Elmaradnak a legnagyobb fesztiválok, de a szervezők nem álltak le a tervezéssel

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Bár az idei évben elmaradnak a legnagyobb magyar fesztiválok, a fejlesztések és a tervezés nem áll le. Az elmúlt évek egyik fontos trendje, hogy egyre környezetbarátabbak a legnagyobb rendezvények is: megjelentek az újrahasznosítható tányérok, a fából készült villák, a papír szívószálak és a visszaváltható, ún. repoharak is – hangzott el a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány legfrissebb, Otthon is Műhely c. online beszélgetésében.