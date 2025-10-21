  • Megjelenítés
A fővárosi panellakásokat drágította meg eddig a leginkább az Otthon Start
Ingatlan

A fővárosi panellakásokat drágította meg eddig a leginkább az Otthon Start

Portfolio
Az Otthon Start Program érezhetően tovább élénkítette a már eddig is lendületes növekedést mutató ingatlanpiacot: a program indulását követő öt hétben 38,8 százalékkal nőtt a lezárt tranzakciók száma az Otthon Centrumnál. A panelek iránti kiugró kereslet áremelkedéssel járt, de a fővárosi téglalakások átlagos négyzetméterára csökkent az Otthon Centrum mérései szerint.

A széles vásárlói réteget érintő Otthon Start Program elindulása komoly hatással van az ingatlanpiaci folyamatokra, az Otthon Centrum aktivitási mutatói szerint az utóbbi öt hétben 26,5 százalékkal több ügyfél jelent meg a cég hálózatában a nyári hónapokhoz képest. Heinrich Balázs, az Otthon Centrum értékesítési vezérigazgató-helyettese hangsúlyozta, hogy nemcsak a nézelődők számának emelkedése érzékelhető, hanem már az első öt hét során is sok érdeklődő döntött a vásárlás mellett, melynek köszönhetően a lezárt adás-vételek száma 38,8 százalékkal magasabb a nyárvéginél.

Heinrich Balázs
OC Holding, értékesítési vezérigazgató-helyettes
Heinrich Balázs az Otthon Centrum cégcsoport értékesítési vezérigazgató helyetteseként felel az ingatlan, hitel, biztosítás és befektetési üzletágak szinergikus növekedésért. Értékesítési és vezetői t
Tovább
Heinrich Balázs az Otthon Centrum cégcsoport értékesítési vezérigazgató helyetteseként felel az ingatlan, hitel, biztosítás és befektetési üzletágak szinergikus növekedésért. Értékesítési és vezetői t Tovább

Az elmúlt hónap eladási adatai alapján elmondható, hogy

a panellakások piacát mozgatta meg leginkább a kedvezményes hitel lehetősége,

országos átlagban 3,4 százalékkal emelkedtek a lakásárak. Főként Budapest belvárosi és budai kerületeinek panellakásai iránt ugrott meg a kereslet, előbbiben 8,5 százalékkal, míg a budai kerületekben 7 százalékkal kerülnek többe a házgyári lakások.

Ezzel pont ellentétes árdinamika figyelhető meg a téglalakások piacán,

ugyanis ebben a szegmensben 5,7 százalékkal mérséklődtek az árak szeptemberben, elsősorban a budai és a belvárosi lokációban. „Ennek magyarázata, hogy

sok eladó inkább csökkentette az árat, hogy az ingatlan megfeleljen a kedvezményes hitel egyik feltételének,

vagyis a másfél millió forintban maximalizált négyzetméterárnak, így lényegesen lerövidítve a piacon töltött időt” – kommentálta Heinrich Balázs a változást.

A használt házakra kevésbé hatott az Otthon Start Program élesedése,

az 1,2 százalékos növekedés beleillik az éves trendbe.   

A szakember elmondta, a megnövekedett érdeklődés következtében 4,1 százalékkal csökkent az Otthon Centrum portfóliójában lévő lakóingatlanok száma. A házak és az új építésű lakások piacán egyelőre kevés változás figyelhető meg, míg a téglalakások szegmensében 7,5 százalékkal szűkült az OC kínálata. A panellakások esetében ennél is jelentősebb, 20,5 százalékos csökkenés tapasztalható, mivel a kedvezményes hitel hatására az előző hónapban a korábbinál sokkal több panellakás talált új tulajdonosra. „Még csak bő egy hónapja indult el a hitelkonstrukció, de az adatokból már most látszik, hogy elsősorban a nagyvárosok olcsóbb lakásai iránt ugrott meg a kereslet és

a fővárosi panelpiacra volt a legnagyobb hatással a kedvezményes hitel

– összegzett Heinrich Balázs.

A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai alapján tavaly 126,8 ezer adásvétel történt az országban (a novemberi végső szám várhatóan 1-2 százalékkal lesz magasabb), a vásárlásokhoz 75,5 ezer hitelfelvétel társult. Idén várhatóan mindkét mutató magasabb lesz:

az adásvételek száma elérheti a 150 ezret, míg a hitelfolyósítások száma megközelítheti a 100 ezret

az Otthon Centrum szerint.

Kapcsolódó cikkünk

Otthon Start: újabb beruházásokat nyilvánít kiemeltté a kormány, jönnek az első vidéki lakóparkok

A panellakások lehetnek az Otthon Start nyertesei: hol mennyibe kerülnek?

Otthon Start: óvatosságra int az MNB alelnöke

Elkezdtek kiszállni a befektetők a magyar lakáspiacról az Otthon Start hatására

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

KIVA 2025 - Mi változott?

A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta

Holdblog

Forradalom a konnektorban

Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Colonnade_PR_cikk_shutterstock
Ingatlan
Otthon Start: újabb beruházásokat nyilvánít kiemeltté a kormány, jönnek az első vidéki lakóparkok
Pénzcentrum
Megvan a dátum, mikor érjük utol Ausztriát: brit kutatás igazolja, pár év és a magyar gazdaság lenyomja a nyugati bezzegországokat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility