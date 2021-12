Másfél év után újra kinyit a Gundel: új üzemeltetővel és új étlappal indulnak

Másfél évnyi kényszerpihenőt követően szerda reggel újra kinyit a Gundel Étterem. A több, mint 125 éves múltra visszatekintő, tradicionálisan a nemzetközileg is legismertebbnek számító budapesti étterem és kávéház komoly átalakuláson ment keresztül az elmúlt hónapokban. Ennek legfontosabb eleme, hogy új üzemeltetője lett, ezzel párhuzamosan átalakult a gasztronómiai és vendéglátási koncepció is.

Hosszú, több mint másfél éves kényszerszünetet tartott a Gundel Étterem. A tavaly márciusi leállás a városligeti intézmény sorsát hosszú távon is meghatározta, hiszen

új üzemeltetőhöz, az Eventrend Grouphoz került.

A magyar piacon meghatározó gasztronómiával, rendezvényszervezéssel és hotel-üzemeltetéssel foglalkozó cégcsoport portfóliójába tartozik többek között a New York Café, a Centrál Kávéház, a Spoon Hajó, a Városliget Étterem és Kávézó, a Cziniel Cukrászda, a Főőrség Kávéház mellett öt vidéki szálloda és több jelentős catering-és rendezvényszervező cég is.

Új korszakot nyitnak

Nagy Gábor a holding egyik alapító társtulajdonosa a Portfolio-nak elmondta, hogy a Gundel-projekt számukra nem most kezdődött, évek óta folynak tárgyalások az Eventrend és a tulajdonos Danubius Hotels között. Most jött el az alkalom arra, hogy átvegyék az üzemeltetést (a szomszédos Bagolyvár étteremmel együtt): az épületek tulajdonosa továbbra is a Danubius marad, de a működésből teljesen kivonul. Bár a tranzakció részletei üzleti titkot képeznek, de az tudható, hogy a felek egy hosszú távú üzemeltetési szerződést kötöttek.

Az új menedzsment számára a Gundel egy "nemzeti ügy, egy világhírű gasztromárka, melyet szolgálni kell és nem újra kitalálni". Üzleti koncepciójukban fontos küldetés, hogy az étterem elérhető legyen, és mindenkinek lehetősége legyen átélni a "Gundel-élményt". Fontosnak tartják, hogy az étterem és kávéház reggeltől estig látogatható legyen, nem csak főétkezésekre, hanem akár egy reggelire, vagy egy kávéra-süteményre is beülhessenek a vendégek. Kínálatuk fókuszába mindemellett a magyar gasztronómia alapjául szolgáló Gundel-kreációkat állították. Szeretnék mindezzel elérni, hogy ha valaki egy eredeti, nem újragondolt, de nagy gondossággal elkészített magyar ételt szeretne megkóstolni, akkor a városligeti étterem legyen a megfelelő választás.

„Hogyan lehet sikeressé formálni, és megmutatni a mai ember számára egy száz éves történelmi éttermet vagy kávéházat? Ezt a kérdést tettük fel magunknak 12 évvel ezelőtt a New York Café-ban is, ahol a korábbi üzemeltető tönkrement. Ott sikerült: ma nap, mint nap sorban állnak az emberek, hogy bejuthassanak. Úgy gondoljuk, hogy a Gundel esetében is lehetséges tudatos és folyamatos építkezéssel a múltjához méltó sikerek mellett működtetni ezt a világhírű márkát, a leghíresebb magyar éttermet. Munkatársainkkal szeretnénk az étterem történetéhez egy újabb sikeres fejezetet hozzátenni.” – tette hozzá Nagy Gábor. A december 8-i újra nyitást követő időszakban limitált vendégszámmal, nyitnak ki (ugyanakkor a foglalások alapján látható, hogy az első napokra már teltház várható).

Polyák Norbert, az étterem ügyvezető igazgatója szerint ez azért szükséges, mert a csapat még épül, bár a gerince már megvan, de a személyzetet folyamatosan toborozni, építeni, majd képezni kell még hónapokon keresztül. A munkaerő megtalálása komoly kihívás a mai világban, még egy ilyen presztízsű helyen is. Hiába lett minden korábbinál népszerűbb a gasztronómia az elmúlt években, csak kevés fiatal számára vonzó a szigorú beosztás, a feszes munkarend.

Felújított beltér, megújult étlap

Az átalakítás során három nagy térben gondolkodtak, a kertben, a belső kávéházban és az éttermi részben. A kert várhatóan a tavasz folyamán nyílik meg, de az elképzelés szerint több száz vendég befogadására lesz alkalmas. Az étterem beltere megújult, a koncepció a „vissza a gyökerekhez” szlogenre épít: eltűntek a nehéz szőnyegek, lekerültek a falakról a Munkácsyk, egy kávéházibb, könnyebben befogadható tér jött létre.

A belső rész kétharmada egy klasszikus kávéházi térré vált – ide már reggel 9 órától be lehet ülni egy kávéra, egy reggelire, vagy üzleti tárgyalásra. Ettől elkülönül a kisebb, Zsolnai porcelánnal és ezüst evőeszközökkel szervizelt éttermi rész, a „karzat”, ahová elsősorban vacsoraidőre lehet asztalt foglalni.

A gasztronómiai koncepció átalakításánál az Eventrend Group egyik arca, Wolf András corporate séf jelölte ki az irányokat, partnerével közösen az executive séffel, a korábban Japánban exkluzív magyar éttermet vezető Moldován Viktorral közösen alkották újra a nagy múltú fogásokat. Az étlapon fontos szerepet kapnak azok az ételek, amelyek megalkotása tradicionálisan a Gundelhez – és magához, az alapító Gundel Károlyhoz – kötődnek.

Az étlap törzsét a "Nemzeti 11" névre keresztelt ételek adják, mint például a Palócleves, az Újházy tyúkhúsleves, a Fogas Kárpáti, a Mangalica Bakonyi módra, és természetesen a híres desszertek, a Gundel Palacsinta (képünkön), a Somlói galuska és a Rákóczi túrós is.

A kávéházi részben is teljes melegkonyhás étlap áll rendelkezésre, salátákkal, snack ételekkel, előételekkel, levesekkel, gazdag desszert-választékkal. A koncepció része, hogy megfizethetőbb áron, nagyobb adagokat kínáljanak: a reggeli ételek már 2000 forinttól, a főételek 4000 forinttól, a klasszikus desszertek 2000 forinttól érhetők el.

Este pedig a kávéház mellett, a karzaton megnyílik az éttermi rész, ahol elegáns terítéssel, ezüst evőeszközökkel, Zsolnay porcelánon tálalnak. Az éttermi részben vacsoraidőben csak 3 vagy 4 fogásos menüket lehet rendelni, a teljes étlapból bármit választva a 3 fogás 12 ezer forintba, a 4 fogás 14 ezer forintba kerül a nyitást követően.

Az étterem továbbra is üzemel catering-és rendezvényhelyszínként is: a különtermekben és a kertben egyaránt ki tudják szolgálni az incentive- és turistacsoportokat, a családi rendezvényeket, esküvőket is.

Címlapkép és fotók: Eventrend Group

A cikkk megjelenését az Eventrend Group támogatta.