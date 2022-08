A leginnovatívabb és zöld programokat díjazzuk - Megvannak a döntőbe jutott vállalatok

Szeptember 6-án az ország legjobb „zöld” projektjeit díjazzuk a Sustainable World konferencián összesen 5 kategóriában. A „Green Awards” különböző kategóriáit 2022-ben indítottuk elsőként útnak, a Magyar Bankholding, a Solar Markt, az E.ON Hungária, a PwC Magyarország, és a Portfolio Csoport közös támogatásával. A jelentkezési időszak lezárult, és elkészült mind az 5 kategóriában a legjobb pályázatokból álló "shortlist". A díj támogatóit is megkérdeztük, hogy szerintük miért fontos a leginnovatívabb vállalatok és ötletek díjazása a Green Awards keretén belül.

Az elsőként meghirdetett Green Awards pályázatunk során azon jelentkezőket vártuk, akik büszkék a vállalat tevékenységére, eddigi eredményeire, egy adott programjára vagy innovációjára. Összesen 5 kategóriában vártuk a legfenntarthatóbb kezdeményezéseket június 30-ig:

Az Év Zöld Nagyvállalata Az Év Zöld Kkv-ja Az Év Zöld Innovációja Az Év Zöld Befektetése Az Év Jó Ügye

A pályázatnak tartalmaznia kellett a jelentkező nagy-, vagy kis- és középvállalat (nagyvállalati kategória 250 fős alkalmazotti létszám felett) elmúlt évben nyújtott fenntarthatósági szempontból kiemelkedő munkáját; a Zöld Innováció és Befektetés kategóriák esetén ezeknek a bemutatását a társadalmi,illetve környezeti pozitív hatásokkal együtt; valamint a Jó Ügy kategóriában való jelentkezésesetén a program pontos leírását, társadalmi hatásait.

A díj mögött álló támogatóink egyike volt a Magyar Bankholding, Puskás András, elnöki főtanácsadó a díjazás kapcsán elmondta, hogy: "A vállalatok, ezen belül pénzintézetek számára a fenntarthatóság több szempontból is kritikus, a versenyképességet is befolyásoló tényezővé vált az elmúlt években. A fenntarthatósági törekvések stratégiába foglalása, illetve vállalások melletti elköteleződés már rövid távon is a kockázatok mérsékléséhez, illetve költségcsökkenéshez vezet, míg az aki ezekkel nem él, versenyhátrányba kerül, nehezebben jut finanszírozáshoz és befektetésekhez.

A bankszektornak így meghatározó szerepe van, mind a saját elköteleződése, mind a finanszírozás oldaláról tudják ösztönözni a fenntartató célok kitűzésére a vállalatokat, illetve a magánszemélyeket.

Azt gondoljuk, hogy egy több mint 2,5 millió ügyfelet kiszolgáló, magyar tulajdonú bankként hatalmas a felelősségünk a környezet megóvásában, és ezzel párhuzamosan a jövő generációk védelmében is. Tagbankjaink az elmúlt években is bizonyítottak a fenntarthatóság területén, több díjazott kezdeményezésünk, programunk van, amiket a hármas bankfúzióval is tovább fogunk vinni, felskálázva a létrejövő nagybanki szintre."

Zsűrizés, kiválasztás

A jelentkezési időszak lezárultát követően minden kategóriában a legjobb 3-5 vállalat kiválasztásának a folyamata zajlott,

így összesen 17 olyan pályázati anyag maradt versenyben.

Ők lesznek azok, akik közül a Sustainable World konferencia előtt a szakmai zsűri a nyerteseket is kiválasztja, majd a konferencia délutánján, a Green Awards keretében a győzteseket is kihirdetjük.

"A PwC ESG szakértői csapata örömmel vállalta a Portfolio Sustainable World konferenciához kapcsolódó Green Awards szakmai zsűri szerepére vonatkozó felkérést. Igyekszünk minden alkalmat és platformot megragadni a szakmai tudásunk megosztására a fenntarthatósági témakörben. A 2022-ben először megrendezett Green Awards díjátadót egy kitűnő alkalomnak ítéltük meg, hogy olyan hazánkban tevékenykedő cégekkel találkozhassunk, akik hasonlóan elhivatottak egy zöldebb jövőért. Az öt kategóriában közel félszáz pályázat érkezett, nekünk az a megtisztelő feladat jutott, hogy ezt a halmazt kategóriánként a legjobbakra szűkítsük és a jeles szakmai zsűri végső döntéshozatalát moderáljuk.

Legyen szó kis- vagy nagyvállalatról, technológiai innovációról, befektetésről vagy egy jótékony célról, a pályázatok tartalmasak és kreatívak voltak.

- mondta el Bozsik Balázs, a PwC Magyarország fenntarthatósági és ESG üzleti szolgáltatások vezetője.

A zsűri tagjai

A Green Awards díjátadót szeptember 6-án a Sustainable World konferncián rendezzük meg!

Hisszük, hogy eljött a tettek ideje. A Green Awardsra pályázó kis- és nagyvállalatok fenntarthatósági tevékenységében sem a szavaké, hanem a tetteké a főszerep.

Cselekedeteikkel, zöld ötleteikkel pozitív energiát adnak és tettekre ösztönöznek másokat. Ha a zöldebb jövőről van szó, mi az E.ON-nál a közösségek és az összefogás erejében hiszünk, és abban, hogy a számtalan egyéni indíttatásból épülő közösség ereje visz minket közelebb fenntarthatósági céljaink eléréséhez. Legutóbbi klímakampányunkban arra hívtuk fel az emberek figyelmét, hogy minden apró cselekedet számít, ha a jövőnkről van szó, és hogy közös összefogással meg tudjuk védeni bolygónkat és a gyermekeink jövőjét. A Zöld Innovációk Díj egyéni jelöltjei más-más szektorokból hoznak ötleteket arra, hogyan működjünk zöldebben, ez pedig friss adag inspirációt jelent majd azoknak, akik akarják ezt a változást és hajlandóak tenni érte" – mondta Károlyi Zsuzsanna, az E.ON Hungária Csoport Márka és marketing vezetője.

A Portfolio Csoport nevében gratulálunk a legjobbak közé jutott vállalkozásoknak, és egyben sok sikert kívánunk a végső kiválasztás során.

