntést, amelyen sok döntés született elmondása szerint, amely a szociális ágazatot, a kulturális ágazatot érinti. A nevelőszülőknek járó pénz megduplázásáról is szólt, és hozzátette, hogy összeraktak egy olyan tervet, amely az állami gondozásban lévő gyerekek helyzetének javításáról szól. Az árrésstop kiterjesztését és meghosszabbítását is megemlítette.
Az időskorúak anyagi helyzetén a tizennegyedik havi nyugdíj bevezetése kétségtelenül nagyot lendítene, a központi költségvetés számára azonban jelentős kockázatokat is hordozna egy ilyen intézkedés, tekintve, hogy egy 13. havi nyugdíjhoz hasonló jellegű 14. havi juttatásnak ugyancsak nem lenne egyértelmű finanszírozási fedezete. Sőt, a kormány éppen a társadalombiztosítási alapok egyik fő bevételi forrásának, a szociális hozzájárulási adónak a csökkentésén dolgozik, e kettő intézkedés hatására egyre erősebb szorításba kerülhet a nyugdíjrendszer, és hosszabb távon még tovább erősödhetnek a fenntarthatósági aggályok.
