Hollywoodi filmeket forgatnak a Hungexpón, de 2023-ban visszatérnek az óriáskiállítások is

Portfolio 2022. december 22. 09:00

December elején Ganczer Gábort, a Hungexpo Zrt. vezérigazgatóját nevezték ki a GL events Italia új ügyvezetőjévé. A szakember – aki megbízatása mellett továbbra is betölti a Hungexpo vezérigazgatói posztját – feladata az európai szinten is meghatározó torinói Lingotto Fiere kiállítási-és rendezvényhelyszín hatékony működési feltételeinek kialakítása és fejlesztése lesz. A Portfolio a kinevezésről és a Hungexpo, valamint a magyar rendezvényipar helyzetéről, lehetőségeiről is kérdezte a vezérigazgatót.