Széttépik a 4iG-t és a Rábát
Széttépik a 4iG-t és a Rábát

Nincs hiány mozgásokból a magyar tőzsdén, miközben a Molt a százhalombattai baleset következtében ütik a befektetők, addig a 4iG és a Rába ma is meredeken emelkedik.

A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,1 százalékos pluszban áll. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében esik, az OTP árfolyama 0,6 százalékos pluszban van, a Magyar Telekom árfolyama 0,3 százalékot esett, a Richter árfolyama 0,6 százalékos mínuszban van. Míg a Mol árfolyama 1,7 százalékkal került lejjebb az utolsó záróárfolyamához képest.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényárfolyama ma jellemzően esik, az esésben az élen az Akko papírjai állnak, amelyek árfolyama 3,6 százalékkal került lejjebb, a BIF árfolyama pedig 2,5 százalékot esett.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 5,04 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei,

de a Top5-ben szerepel még a 4iG, a Mol, a Rába és a Richter részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Mol: jelenleg nincs semmilyen arra utaló jel, hogy külső beavatkozás történt volna

A Mol finomítójában keletkezett tűz előtt Romániában is robbanás történt - egyelőre nincs magyarázat

Nagyot esett az AKKO Invest profitja

