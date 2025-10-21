Széttépik a 4iG-t és a Rábát

Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,1 százalékos pluszban áll. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.
A hazai blue chipek árfolyama ma többségében esik, az OTP árfolyama 0,6 százalékos pluszban van, a Magyar Telekom árfolyama 0,3 százalékot esett, a Richter árfolyama 0,6 százalékos mínuszban van. Míg a Mol árfolyama 1,7 százalékkal került lejjebb az utolsó záróárfolyamához képest.
Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényárfolyama ma jellemzően esik, az esésben az élen az Akko papírjai állnak, amelyek árfolyama 3,6 százalékkal került lejjebb, a BIF árfolyama pedig 2,5 százalékot esett.
Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 5,04 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei,
de a Top5-ben szerepel még a 4iG, a Mol, a Rába és a Richter részvénye is.
Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
