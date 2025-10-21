Itt az MNB kamatdöntése!

Változatlanul 6,5%-on hagyta az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa. A döntés nem okozott meglepetést, így már tavaly szeptember óta változatlan a kamatszint. A következő kérdés az lesz, módosul-e a jegybank kommunikációja azt követően, hogy a kormány már kamatcsökkentést sürget. Erre a kérdésre is választ kaphatunk délután a közleményből, illetve Varga Mihály elnök sajtótájékoztatóján.

Az elemzők előzetesen számítottak arra, hogy nem változik a 6,5%-os kamatszint, hiszen az infláció szeptemberben is a jegybanki célsáv (3 plusz mínusz 1 százalékpont) felett alakult. A szakértők szerint legkorábban az év utolsó hónapjaiban lehet 4 százalék alatt az áremelkedési ütem, 2026 elején pedig akár 3 százalék alatti infláció is jöhet.

A mostani döntéssel immár 13. hónapja nem változott az alapkamat, ami 2016 óta a második leghosszabb ilyen periódus.

Vagyis

a mai döntés nem okozott meglepetést,

az lett volna a bombahír, ha a jegybank módosít a kamatszinten. Még úgy is, hogy néhány hete Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Portfolio Budapest Economic Forum konferenciáján egyértelműen arról beszélt, hogy szerinte eljöhetett a kamatcsökkentés ideje.

A fő kérdés most az, reagál-e bármit az MNB a kormány felől érkező nyomásra. Az utóbbi hetek megszólalásaiban visszautasították a kamatcsökkentésre vonatkozó nyomást, kiemelték, a hiteles és szigorú monetáris politika szükségességét. A már említett konferencián Kurali Zoltán alelnök arról beszélt, hogy, ha az árrésstopokat is belekalkuláljuk az inflációs kilátásokba, akkor jelenleg a magyar reálkamat nem magasabb, mint a régiós versenytárs Lengyelország vagy Csehország adata. Varga Mihály elnök legutóbb hétfőn parlamenti meghallgatásán hangsúlyozta a stabil forintárfolyam szükségességét, amit az óvatos monetáris politika biztosíthat. Ez kiderül majd a délután három órakor megjelenő közleményből, illetve szintén három órától sajtótájékoztatót tart Varga Mihály jegybankelnök. Látszólag az MNB-nek három lehetősége van a kommunikációt illetően:

Nem változtatnak semmit, továbbra is a türelmes és megfontolt monetáris politikai megközelítést hangsúlyozzák.

Minimálisan elmozdulnak a lazítás irányába, ha nem is egyértelműen közelgő kamatcsökkentésre utalnak, de legalább a távolban felvillantják annak lehetőségét.

Éppen a kormány felől érkező politikai nyomás miatt még jobban „beleállnak” a szigorú monetáris politikába, akár még szigorítanak is az üzeneteken, hogy ezzel igyekezzenek erősíteni a jegybank hitelességét.

A fentiek közül az elsőre van a legnagyobb esély, vagyis arra, hogy nem változik semmi a kommunikációban sem. Főleg úgy, hogy egy hónapja jelent meg a legfrissebb inflációs jelentés, az azóta beérkezett szeptemberi adat pedig megfelelt az MNB várakozásainak.

A délutáni eseményekről a Portfolio folyamatosan beszámol majd, élőben követjük Varga Mihály sajtótájékoztatóját és az esetleges piaci reakciókat is.

Címlapkép forrása: Shutterstock