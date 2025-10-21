A fővárosi panellakásokat drágította meg eddig a leginkább az Otthon Start

A széles vásárlói réteget érintő Otthon Start Program elindulása komoly hatással van az ingatlanpiaci folyamatokra, az Otthon Centrum aktivitási mutatói szerint az utóbbi öt hétben 26,5 százalékkal több ügyfél jelent meg a cég hálózatában a nyári hónapokhoz képest. Heinrich Balázs, az Otthon Centrum értékesítési vezérigazgató-helyettese hangsúlyozta, hogy nemcsak a nézelődők számának emelkedése érzékelhető, hanem már az első öt hét során is sok érdeklődő döntött a vásárlás mellett, melynek köszönhetően a lezárt adás-vételek száma 38,8 százalékkal magasabb a nyárvéginél.
Az elmúlt hónap eladási adatai alapján elmondható, hogy
a panellakások piacát mozgatta meg leginkább a kedvezményes hitel lehetősége,
országos átlagban 3,4 százalékkal emelkedtek a lakásárak. Főként Budapest belvárosi és budai kerületeinek panellakásai iránt ugrott meg a kereslet, előbbiben 8,5 százalékkal, míg a budai kerületekben 7 százalékkal kerülnek többe a házgyári lakások.
Ezzel pont ellentétes árdinamika figyelhető meg a téglalakások piacán,
ugyanis ebben a szegmensben 5,7 százalékkal mérséklődtek az árak szeptemberben, elsősorban a budai és a belvárosi lokációban. „Ennek magyarázata, hogy
sok eladó inkább csökkentette az árat, hogy az ingatlan megfeleljen a kedvezményes hitel egyik feltételének,
vagyis a másfél millió forintban maximalizált négyzetméterárnak, így lényegesen lerövidítve a piacon töltött időt” – kommentálta Heinrich Balázs a változást.
A használt házakra kevésbé hatott az Otthon Start Program élesedése,
az 1,2 százalékos növekedés beleillik az éves trendbe.
A szakember elmondta, a megnövekedett érdeklődés következtében 4,1 százalékkal csökkent az Otthon Centrum portfóliójában lévő lakóingatlanok száma. A házak és az új építésű lakások piacán egyelőre kevés változás figyelhető meg, míg a téglalakások szegmensében 7,5 százalékkal szűkült az OC kínálata. A panellakások esetében ennél is jelentősebb, 20,5 százalékos csökkenés tapasztalható, mivel a kedvezményes hitel hatására az előző hónapban a korábbinál sokkal több panellakás talált új tulajdonosra. „Még csak bő egy hónapja indult el a hitelkonstrukció, de az adatokból már most látszik, hogy elsősorban a nagyvárosok olcsóbb lakásai iránt ugrott meg a kereslet és
a fővárosi panelpiacra volt a legnagyobb hatással a kedvezményes hitel
– összegzett Heinrich Balázs.
A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai alapján tavaly 126,8 ezer adásvétel történt az országban (a novemberi végső szám várhatóan 1-2 százalékkal lesz magasabb), a vásárlásokhoz 75,5 ezer hitelfelvétel társult. Idén várhatóan mindkét mutató magasabb lesz:
az adásvételek száma elérheti a 150 ezret, míg a hitelfolyósítások száma megközelítheti a 100 ezret
az Otthon Centrum szerint.
