30 éve indult, ma már világhírű sportolókat öltöztet a magyar márka

Nem túlzás kijelenteni, hogy a nemzetközi vívósport egyik legismertebb márkáját egy 30 éves magyar cég jelenti. A PBT-t 1991-ben alapította a komoly vívómúlttal rendelkező Kovács Imre és felesége, a tudatos tervezésnek és a hatékony generációváltásnak köszönhetően ma pedig már gyermekeik vezetik az üzletet. A cég a világ több tucat országában van jelen, élsportolókat szponzorál, sikereiben pedig a magyar vívók ismertségének is nagy szerepe van.Kisvállalkozásokból is lehet sikeres céget építeni Magyarországon. Sok olyan vállalat van, amely egy műhelyből, egy garázsból, vagy egy kisüzemből indult, de mára már tőkeerős, piacán meghatározó, akár nemzetközi szinten is sikereket elérő céggé vált: nevezhetjük őket akár példaképeknek is. Közöttük bőven találunk olyanokat, amelyek nem feltétlenül vannak a gazdasági sajtó fókuszában, nem szólnak róluk a hírek minden nap, de mégis kiemelkedő teljesítményt nyújtanak nap, mint nap. A cikksorozat támogatója a Budapest Bank.